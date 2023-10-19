Toriyama : « L'idée m'est venue en regardant la télé !



Je voulais lui faire prendre ces poses un peu ridicules, même s'il s'agissait d'une technique importante, alors j'ai opté pour ce genre de mouvement. Je pense que j'ai probablement trouvé l'inspiration pour la partie « Sion » dans les poses emblématiques des artistes que je voyais à la télévision. »



« Je me demandais comment devaient se dérouler les mouvements des bras, combien de pas il fallait faire, etc., alors je l’ai fait en secret tout seul (rires). »

« Il y avait déjà tellement de personnages puissants dans le manga que je commençais à être à court d'idées… Je sentais ma tension monter à mesure que j'imaginais le design d'un énième personnage, encore plus puissant. »