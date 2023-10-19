Introduite et imaginée par Akira Toriyama dans la saga Majin Boo, Shigeyasu Yamauchi le réalisateur et son équipe au sein du studio de la Toei Animation ont eu l’idée de transposer la technique de la danse de fusion aux deux rivaux, Goku et Vegeta, réalisant le fantasme ultime des fans.
Cette technique a été conçue pour permettre aux deux combattants d'atteindre une synchronisation totale. Les mouvements n'ont ainsi pour unique finalité que de favoriser la fusion entre deux individus sans lien préalable.
Toriyama : « L'idée m'est venue en regardant la télé !
Je voulais lui faire prendre ces poses un peu ridicules, même s'il s'agissait d'une technique importante, alors j'ai opté pour ce genre de mouvement. Je pense que j'ai probablement trouvé l'inspiration pour la partie « Sion » dans les poses emblématiques des artistes que je voyais à la télévision. »
« Je me demandais comment devaient se dérouler les mouvements des bras, combien de pas il fallait faire, etc., alors je l’ai fait en secret tout seul (rires). »
Porté par son réalisateur et le directeur de l'animation Tadayoshi Yamamuro, Yamauchi a voulu bousculer les codes habituels de la série. Le film dépeint le lieu de l’Enfer, qui a été créé comme un monde psychédélique et enfantin, reflétant l'insouciance de Janemba, l’antagoniste du film.
Akira Toriyama a été directement sollicité pour concevoir visuellement le personnage de Gogeta :
« Il y avait déjà tellement de personnages puissants dans le manga que je commençais à être à court d'idées… Je sentais ma tension monter à mesure que j'imaginais le design d'un énième personnage, encore plus puissant. »
La fusion reste omniprésente dans le design du personnage, allant de son visage jusqu’à sa coiffure ; la tenue est similaire à celle de Gotenks, marquant le fait que les habits appartiennent à la technique et non aux guerriers eux-mêmes. Le Soul Punisher, capacité suprême de Gogeta, a été imaginé comme une arme spirituelle purificatrice, en opposition aux techniques de combat destructrices habituelles.
Réalisé par Mitsuo Hashimoto, le 13e film d'animation de la franchise Dragon Ball Z, qui se déroule après la défaite de Majin Boo, avait pour objectif d'introduire un nouveau héros à l’histoire tragique. À l'instar de nombreux longs-métrages Dragon Ball Z de cette période, Akira Toriyama a été étroitement impliqué dans le projet, concevant lui-même les designs de Tapion, de son frère et du monstre Hildegarn.
Pour Tapion, le personnage devait s'appeler « Tapioka », en référence à la fécule de tapioca ; cependant, à la demande d'Akira Toriyama, son nom a été changé, car il trouvait le jeu de mots trop direct et estimait qu'il valait mieux utiliser un mot dont la prononciation était similaire, mais dont l'orthographe était différente.
Le thème musical à l'ocarina de Tapion est l'une des compositions les plus mémorables de toute l'histoire de la franchise Dragon Ball Z, elle a été composée par Tetsuji Hayashi et diffère des autres musiques des films. Cette mélodie magique, jouée à l'ocarina, absorbe et contient la moitié du démon Hildegarn piégée à l'intérieur du corps de Tapion. Cette musique si importante transmet cette solitude et ce fardeau du personnage.
Les chorés de combat des 4 premiers films etaient aussi excellentes.