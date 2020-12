25 ans de jeux LEGO, pour ce qui est devenu l'une des plus grosses franchises aux USA (NPD) 25 ans de jeux LEGO, pour ce qui est devenu l'une des plus grosses franchises aux USA (NPD)

Voilà 25 ans que les jeux LEGO ont commencé à envahir l'espace vidéoludique mais c'est surtout à partir de 2005 que la franchise à exploser depuis l'exploitation par Traveler's Tales et ses masses d'adaptation, qui en ont fait selon NPD la 9e série la plus populaire de l'histoire aux USA (en terme de revenus), et accessoirement la plus vendeuse sur consoles Nintendo (du coté des tiers, évidemment).



Les trois plus gros succès sont :

- LEGO Star Wars : La Saga Complète

- LEGO Batman

- LEGO Star Wars II



Au printemps 2021 déboulera justement LEGO Star Wars : La Saga Skywalker qui couvrira les neuf principaux films, et le développeur a déjà sous-entendu avoir déjà un autre projet en développement parallèle, toujours sur cette série.