Sea of Thieves : un record d'audience en 2020 et l'arrivée d'un système de pass dès l'année prochaine Sea of Thieves : un record d'audience en 2020 et l'arrivée d'un système de pass dès l'année prochaine

Démocratisé avec Fortnite et depuis repris par plus en plus de monde, le Battle Pass ou plutôt ici le « Plunder Pass » va débarquer dans Sea of Thieves pour mettre en place dès janvier 2021 sa nouvelle formule de suivi, reposant sur un principe de Saison : une grosse MAJ tous les trois mois.



A chaque MAJ de contenu, gratuite évidemment, sera mis en place un système de pallier avec 100 niveaux comme ailleurs et donc tout un tas de défis pour débloquer des skins & co, sachant qu'il existera le pass gratuit, et donc le pass payant qui apportera d'autres récompenses exclusives.



De quoi encore renforcer le maintien de la communauté qui se fait grandissante avec les années, avec selon Rare 11 millions de joueurs ayant touché au titre en 2020 (quasiment autant sur PC que Xbox) et une audience grimpante du coté de l'Asie.