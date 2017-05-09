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Gears of War : E-Day
8
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 07/18/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears Of War E-Day : une goutte de Gameplay
Gears Of War : E-Day


The Coalition a publié une bande-annonce pour présenter Exfil Dom, une version spéciale du personnage qui sera disponible gratuitement pour ceux qui précommanderont Gears of War : E-Day.

Accompagnée d'un pack d'armes assorti, le set d'armes Exfil , cette version de Dom spécialisée dans les extractions se caractérise par un design très particulier, mêlant boue et feu .


« En tant que membre du détachement Commando du Special Tactics Group, Dom a été formé par le sergent Bernadette Mataki aux techniques de survie au combat lors d’infiltrations derrière les lignes ennemies », peut-on lire dans la description de la bande-annonce.

« Il n’en est pas à sa première mission d’infiltration et est souvent choisi pour des opérations en profondeur au sein des territoires contrôlés par l’UIR. Quelle que soit la dangerosité d’une mission, Dom parvient toujours à revenir à temps pour l’extraction avec le Raven. »






E-Day fera l'objet d'une bêta multijoueur qui débutera le 6 août, mais qui sera réservée aux personnes ayant précommandé n'importe quelle édition : tous les autres devront attendre la deuxième session de test.

Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC

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    link49, roivas, goldmen33, spartan1985, junaldinho, yanssou, ouken
    posted the 07/18/2026 at 05:19 PM by negan
    comments (14)
    toninus posted the 07/18/2026 at 05:42 PM
    Wow, c'est aussi monochrome que le tout premier...
    taiko posted the 07/18/2026 at 05:48 PM
    C'est vraiment une licence qui a super mal vieille je trouve et qui ne donne pas l'impression de s'être renouvelée
    raoh38 posted the 07/18/2026 at 05:49 PM
    toninus c'est du gears si tu veux de la poésie colorée il y a mario
    Par contre ce set est complétement naze , rien ne vaut le classique onyx pour ma part.
    negan posted the 07/18/2026 at 05:53 PM
    toninus C'est sûr c'est pas le festival de couleur LGBTQ de chez Wolverine
    skuldleif posted the 07/18/2026 at 06:43 PM
    taiko Et pourtant manette en main c'est plaisant
    5120x2880 posted the 07/18/2026 at 07:04 PM
    Le 2 vient de sortir non-officiellement sur PC, ça me rehype un peu
    negan posted the 07/18/2026 at 07:16 PM
    5120x2880 Il y a du gros boulot sur PC pour les Gears, il y a aussi gears Of War Redux qui bénéficie d'un gros boulot.
    vers0 posted the 07/18/2026 at 07:33 PM
    Hate de le faire
    taiko posted the 07/18/2026 at 09:25 PM
    skuldleif je ne suis pas d'accord. J'ai adoré le 1 et chaque suite était une plus grande déception que la précédente.
    Pas fini les 2 derniers tellement c'était mwerf.
    Cover shooter hyper basique bas du front.
    5120x2880 posted the 07/18/2026 at 09:55 PM
    negan Je connaissais pas Redux, c'est un truc de fou, ça met plein de trucs du 2 dans le 1
    ouken posted the 07/18/2026 at 09:57 PM
    Tuerie !!! La baffe toujours et encore
    thedoctor posted the 07/19/2026 at 03:55 AM
    Le roi sous UE5 comme toujours
    cidkageno posted the 07/19/2026 at 07:12 PM
    Ca va etre une tuerie.
    link49 posted the 07/20/2026 at 04:37 AM
    Début octobre je vais être à fond dessus.
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