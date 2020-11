Sur PS4, Marvel's Spider-Man aurait dépassé les 20 millions de ventes Sur PS4, Marvel's Spider-Man aurait dépassé les 20 millions de ventes

Sans communiqué de la part de Sony, c'est via le CV LinkedIn de David Bull (Global Marketing Leader de PlayStation) que l'on apprend que Marvel's Spider-Man aurait dépassé les 20 millions de ventes, cela sans inclure évidemment le récemment sorti Miles Morales.



Un chiffre non-officiel pour le moment et difficile de savoir si nous avons affaire à du bullshit (auquel cas, le CV aurait probablement été modifié entre temps) mais dans tous les cas, ce score n'a rien non plus d'impossible quand on sait que le titre avait atteint 13,2 millions de ventes en août 2019 et il a pu s'en passer des choses depuis, le titre ayant un statut de long-seller et a eu de nombreuses promos dématérialisées entre temps.



On peut également ajouter que si les 20 millions sont confirmés, ce serait le deuxième jeu de l'histoire de Sony a atteindre ce gros palier, l'autre étant The Last of Us premier du nom, qui a dû néanmoins combiner les ventes PS3 & PS4 pour y arriver.