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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/05/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Orbitals : le directeur artistique nous livre ses inspirations
JV


Pour concevoir Orbitals, le directeur artistique Marcos Ramos s'est appuyé sur plusieurs influences majeures : les visuels du Grand Livre de Dragon Ball, l'artbook de Kow Yokoyama et les travaux de Katsuhiro Otomo sur le film Akira.

Les décors et arrières plans s'inspirent directement d'un ouvrage d'illustrations d'anime signé par le directeur artistique et animateur Hiromasa Ogura. (Ghost in the Shell 1995)

« Un anime, c’est la somme de ses éléments, et chacun fait un excellent travail sur chacun de ces aspects, qu’il s’agisse de l’animation, de la conception des personnages ou des décors. Quand on les rassemble tous, ils forment une œuvre d’art exceptionnelle. »


Orbitals est disponible depuis le 3 septembre sur Nintendo Switch 2.

https://www.youtube.com/watch?v=mRMCnpYx3Nw
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    mazeroza
    posted the 09/05/2026 at 04:36 PM by yanssou
    comments (4)
    oreillesal posted the 09/05/2026 at 05:16 PM
    On vient de passer une grosse heure dessus, ça correspond totalement à e que j'attendais.
    L'ambiance rétro est totale, entre les doublages français réussi, la bande son qui reste en tête, la pâte graphique, la magie opère .

    Le jeu ne nous prend pas par la main, on comprend assez vite ce qu'il attend de nous.
    Le tout est lisible malgré l'écran splitté.

    C'est tellement rafraîchissant, on croirait presque jouer un clip des Daft punk.
    51love posted the 09/05/2026 at 05:31 PM
    Qu'est ce qu'il est beau ce jeu l'ambiance est vraiment géniale !

    3h de jeu avec ma petite de 9 ans, on se régale

    Les énigmes et le gameplay ont de bonnes idées.

    Très bon jeu jusque là.
    aggrekuma posted the 09/05/2026 at 06:00 PM
    On sait si ca sera toujours exclu Switch 2 ou possiblement il sortira sur PS5 ?
    51love posted the 09/05/2026 at 06:33 PM
    aggrekuma malheureusement j'ai l'impression que Nintendo a la main mise sur cette petite pépite...

    Et aucune info à l'heure actuelle n'a laissé entendre qu'il pourrait sortir ailleurs

    Ca semble mort pour les autres supports..
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