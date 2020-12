[LEAK] The Wolf Among Us 2 aux Game Awards + quelques petites informations

Les Game Awards approchent et il va falloir s'attendre à une vague d'indices voir de rumeurs en ce début de semaine, et c'est maintenant un leak de Reddit qui fait parler de lui avec une certaine confiance envers l'auteur du thread puisque c'est celui qui avait fait fuiter avant l'heureainsi que, les deux confirmés ensuite.Et c'est de nouveau deque l'on parle avec :- Un teaser/trailer aux Game Awards suivi d'un rapide carnet de développeur (environ 1 minute).- Se déroulera 2 ans après le premier jeu.- Prendra surtout place à New York mais aussi une petite ville du Vermont.- Snow White (Blanche Neige) jouable dans certains passages.- 5 épisodes, tous prévus en fin d'année prochaine.- PC, PS5, SX, PS4, One. Pas de version Switch pour l'instant.Enfin, petit mot coté doublages :Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy Ashley Burch, Cree Summers et Patrick Warburton.