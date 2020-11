Friday the 13th a vécu son dernier Halloween Friday the 13th a vécu son dernier Halloween

Si Dead by Daylight fera le chemin vers la Next Gen avec une upgrade dédiée, ce ne sera pas le cas de son concurrent d'un temps Friday the 13th et c'est d'ailleurs peu de le dire : silencieux depuis quelques temps, le titre s'avère être en fin de carrière puisque les développeurs nous annoncent une ultime mise à jour pour ce mois-ci, supprimant les serveurs dédiés sauf pour les données et la progression.



Il sera d'ailleurs toujours possible d'acheter le jeu mais en toute connaissance de cause : seules les parties rapides et celles en serveurs privés seront maintenus, tandis que le titre continuera de bénéficier d'un taux de récompenses doublé dans que la pandémie sera active (donc autant dire pour encore très longtemps).