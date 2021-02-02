GAC 8,5/10

Gamekult 8/10

Millenium 80%

IGNFrance 8/10

ActuGaming 8/10

Gameblog 8/10

CNPlay 8/10

BetaTesteur 7,7/10

Gamergen 15/20

JVFrance 75%

Jdg 7/10

Numerama 6/10

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est exactement le genre de remake que plusieurs studios devraient prendre comme exemple. Plutôt que de simplement améliorer la résolution ou la fréquence d’images, Ubisoft a pris le temps de revoir pratiquement tous les aspects de ce classique. Les graphismes profitent d’une véritable refonte, la jouabilité est plus fluide, l’interface adopte les standards des épisodes récents, les systèmes d’infiltration sont modernisés, le Jackdaw bénéficie de nouvelles mécaniques et le contenu inédit est suffisamment généreux pour prolonger l’aventure pendant plusieurs heures. Tout n’est évidemment pas parfait. Certains défauts historiques de la franchise sont toujours présents, notamment du côté du parkour, et quelques choix auraient pu être davantage modernisés. Malgré cela, il est difficile de ne pas apprécier le travail réalisé.Solide remake pour Assassin's Creed Black Flag, qui modernise efficacement cette aventure là où elle en avait besoin sans pour autant dénaturer sa formule classique. C'est à travers plein de petits détails, plutôt que des grandes révolutions, que se fait ce travail de remise au goût du jour, même si on peut compter sur des gros morceaux comme une refonte graphique de toute beauté sur l'Anvil Engine ou l'ajout d'un chapitre supplémentaire. Pour autant, c'est aussi sur les mêmes petits détails que l'on voit que certains points ont été négligés, avec encore et toujours cette satanée IA. Nous avons néanmoins affaire à une superbe expérience pour ceux n'ayant jamais joué au jeu de base.On a passé un bon moment sur Assassin's Creed Black Flag Resynced et il ne fait aucun doute que ce remake propose la majorité des éléments qu'on attendait de lui. Cela comprend la modernisation des graphismes et du gameplay, tout en proposant davantage de contenu solo et en préservant son charme bien particulier. Mais tout n'est pas parfait, les combats auraient pu être un peu plus profonds et variés, tandis que la version française souffre de quelques problèmes notables. Le plus gros problème reste néanmoins l'histoire un peu bancale de l'originale, qui aurait certainement mérité quelques retouches et ajouts supplémentaires, plutôt que de simplement couper les segments que personne n'aime. Pour finir, il faut aussi admettre qu'on n'a pas le même enthousiasme en revisitant un open world "checklist" de plus.Assassin’s Creed : Black Flag Resynced est exactement ce qu’il promet : une version sublimée d’un classique, qui capitalise sur ses qualités sans chercher à le transformer. En modernisant intelligemment l’un des épisodes les plus marquants de la licence sans en altérer l’ADN, Ubisoft signe une version plus confortable, plus fluide et visuellement sublimée, tout en laissant intacte cette sensation de liberté qui faisait déjà toute la magie du titre en 2013. Certes, tout n’a pas été corrigé : animations datées, doublage inégal et structure répétitive rappellent que Black Flag reste ancré dans son époque. Mais malgré ces quelques accrocs, difficile de bouder son plaisir tant l’aventure d’Edward Kenway conserve une puissance évocatrice rare. Entre exploration grisante, batailles navales toujours aussi jubilatoires et ambiance inimitable, le voyage mérite largement d’être redécouvert. Pour les fans, Black Flag Resynced est une évidence. Pour les autres, c’est une excellente porte d’entrée… à condition d’accepter un certain héritage.Assassin’s Creed Black Flag Resynced fait tout ce qu’on lui demandait d’être, voire plus. Un remake fidèle au jeu original, afin de ne pas dénaturer le produit de base, tout en implémentant des nouveautés utiles pour justifier cette nouvelle expérience. Resynced vient utiliser avec brio le moteur Anvil d’Assassin’s Creed Shadows, pour arborer des graphismes améliorés et une météo dynamique offrant une belle illusion de réalisme. La disparition des séquences du présent est un choix très discutable depuis les derniers jeux de la licence, et le soft n’en fait pas l’exception. Cependant, l’arrivée de nouvelles lignes de dialogues et séquences inédites à la trame principale est plus que bienvenue. Il en va de même pour les missions secondaires ajoutant environ 6h de nouveaux contenus scénarisés, dont les quêtes liées à Barbe Noire et celle de Stede Bonnet qui viennent étoffer l’attachement à ces personnages. Si Resynced n’avait pas supprimé du contenu, il aurait pu se rapprocher de la perfection. Le roi de la piraterie est bel et bien de retour.Abordage réussi pour cet Assassin's Creed Black Flag Resynced qui continuera de figurer parmi les meilleurs et les plus populaires de la licence. C'est l'entrée parfaite pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir à l'époque, et une vraie piqûre de nostalgie pour les fans de la première heure. C'est globalement très beau, immersif, agréable à parcourir et suffisamment long pour nous tenir en haleine plusieurs dizaines d'heures sans forcer. Cela étant, ne vous attendez pas à un remake de la teneur d'un Resident Evil par exemple. Si la refonte est généreuse et bien présente, elle ne va pas suffisamment au fond des choses pour bouleverser l'expérience d'il y a 13 ans, et le jeu peut même paraître un poil vieillot sur quelques aspects. Suffisamment pour le bouder ? Certainement pas. Si vous aimez Assassin's Creed, vous en aurez pour votre argent. Mais il restera une petite amertume en fond de cale qui nous fera nous dire que l'on est peut-être passé à côté d'une vraie claque.Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un cas intéressant, presque paradoxal. Sa version test a d’abord donné l’impression d’un projet prêt à se saborder tout seul, incapable de rendre justice à un épisode adoré par une immense partie de la communauté. Puis, après une mise à jour massive, le jeu a enfin pu montrer son vrai visage. Et ce visage est souvent magnifique. Les Caraïbes n’ont jamais été aussi belles, la navigation conserve un charme fou, la jouabilité modernisée rend l’ensemble beaucoup plus agréable et l’absence des systèmes RPG récents redonne à l’aventure une simplicité franchement bienvenue. Ce n’est pas un détail. Cette approche plus directe permet à Black Flag de respirer, de retrouver son identité et de replacer l’exploration au centre de tout. Le plus étonnant reste la manière dont cette version a réussi à renverser un avis personnel très négatif sur l’opus original. Votre serviteur avait détesté Black Flag en 2013, malgré son statut d’épisode culte auprès des fans. Cette version Resynced, elle, a réussi à faire disparaître les heures sans jamais donner envie d’abandonner. Retourner la carte en une quarantaine d’heures n’a pas ressemblé à une corvée, mais à une vraie redécouverte. C’est probablement le meilleur compliment que l’on puisse adresser à cette édition. Elle ne s’adresse pas uniquement aux nostalgiques. Elle peut aussi réconcilier certains joueurs avec un épisode qui les avait laissés sur le côté. Tout n’est pas pardonné pour autant. Le lancement test catastrophique reste difficile à oublier, même si les acheteurs auront heureusement droit à une version beaucoup plus propre. Quelques bugs subsistent encore, notamment ces moments où Edward Kenway peut rester figé quelques secondes. La difficulté est trop basse, au point de retirer de la tension à plusieurs missions. L’absence de Freedom Cry est une vraie déception et les ajouts supplémentaires ne suffisent pas à compenser ce manque. Ces défauts empêchent Assassin’s Creed Black Flag Resynced de devenir la réédition ultime que l’on pouvait attendre. Malgré cela, le plaisir l’emporte largement. Cette version est belle, confortable, généreuse et parfois même envoûtante. Elle rappelle pourquoi Black Flag a autant marqué les joueurs tout en corrigeant certains éléments qui pouvaient rendre l’expérience originale moins agréable aujourd’hui. Elle aurait pu être une honte si elle était sortie dans l’état reçu au début du test. Elle devient finalement une très belle réussite grâce à sa version corrigée. Pas un chef-d’œuvre absolu, pas une édition définitive parfaite, mais une aventure suffisamment forte pour transformer une ancienne déception en voyage mémorable.Au final, Assassin’s Creed Black Flag Resynced reste une excellente façon de découvrir ou de redécouvrir l’un des épisodes les plus marquants de la série. Toutefois, ceux qui espéraient une modernisation complète de tous ses systèmes risquent de constater que certains défauts appartiennent toujours au voyage. Le plaisir est bien présent, mais il est régulièrement freiné par des mécaniques qui auraient mérité une remise à neuf beaucoup plus ambitieuse.Reste qu’au milieu de tout cela, Assassin’s Creed Black Flag Resynced conserve une force intacte, celle de nous donner envie de reprendre la mer encore et encore. Ce remake ne transforme pas totalement Black Flag en chef-d’œuvre flambant neuf, mais il réussit à raviver une aventure déjà culte avec suffisamment de panache pour mériter le détour. Une belle croisière pirate, parfois un peu secouée par la houle, mais qui garde assez de vent dans les voiles pour nous embarquer jusqu’au bout.Avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft livre une modernisation convaincante de l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise. Refonte graphique réussie, gameplay remis au goût du jour, contenu inédit et nombreuses améliorations de confort font de cette nouvelle version la meilleure manière de découvrir ou de redécouvrir les aventures d’Edward Kenway. En revanche, sa fidélité presque excessive au jeu de 2013, un système de combat encore perfectible, un parkour parfois moins précis que dans l’original et quelques problèmes techniques l’empêchent de s’imposer comme la réinterprétation ambitieuse que l’on pouvait attendre d’un remake développé de zéro. Plus proche, dans sa philosophie, d’un remaster premium que d’une véritable réinvention, Assassin’s Creed Black Flag Resynced n’en reste pas moins une aventure généreuse et particulièrement agréable à parcourir, qui séduira autant les nostalgiques que les nouveaux venus.On adore Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Mais peut-être parce qu’on adorait le Black Flag original et que celui-ci est une très belle mise à jour ayant pris soin du produit initial. Le joueur est respecté, Edward est respecté et on ne peut nier qu’on a pris plus de plaisir sur cette version que sur l’ancienne avec des suppressions à la marge. C’est simplement dommage de voir qu’un pirate n’ait pas eu envie de prendre davantage le large avec son modèle.Malgré une absence de courage, de créativité et d’audace (mais surtout – et très probablement – de budget) que l’on pourrait attendre du remake d’un titre aussi charnière pour une série aussi importante, les forces de Black Flag, sont toujours bien vives dans Resynced. Bon gré mal gré, elles parviennent donc encore à nous saisir, tout particulièrement cette extraordinaire sensation de liberté lorsque l’on fend les flots de cette mer des Caraïbes où chaque silhouette à l’horizon semble promettre une nouvelle découverte. Bien soutenue par une technique plus impressionnante et un open world enfin totalement unifié, sans le moindre temps de chargement pour briser l’immersion, on retrouve de belles sensations à la barre du Jackdaw ou sous notre capuche d’Assassin. Resynced fait en outre le plein de nouvelles activités, situations et quelques lieux inédits qui étoffent un titre déjà bien fourni en contenu. Oui, cela reste un vrai plaisir de retrouver un tel jeu, mais comment ne pas rêver à ce qu’une vraie relecture aurait pu être ?