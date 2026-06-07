Tests

On sait tous que l’intention première du retour de, qui fait indéniablement plaisir, est purement marketing car en lien avec le deuxième film Super Mario, mais on ne peut s’empêcher de souffler devant un énième remake alors qu’en étant honnête 5 petites minutes, même vous les fanboys, un nouvel épisode ne demanderait pas d’user la force mentale d’une centaine de développeurs pendant 5 ans. On parle d’un simple shooter, majoritairement sur rails, donc se taper une nouvelle refonte essentiellement graphique de l’épisode 64 qui avait déjà eu droit à l’équivalent sur 3DS, c’est quand même user de la patience de certains fans. Encore plus dommageable quand on découvre sur les premiers retours que les ventes sont quand même à la hauteur au regard des performances de la franchise.« Remake graphique » oui, car sur le reste, c’est quasiment au poil de cul la même expérience qu’à l’époque : mêmes niveaux, même agencement, mêmes ennemis, même distance d’affichage, mêmes boss, même gameplay. Rien n’a changé, ce qui n’en fait pas un mauvais jeu car on se rend rapidement compte que le feeling reste toujours très bon pour un jeu aussi vieux, de même que le système de routes secondaires permettant de débloquer différents chemins (et si possible avec la vraie fin), d’ailleurs un peu plus compréhensif dans les indications qu’à l’époque. On indiquera également que c’est effectivement très joli et même parfois surprenant, encore heureux tant c’est le but premier du produit, encore plus dans les cinématiques même si l’on aurait pu faire un peu plus intéressant que 95 % de briefing (et faut apprécier ce doublage FR très enfantin).J’ai pris plaisir à y rejouer mais ce fut un plaisir coupable et surtout de courte durée. Déjà parce que je connais le jeu de base, que la durée de vie est tout sauf pharamineuse malgré quelques défis annexes de remplissage, et surtout parce qu’il faut dire à un moment que c’est juste fainéant sorti de l’enrobage. Même avec un statut de remake,avait large les moyens d’en profiter pour refaire totalement les stages annexes en mode shooter (le tank c’est moyen, et le sous-marin c’est atroce) et d’ajouter ne serait-ce que 2/3 niveaux en post-game pour donner l’impression qu’il y a un peu de bonne volonté. Merde, quand même. Non au lieu de cela, on nous refile un mode souris tout pourri et surtout OBLIGATOIRE pour le deuxième joueur en coopération alors que, je dis ça je dis rien, y a une fonction pointeur dans ces joycons hors de prix donc il n’y avait pas moyen de… ? Ou sinon le fait que le jeu met en scène une escouade de 4 vaisseaux, ça n’a pas donné une simple idée pourtant naturelle ? Faut croire que non. Ou pas le budget. Un dernier mot sur le multi inédit : plus sympathique qu’attendu dans son PVPVE à 8 joueurs, mais pas de quoi rallumer le jeu très longtemps, encore plus avec un manque de variété et seulement 3 pauvres maps.