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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 09/17/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 392
visites since opening : 1488418
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Gears Of War : E-Day est GOLD
Gears Of War : E-Day


Aujourd’hui, The Coalition est fier de nous annoncer que Gears of War : E-Day a officiellement atteint le statut GOLD , ce qui marque une étape importante pour l’équipe alors que nous entrons dans la dernière ligne droite avant le lancement.



Message de The Coalition a la communauté

Au nom de toute l'équipe de The Coalition, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à en arriver là, en particulier les fans. Votre passion pour Gears nous a inspirés à chaque étape et nous rappelle pourquoi cette franchise continue d'avoir tant d'importance pour tant de gens. Merci à tous ceux qui ont joué, regardé et partagé leurs impressions tout au long de ce parcours.

Atteindre le statut « gold » est une étape importante pour le studio. Mais surtout, cela signifie que nous nous rapprochons encore un peu plus du moment où les joueurs pourront vivre l’Emergence Day par eux-mêmes. Nous sommes impatients de vous faire enfin découvrir le jeu lors de l’accès anticipé qui débutera le 1er octobre, avant le lancement officiel le 6 octobre.


Pré-installation et Specs PC

La pré-installation débutera le 29 septembre sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam. Les acheteurs de l’édition Premium bénéficieront d’un accès anticipé pouvant aller jusqu’à cinq jours à compter du 1er octobre, tandis que les joueurs abonnés au Game Pass Ultimate et au PC Game Pass pourront y jouer à partir du 6 octobre. Le jeu sera également disponible dès le premier jour sur le Game Pass, ainsi que sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam.

Le studio a également publié la configuration PC définitive, précisant qu’il a continué à améliorer la stabilité et les performances sur une large gamme de matériel depuis la bêta ouverte multijoueur de juillet. C’est important pour les équipes qui développent sur PC : c’est souvent entre la version bêta et la version de lancement que les problèmes d’évolutivité du CPU/GPU, de pression mémoire et de shaders/runtime sont résolus.



Gears of War : E-Day sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam le 1er Octobre pour les possesseurs de l'Edition Premium et sera accessible dès le premier jour avec Game Pass Ultimate et PC Game Pass le 6 Octobre.

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    link49, adamjensen
    posted the 09/17/2026 at 05:09 PM by negan
    comments (6)
    walterwhite posted the 09/17/2026 at 05:10 PM
    Prenez mon oseille
    nigel posted the 09/17/2026 at 05:19 PM
    Gold à seulement 2 semaines de la sortie, y a pas à dire, ça a de l'avantage d'être un first party...
    negan posted the 09/17/2026 at 05:20 PM
    J'espère que ne ne vais pas prendre une douille et que je vais recevoir mon collector pour le 1er.
    pcverso posted the 09/17/2026 at 05:20 PM
    Encore deux semaines
    link49 posted the 09/17/2026 at 05:41 PM
    J'en peux plus de l'attendre.
    zboubi480 posted the 09/17/2026 at 05:57 PM
    Le retour du roi ??? Va falloir un grand jeu pour me faire lâcher Space Marine 2 !!!!!!!
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