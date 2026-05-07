Tests

Je vais donc profiter du fait que chacun sait aujourd’hui ce que vaut le dernierpour prendre un peu de liberté sur l’écriture. Sachez par exemple qu’il y a de cela quelques temps, j’ai vu au cinéma(le nouveau Blumhouse), sans trop avoir d’attente particulière pour en ressortir pleinement satisfait. Ce n’était pas le film du siècle, ni même le plus grand film « d’horreur » de cette décennie, mais c’était carré et surtout surprenant d’une certaine façon. Et si je place cet avis sans spoil, surtout que le film est maintenant dispo un peu partout de manière détournée, c’est pour dire que j’ai eu le même ressenti avec. Pas d’envie particulière, juste de la curiosité un peu de loin et la nette impression de voir arriver une très mauvaise réception commerciale (à tort, comme quoi c’est vraiment le retour de l’ère solo), et au final une surprise de plus à ajouter à cette très bonne année 2026.Après pour être parfaitement honnête, la principale raison pour laquelle je n’attendais pas cette adaptation, c’est tout simplement parce que je n’ai jamais été un grand fan des, et pourtant Dieu sait que je n’ai rien contre les chauves. C’est de qualité en toute objectivité, impressionnant de possibilités mais ce n’est juste pas mon style de jeu à moi. Donc la perspective de jouer à un reskin juste fourni avec quelques cinématiques et des séquences grand spectacle, ça me donnait surtout envie d’aller voir ailleurs (genre un Picross) avant de me souvenir que IO Interactive, c’est aussiqui était vachement sympa. Le 1 en tout cas. Et il faut reconnaître que bien des années après ce dernier, les mecs n’ont finalement pas perdu leurs habitudes pour des expériences standards au moins au niveau de la mise en scène : c’est vraiment du pur James Bond, y a de jolis nanas, Patrick Gibson fait parfaitement l’affaire bien que je ne peux m’empêcher d’y voir un Tom Holland en plus charismatique, on est totalement dans l’ambiance de la franchise bien que forcément modernisé, et j’ajouterais même ne pas regretter l’absence de doublage FR devant la qualité incroyable de la VO.Certes, le budget n’est pas celui des plus grands (on rappelle quand même que c’est de base de l’auto-édition) et on peut passer en in-game comme en cinématique de la petite claque satisfaisante au mwef, surtout quand les mecs forcent la comparaison en allant singer duet du Kojima (enfin surtout certains plans pour ce dernier, notamment son intro rappelant). Mais il y a de bons éclats d’un bout à l’autre, et même dès le début dans un tuto incroyablement bien mis en scène dans la façon d’enchaîner les choses au point de servir de leçons pour bien du monde dans l’industrie. Pas parfait mais une pleine réussite à ce niveau, en félicitant la majeure partie du casting, même Lenny Kravitz malgré une présence moindre qu’attendue (le mec arrive à la moitié du jeu quoi), peut-être on le sait maintenant pour justifier l’arrivée prochaine d’une mission le remettant en scène.L’autre grande qualité du jeu, outre le fait de nous faire voyager et c’est tout à fait normal vu la franchise, c’est son envie de jouer sur plusieurs styles mais sans jamais s’attarder trop longtemps sur un seul pour éviter la lassitude. Les séquences promenades blabla, les délires bien cinématographiques, les passages très action et bien entendu les séquences dites « libres » où l’on va faire face à une situation donnée (trouver une cible, trouver un moyen de passer tel endroit…) et c’est là que l’on ressentira le plus la patte IO Interactive avec des zones très peuplées et une relative liberté dans la façon d’arriver à ses fins. « Très relative » oserait-on même préciser car derrière le tableau, c’est quand même vachement du « Hitman Lite » où les possibilités sont bien moins nombreuses que ce que le jeu ne laisse entendre, jouant à fond sur les fausses barrières et les éléments scriptés pour ne jamais nous faire sortir d’un entonnoir bien maquillé. Alors oui, on peut trouver des choses parfois inattendues mais on est quand même dans une expérience très grand public, ce qui personnellement me va à ravir, mais pas ceux qui y souhaitaient la profondeur propre à ce studio.Ce n’est pas si dommageable hormis pour la replay-value qui perd un peu en intérêt ou en tout cas pour le moment, le temps que le suivi s’amorce, mais là où je ne m’y suis pas totalement retrouvé, c’est dans l’orientation du gameplay. Même s’il y a un peu d’action (très standard, hormis du bon impact dans le corps-à-corps) et de la bagnole d’ailleurs assez savonneuse, très nombreuses sont les séquences d’infiltration ce qui là encore est parfaitement logique vu le studio derrière, mais c’est là aussi de l’infiltration très basique jusqu’à une utilisation des gadgets étonnamment limitée. Certains diront que c’est l’intention et quen’a jamais eu l’intention de vouloir concurrencer des franchises commeou, mais je lève les deux pattes innocemment pour poser la question : depuis quand l’infiltration light est censé être une qualité ?D’autres se sont essayés à ce style et cela a toujours été pointé comme un défaut donc pourquoi ici ce serait validé ? Je l’ignore car j’ai ressenti la même chose qu’ailleurs, celle de faire les choses à peu près correctement avant de prendre davantage de plaisir lorsque l’alarme retentissait et qu’il était temps de démonter des gueules plus rapidement. C’est peut-être aussi parce que ces séquences sont davantage diluées au cœur d’une mayonnaise au goût sympa, peut-être aussi parce qu’en rehaussant la difficulté et en abordant les défis spéciaux à restrictions, on se met à jouer d’une autre façon, mais il y a toujours cette impression d’être enfermée dans une cage bien décorée et que IO aurait pu aller bien plus loin mais sans que cela ne soit aussi vendeur. La dure réalité, encore plus aujourd’hui quand un faux pas commercial peut mettre un studio à genoux, et reste que malgré son manque d’originalité dans le fond,reste une excellente adaptation et une belle porte d’entrée pour une saga qui ne demande qu’à perdurer.