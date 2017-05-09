Aujourd’hui, The Coalition est fier de nous annoncer que Gears of War : E-Day a officiellement atteint le statut GOLD , ce qui marque une étape importante pour l’équipe alors que nous entrons dans la dernière ligne droite avant le lancement.
Message de The Coalition a la communauté
Au nom de toute l'équipe de The Coalition, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à en arriver là, en particulier les fans. Votre passion pour Gears nous a inspirés à chaque étape et nous rappelle pourquoi cette franchise continue d'avoir tant d'importance pour tant de gens. Merci à tous ceux qui ont joué, regardé et partagé leurs impressions tout au long de ce parcours.
Atteindre le statut « gold » est une étape importante pour le studio. Mais surtout, cela signifie que nous nous rapprochons encore un peu plus du moment où les joueurs pourront vivre l’Emergence Day par eux-mêmes. Nous sommes impatients de vous faire enfin découvrir le jeu lors de l’accès anticipé qui débutera le 1er octobre, avant le lancement officiel le 6 octobre.
Pré-installation et Specs PC
La pré-installation débutera le 29 septembre sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam. Les acheteurs de l’édition Premium bénéficieront d’un accès anticipé pouvant aller jusqu’à cinq jours à compter du 1er octobre, tandis que les joueurs abonnés au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pourront y jouer à partir du 6 octobre. Le jeu sera également disponible dès le premier jour sur le Game Pass, ainsi que sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam.
Le studio a également publié la configuration PC définitive, précisant qu’il a continué à améliorer la stabilité et les performances sur une large gamme de matériel depuis la bêta ouverte multijoueur de juillet. C’est important pour les équipes qui développent sur PC : c’est souvent entre la version bêta et la version de lancement que les problèmes d’évolutivité du CPU/GPU, de pression mémoire et de shaders/runtime sont résolus.
Gears of War : E-Day sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam le 1er Octobre pour les possesseurs de l'Edition Premium et sera accessible dès le premier jour avec Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 6 Octobre.