Gameblog 9/10

Gamergen 17/20

Numerama 8/10

GameWave 7,5/10

Jdg 7,5/10

Bit Reactor a voulu dépoussiérer le genre avec Star Wars Zero Company et c'est un pari gagné quoique timide. Ca reste parfois un peu classique en termes de gameplay, mais l'exécution est parfaite, dans la droite lignée d'un XCOM avec un peu plus de possibilité sur le terrain. Un jeu tactique à la fois idéal pour les vétérans et accessible pour les néophytes, qui respecte avec amour l'univers Star Wars et nous en fait même découvrir une nouvelle facette. Pour un jeu tactique, la mise en scène et l'écriture sont travaillées et surprenantes, si bien que l'on aurait carrément aimé en découvrir davantage sur la Zero Company et ses personnages intéressants pour la plupart. Ces dizaines d'heures dans l'escouade ne me font plus qu'espérer une chose désormais : que cela devienne une véritable licence, oui on demande déjà une suite.Au final, Star Wars Zero Company constitue une excellente surprise pour les amateurs de stratégie comme pour les fans de la saga. Le titre parvient à créer des situations mémorables, à nous faire réfléchir à chaque déplacement et, surtout, à donner une vraie personnalité à son escouade de mercenaires. Voir un droïde soigner un Jedi, un Mandalorien foncer dans les flammes ou un membre de l'équipe survivre in extremis à une extraction transforme rapidement une simple mission tactique en petit moment de cinéma. La Force est donc bel et bien présente, et cette Zero Company mérite largement de rejoindre la collection des meilleurs jeux Star Wars de ces dernières années. Les amateurs de stratégie auraient tort de passer à côté.Star Wars Zero Company s’impose comme une excellente surprise pour qui cherche à retrouver la tension des grands jeux de tactique au tour par tour dans l’univers de la Guerre des Clones. En combinant la rigueur d’un XCOM avec une vraie liberté dans la gestion des points d’action et une ambiance de mercenaires particulièrement soignée, le titre de Bit Reactor livre une copie d’une grande générosité. Malgré quelques lourdeurs dans la gestion du vaisseau et une formule qui préfère sublimer ses classiques plutôt que de réinventer le genre, la formule fonctionne à merveille et garde sous tension jusqu’au bout.En résumé, Star Wars Zero Company est un très bon jeu tactique qui réussit avec brio son pari, mais qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. En combinant un univers fidèlement retranscrit, une mise en scène cinématographique et un gameplay fun qui gagne en complexité au fil des heures, le titre de Bit Reactor s'impose comme une vraie réussite.Sa grande liberté d'approche, son système de personnalisation poussé et la tension liée à la gestion de l'escouade en font une aventure captivante. Malgré des problèmes d'optimisation dans le hub et la redondance de certaines cinématiques, le plaisir de jeu reste intact. Il s'agit d'un excellent titre Star Wars qui ravira les amateurs de stratégie et les curieux, même s'il ne plaira très probablement pas à tout le monde en raison de la nature même du genre au tour par tour.Star Wars Zero Company est un XCOM patiné à la sauce Star Wars. Rien de plus et rien de moins, mais on sent qu'il a été conçu par des développeurs qui savent ce qu'ils font et qui aiment l'univers de Lucas. À partir de là, sauf si vous êtes allergiques à ce genre de gameplay, impossible de bouder son plaisir.