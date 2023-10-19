Un dernier trailer pour la partie final de Bleach Thousand-Year Blood War qui sortira dès le 25 juillet.

Suikoden The Anime se montre davantage dans un nouveau trailer et débutera en octobre prochain.

Netflix confirme que la saison 2 de Gloutons & Dragons sortira en octobre 2027.

Produit par le studio Passione, l’anime Even the Student Council Has Its Holes sortira en octobre.

Nouveau visuel et premier trailer pour la saison 2 de Black Clover qui débutera lui aussi en octobre.

Premier teaser pour l’anime Murciélago qui sortira en 2027.

Nouveau trailer pour Magic Knight Rayearth qui débute le 7 octobre.