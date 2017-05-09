Message de The Coalition a la communauté

Au nom de toute l'équipe de The Coalition, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à en arriver là, en particulier les fans. Votre passion pour Gears nous a inspirés à chaque étape et nous rappelle pourquoi cette franchise continue d'avoir tant d'importance pour tant de gens. Merci à tous ceux qui ont joué, regardé et partagé leurs impressions tout au long de ce parcours.



Atteindre le statut « gold » est une étape importante pour le studio. Mais surtout, cela signifie que nous nous rapprochons encore un peu plus du moment où les joueurs pourront vivre l’Emergence Day par eux-mêmes. Nous sommes impatients de vous faire enfin découvrir le jeu lors de l’accès anticipé qui débutera le 1er octobre, avant le lancement officiel le 6 octobre.



Pré-installation et Specs PC