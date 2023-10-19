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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/01/2026
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Le film Cowboy Bebop de retour au cinéma
AnimLand


Pour fêter les 25 ans de la série culte, le film d'animation Cowboy Bebop sortit en 2003 fait son retour au cinéma à partir du 22 juillet grâce au distributeur Splendor Films.

Le long métrage aura également droit à une projection à la Japan Expo le 9 juillet, à 18h45, sur la scène Také.




Synopsis À la suite de l'explosion d'un camion-citerne sur Mars, l'équipage du vaisseau spatial Bebop mène l'enquête pour retrouver le mystérieux auteur d'une attaque bactériologique.
https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/06/30/Le-film-Cowboy-Bebop-fait-son-retour-au-cinema
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    erleerween
    posted the 07/01/2026 at 05:10 PM by yanssou
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