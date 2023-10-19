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Pour fêter les 25 ans de la série culte, le film d'animation Cowboy Bebop sortit en 2003 fait son retour au cinéma à partir du 22 juillet grâce au distributeur Splendor Films.
Synopsis À la suite de l'explosion d'un camion-citerne sur Mars, l'équipage du vaisseau spatial Bebop mène l'enquête pour retrouver le mystérieux auteur d'une attaque bactériologique.
Le long métrage aura également droit à une projection à la Japan Expo le 9 juillet, à 18h45, sur la scène Také.
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posted the 07/01/2026 at 05:10 PM by yanssou