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Actu anime / manga et bien plus !
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esets
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
09/06/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
646
visites since opening :
1317240
subscribers :
17
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
channel
members (17)
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https://mangaplus.shueisha.co.jp/viewer/7002689
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/06/2026 at 07:51 PM by
yanssou
comments (
2
)
loganwolverine
posted
the 09/06/2026 at 08:23 PM
Vivement en animé j'ai arrêté de lire depuis longtemps
yanssou
posted
the 09/06/2026 at 08:26 PM
loganwolverine
tu peux attendre, ça sert à rien si le manga n'est pas fini et le manga est top à lire.
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