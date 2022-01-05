A l'occasion du Zelda 40th Anniversary Direct qui va dévoiler dans environ 1h les vraie premières images du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, je vais re-republier mon ancien top Princesse Zelda
désormais sur Waifukyo (qui n'existait pas encore, et l'article d'origine a plus de 10 ans
) avec quelques corrections et ajouts (dont Echoes of Wisdom, le premier jeu principal avec Zelda jouable), mais spoiler il n'y pas de changement dans le classement. Donc si vous savez quelle Zelda est ma préférée, vous connaissez le twist haha.
Article d'origine : https://www.gamekyo.com/blog_article460601.html
Figure centrale de la série avec Link et Ganondorf, Zelda est le personnage féminin qui donne son nom à la série. Et comme eux, c'est un personnage qui a plusieurs incarnations différentes à travers les jeux. On se concentre donc sur les apparitions officielles, donc exit les jeux CD-i, les dessins animés ou encore les manga.
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#10 – Princesse Zelda de "Echoes of Wisdom" (NS1)
Seule nouvelle entrée dans le top depuis la version précédente, la princesse Zelda de The Legend of Wisdom ferme la marche. Ne vous y trompez pas : son apparence est un mix de 2 apparences passées de la princesse : ses itérations de A Link to the Past avec les manches et bracelets dorée, et la robe dans les tons roses ainsi que sa coiffure de ses itérations d'Ocarina of Time (et peut être même inspirée également de la Zelda de Twilight Princess avec le haut de sa robe de forme "Λ", maintenant que je le vois). La différence est suffisamment notable pour en faire sa propre entrée je pense.
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#09 – Princesse Zelda de "Hyrule Fantasy" (NES) / "The Adventure of Link" (NES) / "Zelda" (G&W)
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C'est la première princesse Zelda de la série, présente dans Hyrule Fantasy (qui est le sous-titre japonais du premier jeu "The Legend of Zelda" pour ceux qui se posent la question) et The Adventure of Link tout deux sur NES.
Son character-design plutôt "rétro" digne des années 80 et qui est éloigné du standard établi depuis le 3e opus "A Link to the Past", c'est à dire robe lisse et non bouffante comme ici, ainsi que les cheveux essentiellement blonds et longs. C'est d'ailleurs avec la Princesse Zelda de Twilight Princess la seule itération brune de la saga.
Je reste indifférent quant à son apparence, pas que je ne l'apprécie pas mais elle est complètement oubliée depuis par même Nintendo (ne ressortant que les artwork de Link de cette époque là) et ce n'est pour rien je pense, en tout cas c'est important de se rappeler à quoi ressemblait Zelda au origine de la série.
Dans le remake BS The Legend of Zelda, Zelda est blonde d'après son sprite in-game mais on n'a pas d'aperçu de son apparence (artwork ou autre).
Si jamais Nintendo fait un remake de Zelda 1, j'espère que l'apparence de cette Zelda pourrait ressembler à quelque chose de ce genre là. Avec ce style, elle gagnerait plusieurs places ici
.
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#08 – Princesse Zelda de "Breath of the Wild" (Wii U / NS1) / "Tear of the Kingdom" (NS1) / "Hyrule Warriors: Age of Calamity" (NS1) / "Hyrule Warriors: Age of Imprisonment" (NS2)
Alors qu'elle venait d'être révélée quand j'avais publier la première version de ce top sur Gamekyo en 2017, j'avais espoir de la bien placer, genre dans le Top-5. A mon grand étonnement, elle se retrouve 8e ici. Avec recul, il lui manque quelque chose physiquement pour rivaliser avec ses versions de Twilight Princess, Ocarina of Time et même Skyward Sword.
Oui, j'aime beaucoup le fait que cette Zelda soit plus "technophile" que "girly" (Tetra ok, mais c'est une pirate à la base), oui j'aime beaucoup son apparence de base où elle porte un pantalon qui lui moule les fesses comme Nintendo n'aurait jamais risqué de faire avant. Mais je ne sais pas, il y a ce "quelque chose" qui fait que je l'apprécie physiquement moins que d'autres Zelda. Et on est ici que pour juger son apparence (oui c'est injuste c'est la vie...
).
D'ailleurs on ne la voit porter sa robe de princesse que dans une ou deux séquences souvenirs. Et autant vous dire que je ne suis pas ultra fan de celle-ci, au moins ça a la mérite d'être esthétiquement différent des autres itérations.
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#07 – Princesse Zelda de "A Link to the Past" (SNES) / "A Link Between Worlds" (3DS)
C'est la princesse du très populaire "Zelda 3", le fameux A Link to the Past sur SNES, le jeu préféré de la série d'un bon nombre d'entre vous avec Ocarina of Time. C'est la Zelda dont l'apparence servira de base pour les futures versions du personnage et aussi celle qui a été choisi pour le dernier SSB, Super Smash Bros Ultimate (qui est un mixe des versions ALTTP et ALBW).
Son apparence a été légèrement modifié pour A Link Between Worlds et pour être étonnamment moins détaillé que l'originale si vous regardez attentivement. Je préfère l'argent l'original (ALTTP), cependant j'aime beaucoup le style graphique employé pour sa version ALBW, notamment cet aspect pastel avec un bel effet d'ombre sur la robe.
J'aime bien cette Zelda en vrai mais moins que les autres et ça va en choquer certains peut être mais je dirais que c'est la moins belle je trouve personnellement. Par rapport à elle j'ai clairement une préférence pour Hilda de Lorule en fait, la version "Dark World" de cette Zelda. Vous le verrez peut être, en fait Hilda de Lorule a des points communs avec les Zelda mieux classées.
Je ne l'ai pas noté ici, mais c'est également l'apparence de Zelda dans le jeu Cadence of Hyrule.
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#06 – Princesse Zelda de "The Wind Waker" (GCN) / "The Minish Cap" (GBA) / "Spirit Track" (DS)
C'est la première princesse Zelda de la branche "carton", initialement introduite avec l'opus The Wind Waker sur GCN où elle est d'abord connue sous le trait de la pirate espiègle Tétra. D'ailleurs j'ai commencé à joué aux jeux de la série en commençant avec TWW qui reste un de mes opus préférés de la saga.
Là on entre dans les apparences que j'aime : Un style originalement jolie pour une fillette mais peut être un peut trop "flashy" pour d'autres. Je n'avais pas tilt mais le collier qu'elle porte pourrait être un clin d'oeil à la première version de Zelda (the Zelda 1 / The Adventure of Link).
Le meilleur moment avec cette Zelda reste à mes yeux le combat final dans TWW où Zelda vient en aide à Link, un combat assez classe malgré un Ganondorf facile, un combat final original du fait que Zelda attaque elle aussi le boss à l'aide de l'arc du héros.
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#05 – Zelda de "Skyward Sword" (Wii)
Cette Zelda est la première de la série à avoir une vraie personnalité et une vraie connexion avec le héros, Link. D'apparence gentille mais aussi espiègle, elle est dévouée à accomplir sa destiné guidée par Impa. J'adore toujours son apparence plus que la Zelda d'ALTTP, notamment sa frange. Et puis quand elle porte la robe blanche de la déesse Hylia, elle devient encore plus classe que n'importe quelle princesse vue précédemment.
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#04 – Princesse Zelda de "Four Swords" (GBA) / "Four Swords Adventure" (GCN)
Second changement, c'est l'inversion entre cette Zelda de Four Swords avec celle d'Ocarina of Time. Mon discours à l'époque était que cette Zelda combinait des éléments d'Ocarina of Time avec celle de The Wind Waker, ce qui au final reste vrai mais j'ai moins d'affection là aussi.
Parce qu'au final je n'ai pas grand chose à dire en vrai, cette Zelda n'apparait que dans les Four Swords qui sont des jeux multijoueurs avant tout. Mais j'aime beaucoup cette apparence plus que les précédentes en tout cas, et jaimerais vraiment revoir ce design à l'avenir. Je pense que ce chara-design pour Zelda aurait été cool dans Tri Force Heroes si elle avait été présente à la place de Princesse Mousseline.
La princesse Zelda d'Ocarina of Time, dans sa version adulte évidemment
. Elle gagne 2 places par rapport à la précédente version de mon top. En relisant, je pense que c'est pourtant évident de pourquoi elle passe 3e et aurait du être déjà à cette place à l'époque.
J'adore le design de robe mais l'élément de design que je surkiffe ce sont ses boucles d'oreilles en forme de Triforce. Vous me direz que Zelda les a aussi dans ALBW mais là elle est 1000% plus détaillée (c'est mon top, je fais ce que je veux). En vrai j'aime beaucoup cette apparence qui fait plus "princesse" que les précédents itérations de Zelda dans ce top.
Cette apparence de Zelda apparaît aussi, et peut être que peu de gens font le lien, dans Oracles of Age et Seasons sur GBC où il faut avoir terminé les 2 jeux et les lier via Cable Link pour débloquer une ultime quête où Zelda se fait kidnapper par les sorcières jumelle Gerudo Koume et Kotake. Son apparence est en réalité une version semi-chibi mais moins détaillé aussi, mais que j'aime beaucoup (elle est a une cape sous cette version !).
C'est aussi la première Zelda que j'ai vu en jeu vidéo avant d'avoir joué à TWW, via Super Smash Bros Melee. J'ai donc un gros affect nostalgique pour cette apparence que d'autres pourraient avoir avec la Zelda d'ALTTP.
Cette apparence est revenu pour le premier jeu principal de la série où elle est jouable: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Ironiquement, Ocarina of Time Remake a été annoncé et on verra j'espère les premières images de l'apparence de cette itération.
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#02 – Princesse Zelda de "Twilight Princess" (GCN)
Et voici ce qui fut ma princesse Zelda préférée pendant plusieurs années avant qu'elle ne soit détrônée. Mais on peut dire que la Princesse Zelda de Twilight Princess est toujours aujourd'hui ma Zelda canonique préférée actuellement. Mais sinon c'est la meilleure robe en terme de design je trouve, le meilleur design de sa tiare et les autres bijoux qu'elle porte. Et contrairement à toutes les autres Zellda, elle a dispose d'une rapière pour se battre !
Bref, dans Twilight Princess, Zelda est à la tête d'Hyrule et ce dernier sombre dans les forces du Crépuscule de Xanto. Cependant, parce qu'il faut un "mais" et que tout ne peut être parfait, cette Zelda est scénaristiquement mise de coté durant les 2/3 du jeu, on ne l'a voit que brièvement au début et qu'à la fin. TP met clairement l'accent sur Midonna (que je préfère appeler Midna son nom anglais) et sa relation avec Link.
... Et puis Hyrule Warriors arriva sur Wii U. A l'annonce du jeu, j'étais très impatient de voir le chara-design Zelda par Koei-Tecmo. Et je n'ai pas été déçu.
Même si ce n'est pas un design officiel des mains de Nintendo, c'est ma Princesse Zelda préférée et qui combine les éléments que j'adore le plus : le design de sa robe ouverte, le fait qu'elle est blonde combiné avec ce style de cheveux sur le front que je préfère bien devant les franges (et qu'on retrouve sur la princesse Hilda de Lorule par exemple), la tiare et tous les éléments ornementaux...
Dans Hyrule Warriors, contexte oblige (ce n'est pas un Musou pour rien) c'est la première fois que l'on voit Zelda commander l'armée d'Hyrule, alors que la seule allusion faite dans la série principale c'est dans Twilight Princess (et même, on ne voit que sa défaite à retenir les forces de Xanto). Zelda entre donc sur le champs de bataille et possède un style de combat à la rapière qui me plait beaucoup, alternant entre coup d'épée et magie de lumière.
Voilà mon top Princesse Zelda remis pour la seconde fois à jour. Au final avec le simple ajout de Echoes of Wisdom il n'y pas de changement au classement.
Les autres top:
- [Pâque] Top-60 Costume Lapin sexy dans les jeux
- Top-50 Digimon
- Top-20 Nikkes
- Top-15 Shiva (Final Fantasy)
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