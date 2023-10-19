Pour concevoir Orbitals, le directeur artistique Marcos Ramos s'est appuyé sur plusieurs influences majeures : les visuels du Grand Livre de Dragon Ball, l'artbook de Kow Yokoyama et les travaux de Katsuhiro Otomo sur le film Akira.
Les décors et arrières plans s'inspirent directement d'un ouvrage d'illustrations d'anime signé par le directeur artistique et animateur Hiromasa Ogura. (Ghost in the Shell 1995)
« Un anime, c’est la somme de ses éléments, et chacun fait un excellent travail sur chacun de ces aspects, qu’il s’agisse de l’animation, de la conception des personnages ou des décors. Quand on les rassemble tous, ils forment une œuvre d’art exceptionnelle. »
Orbitals est disponible depuis le 3 septembre sur Nintendo Switch 2.
L'ambiance rétro est totale, entre les doublages français réussi, la bande son qui reste en tête, la pâte graphique, la magie opère .
Le jeu ne nous prend pas par la main, on comprend assez vite ce qu'il attend de nous.
Le tout est lisible malgré l'écran splitté.
C'est tellement rafraîchissant, on croirait presque jouer un clip des Daft punk.
3h de jeu avec ma petite de 9 ans, on se régale
Les énigmes et le gameplay ont de bonnes idées.
Très bon jeu jusque là.
Et aucune info à l'heure actuelle n'a laissé entendre qu'il pourrait sortir ailleurs
Ca semble mort pour les autres supports..