Marvelous First Studio se prépare pour la New Gen, et va enfin développer sur Xbox Marvelous First Studio se prépare pour la New Gen, et va enfin développer sur Xbox

Après avoir sorti l'année dernière Daemon X Machina, exclusivement sur Switch dans un premier temps, Marvelous First Studio lance aujourd'hui une large vague de recrutement en vue, disent-ils, accélérer les chantiers en cours qui visent la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, avec des projets « haut de gamme » aussi bien en action que RPG.



Deux détails ressortent de cela, avec en premier lieu la surprenante mention Xbox Series puisque ce serait tout simplement la première fois que le studio développe sur une console de Microsoft.



En second lieu, citer simplement la New Gen nous fait cyniquement garder en tête que nous aurons probablement droit à du cross-gen : il faut quand même rappeler que Marvelous First (et non Marvelous dans son ensemble) n'a jamais au fil de ces 7 dernières années développé une seule exclusivité PS4 pour en exploiter l'architecture, puisque nous avions droit soit à des versions Switch, voir carrément PS Vita.