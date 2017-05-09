The Coalition a publié une bande-annonce pour présenter Exfil Dom, une version spéciale du personnage qui sera disponible gratuitement pour ceux qui précommanderont Gears of War : E-Day.
Accompagnée d'un pack d'armes assorti, le set d'armes Exfil , cette version de Dom spécialisée dans les extractions se caractérise par un design très particulier, mêlant boue et feu .
« En tant que membre du détachement Commando du Special Tactics Group, Dom a été formé par le sergent Bernadette Mataki aux techniques de survie au combat lors d’infiltrations derrière les lignes ennemies », peut-on lire dans la description de la bande-annonce.
« Il n’en est pas à sa première mission d’infiltration et est souvent choisi pour des opérations en profondeur au sein des territoires contrôlés par l’UIR. Quelle que soit la dangerosité d’une mission, Dom parvient toujours à revenir à temps pour l’extraction avec le Raven. »
E-Day fera l'objet d'une bêta multijoueur qui débutera le 6 août, mais qui sera réservée aux personnes ayant précommandé n'importe quelle édition : tous les autres devront attendre la deuxième session de test.
Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC
Par contre ce set est complétement naze , rien ne vaut le classique onyx pour ma part.
Pas fini les 2 derniers tellement c'était mwerf.
Cover shooter hyper basique bas du front.