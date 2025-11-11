Tests

J’ai fait partie des déçus deet je ne regrette pas même avec le recul ce 6,5/10 tant derrière la refonte, certes jolie, ne se trouvait aucunement la stature d’un remake mais un portage modernisé et un chouïa plus accessible, dénué de nouveau contenu narratif dans une expérience qui en aurait pourtant bien eu besoin, et même dénué de nouveau contenu tout court hormis une arène de combat vite fait vite oublié. De fait, c’est la simple nostalgie qui poussait à attendre l’équivalent pour les deux premiers avec toutes les appréhensions qui vont avec. Celui qui vous parle s’est quand même tapé les originaux (et a même joué pour le « fun » à la véritable première version JP, celle avec des sprites immondes uniquement de face), et sait à quel point le premier est le minimalisme incarné par son rôle de premier J-RPG de l’histoire, tandis que le deuxième est ni plus ni moins que le pire épisode de la franchise niveau accessibilité. Et pourtant, quelle belle surprise que voilà.Les fans aurait-ils été entendus ? Certes,n’est sorti qu’il y a un an et qu’à ce moment, le travail surétait probablement très avancé mais il est tout à fait possible qu’en 12 mois, les travaux ont pris en compte certaines réclamations tant ce nouveau produit répond aux critiques émises fin 2024.reste bien entendu cette expérience très basique dans l’esprit avec un seul personnage jouable et une map pas bien grande pour un objectif clair d’entrée de jeu (buter le grand méchant de l’autre côté du continent, point) mais l’enrobage ne se limite plus au rendu et à la réorchestration de thème mythique (, ça reste du pur nectar). Le héros reste muet comme dans la grande tradition de la série jusqu’au dernier, mais cette fois il y a tout un tas de petites scénettes (avec parfois du doublage !) et de nouveaux personnages pour mieux mettre en avant la narration.Alors oui évidemment, du point de vue d’un nouveau joueur, c’est très basique, mais pour celui qui a joué à l’original, croyez bien que c’est hautement surprenant quand à l’époque, il n’y avait RIEN. L’effet de surprise est donc constant là oùabattait les cartes de la nouveauté trop rapidement, et on se retrouve motivé à finir cette vieillerie de l’ancien monde (ce qui ne prend pas plus de 15h en vérité) porté par tout un tas d’options d’accessibilités pour mieux faire passer la pilule. Libre à vous de tout désactiver pour vous faire un trip à l’ancienne (donc chiant) mais pour les autres, indicateur de fil rouge, combat rapide et save auto comme pour, mais également apparition des zones secrètes, des coffres sur la mini-map, regen total du perso après avoir gagné un niveau… La promenade ? Pas non plus et il faudra farmer un peu par moment, mais on félicitera l’équilibrage refait de fond en comble car contrairement à l’original, les combats ne se font plus en 1V1 mais contre des vagues d’ennemis. Heureusement, la montée en xp se fait plus rapide, on a des parchemins de sorts spéciaux, davantage de graines de stats cachées un peu partout et même des mini-médailles pour débloquer des bonus (une quête de routine, apparue à l’époque dans le troisième épisode).Et pour? Hé bien c’est pareil, mais d’autant meilleur tant l’expérience d’origine se retrouve encore plus transfigurée. Bon déjà, l’aspect ultra labyrinthique de la progression principale durant plus de 30 heures (à l’époque, je me suis perdu avec une soluce, c’est dire) est derrière nous grâce à l’indicateur, mais même les combats sont bien moins abusés côté challenge par l’arrivée au bout de plusieurs heures de la Princesse de Cannock, 4e personne inédit apportant un peu de fraîcheur narratif avec encore plus de nouvelles scénettes, de doublage, de surprises, de passages inédits (dont celui sous-marin largement évoqué durant la com) et une fin totalement revue. C’est ça que l’on voulait ! Les fondamentaux restent les mêmes, mais la rénovation fait plaisir à voir, et permet ironiquement à ced’être désormais plus moderne que le troisième.