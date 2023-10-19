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Manga - Verse
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title : Actu anime / manga et bien plus !
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 06/25/2026
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Les animes de l'été 2026
AnimLand


The World is Dancing / 2 juillet




Reiwa No Dara-San / 2 juillet




The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System / 2 juillet




Jaadugar : A Witch in Mongolia / 4 juillet




Black Torch / 4 juillet




Iwamoto Senpai / 4 juillet




Goodbye Lara / 5 juillet




Sparks of Tomorrow / 5 juillet




Iron Wok Jan! / 5 juillet




Grand Blue saison 3 / 6 juillet




Red River / 7 juillet




The Ghost in the Shell / 7 juillet




Yoroi Shin Den Samurai Troopers Partie 2 / 7 juillet




Tomb Raider King / 8 juillet




Smoking Behind the Supermarket With You / 9 juillet




Youjo Senki : Saga of Tanya the Evil Saison 2 / 8 juillet





Mebius Dust / 9 juillet




The Elusive Samurai saison 2 / juillet




Bleach saison final dernière partie / 25 juillet




My Hero Academia : I am a hero too / 2 août




Le film L’héroïne au ruban / 8 août




Re:ZERO saison 4 partie 2 / 12 août




Le film d’animation Sekiro : No Defeat / 4 septembre (Japon)
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    posted the 06/25/2026 at 06:18 PM by yanssou
    comments (8)
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:20 PM
    Une saison moins qualitative que la précédente, mais quelques animes m’intéressent.
    ratchet posted the 06/25/2026 at 06:24 PM
    Youjo Senki j’ai cru que c’était SNK
    C’est quoi l’anime de MHA ? Un spin-off encore ? J’avais adorer Vigilante!
    yanssou posted the 06/25/2026 at 06:30 PM
    hyoga57 Pareil

    ratchet c'est un épisode spécial qui adapte le chapitre bonus centré sur Eri et qui se passe en même temps que l’épisode "more"
    5120x2880 posted the 06/25/2026 at 06:30 PM
    J'aurais juste regardé Youjo Senki si l'anime n'était pas si moche
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:35 PM
    yanssou Ma saison n’est même pas finie en plus, il me reste Botan Kamiina, Wistoria et Kuroneko to Majo no Kyōshitsu.
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:37 PM
    Et bien évidemment, l’anime de l’année Agents of the Four Seasons.
    yanssou posted the 06/25/2026 at 06:39 PM
    hyoga57 tu carbure, je viens de finir l'atelier des sorciers et comme prévu pas déçu.
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 06:41 PM
    yanssou La fin est cruelle bordel.
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