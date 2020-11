Bravely Default 2 : images et quelques infos Bravely Default 2 : images et quelques infos

Square Enix a mis à jour le site officiel de Bravely Default 2 pour nous offrir tout un tas de visuels et présenter en même temps les quatre nouveaux personnages de cette « vraie » suite :



- Le protagoniste, un jeune marin échoué sur le continuent d'Excillant et qui va venir en aide à la princesse du coin pour l'aider dans sa recherche de cristaux pour sauver ces terres désolées.

- Gloria, la princesse en question.

- Elvis Lazlow, un savant parcourant le monde pour retrouver un artefact lui permettant de déchiffrer un livre laissé par son maître.

- Adelle Ein, une jeune mercenaire qui accompagne Elvis dans sa quête.



Le site revient également sur le système Bravely/Default désormais bien connu des fans de la franchise, ainsi que le système de job réparti entre les « principaux » et « secondaires » : chaque personnage pourra en effet s'équiper de deux jobs pour assurer la polyvalence ou au contraire se renforcer dans une spécialité (attaques, magies…).



Six jobs ont pour l'heure été confirmés (il y en aura bien plus) :



- Freelancer (celui de base)

- Avant-Garde

- Mage Blanc

- Mage Noir

- Moine

- Voleur



Sortie prévue pour février prochain, exclusivement sur Switch.