Un dernier trailer pour la partie final de Bleach Thousand-Year Blood War qui sortira dès le 25 juillet.
Suikoden The Anime se montre davantage dans un nouveau trailer et débutera en octobre prochain.
SynopsisDans un monde ravagé par les guerres, une paix fragile unit le royaume de Highland et l’Alliance des Cités-États de Jowston. Mais cette trêve est brisée par la cruauté du prince Luca Blight, prêt à tout pour assoir son pouvoir. Pris dans la tourmente, Riliu et son ami d’enfance Jowy voient leur destin s’opposer : l’un rejoint la résistance et hérite de la Rune de la Balance, tandis que l’autre choisit l’ambition et l’ombre. Pour sauver le continent, Riliu devra rassembler les 108 Étoiles du Destin et mener une armée contre le tyran le plus impitoyable de l’univers Suikoden.
Netflix confirme que la saison 2 de Gloutons & Dragons sortira en octobre 2027.
Produit par le studio Passione, l’anime Even the Student Council Has Its Holes sortira en octobre.
SynopsisDans une école à l’extrémité de la ville, Ume Mizunoe, un passionné de littérature, se retrouve dans l’obligation d’intégrer le conseil des élèves pour échapper au redoublement. Mais derrière la façade institutionnelle se cache un véritable cirque : entre obsessions douteuses et comportements tantôt pervers, tantôt terrifiants, ses nouveaux collègues cumulent toutes les tares imaginables !
Chaque journée parmi cette bande de crétins irrécupérable ne ressemble à aucune autre, transformant bientôt la vie d’Ume en une succession de catastrophes aussi absurdes qu’imprévisibles…
Nouveau visuel et premier trailer pour la saison 2 de Black Clover qui débutera lui aussi en octobre.
Premier teaser pour l’anime Murciélago qui sortira en 2027.
SynopsisDans une ville en proie aux crimes les plus odieux et à une violence omniprésente, le gouvernement a instauré une unité spéciale composée de meurtrières condamnées à mort pour traiter des affaires jugées trop périlleuses pour la police. Kuroko Koumori, une tueuse ayant 715 meurtres à son actif, a échappé au couloir de la mort en prouvant qu’elle était toujours saine d’esprit. Désormais exécutrice mandatée par l’État, elle est chargée de traquer d’autres assassins aux côtés d’Hinako Tozakura, une jeune fille insouciante et conductrice hors pair.
Ensemble, elles doivent accomplir la mission macabre d’éliminer les tueurs en série les plus vicieux du pays, prouvant que, pour ce genre de travail, il est nécessaire d’être tout sauf normal.
Nouveau trailer pour Magic Knight Rayearth qui débute le 7 octobre.
SynopsisLors d’un voyage scolaire à la tour de Tokyo, trois lycéennes ordinaires, Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki et Fuu Hououji, sont soudainement transportées dans le monde magique de Cephiro.
Dans ce royaume, la volonté détermine la réalité et la paix dépend des prières de la Princesse Emeraude, le Pilier qui maintient l’équilibre du monde.
Mais lorsque la princesse est enlevée par le prêtre Zagato, le monde s’effondre dans le chaos.
Appelées par Emeraude elle-même, les trois jeunes filles deviennent les légendaires Magic Knights et entreprennent un périple pour la sauver. Cependant, leur quête de justice les mènera à une révélation tragique : la princesse les a convoquées non pour la libérer… mais pour l’empêcher de continuer à prier.
Certainement...
aros
Et voilà : Kuroko Koumori, de son p'tit nom, en plus des 715 meurtres qu'elle a certainement à son actif, à dorénavant ma mort sur la conscience
Par contre, niveau opening quoi qu'il arrive il feront pas mieux que celui d'origine