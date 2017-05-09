

« En tant que membre du détachement Commando du Special Tactics Group, Dom a été formé par le sergent Bernadette Mataki aux techniques de survie au combat lors d’infiltrations derrière les lignes ennemies », peut-on lire dans la description de la bande-annonce.



« Il n’en est pas à sa première mission d’infiltration et est souvent choisi pour des opérations en profondeur au sein des territoires contrôlés par l’UIR. Quelle que soit la dangerosité d’une mission, Dom parvient toujours à revenir à temps pour l’extraction avec le Raven. »