On commence avec une annonce majeure, le manga Hunter X Hunter fait son grand retour dans le Weekly Shônen Jump, le chapitre 411 sera donc disponible dans le prochain numéro du magazine le 29 juin.
Les romans Kiki la petite sorcière d'Eiko Kadono seront prochainement adapté en live action, le projet est une collaboration entre BBC Studios Kids & Family, Wheel in Motion, et la société japonaise Kadokawa. La série est prévue en 10 épisodes d’une demi heure écrits par Irena Brignull (Les Boxtrolls).
Adapté du manga de Jirou Sugiura et Umemaru, l’anime The Fake Alchemist se dévoile dans un premier visuel, le studio Passione est au commande pour cette adaptation.
SynopsisDans la cité-État d’Orichalconia, l’alchimie et la magie font partie du quotidien. Réincarné dans ce monde médiéval fantastique, Paracelsus mène une existence discrète comme alchimiste, tout en cachant le pouvoir exceptionnel qu’il a choisi au début de sa nouvelle vie : une compétence lui permettant de réussir à tous les coups n’importe quelle recette.
Afin de l’assister dans son travail à l’atelier, il achète Nora, une jeune esclave spécialisée dans les arts occultes. Il recueille aussi Coco, une elfe grièvement mutilée, privée de ses membres, de la vue et de la parole, qu’il entend bien sauver à l’aide de son savoir en alchimie. Mais derrière l’état tragique de Coco se cachent de sombres secrets. Ce qui commence comme une tentative de guérison va peu à peu entraîner Paracelsus et Nora dans une affaire bien plus vaste, où l’alchimie, la magie noire, l’univers et même les dieux finissent par entrer en jeu…
Produit par Kyoto Animation, l’anime Sparks of Tomorrow s’offre un second trailer pour une diffusion le 5 juillet sur Netflix.
SynopsisL’ère Meiji (1868~1912 – basculement de l’époque féodal à industrialisation du Japon) a ouvert la porte à la culture occidentale. Ce fut aussi l’âge de l’électricité qui a commencé à éclairer les villes. Ce fut une ère mystérieuse où le passé et le futur se mélangèrent. A cette époque des histoires d’amours sont nées sans marquer l’histoire.
Nous suivons le quotidien de l’adolescente Inako Momokawa qui vit à Kyoto et qui est la 2e fille d’un brasseur de saké.
Maladroite dans tout ce qu’elle entreprend, son seul soulagement est la confiance qu’elle place dans ses prières aux divinités. Un jour, elle rencontre Kihachi Sakamoto, un jeune homme qui rejette les traditions et s’intéresse à l’industrialisation qu’apporte l’électricité.
Bien que les deux soient attirés l’un par l’autre, Momokawa est promise à un autre suite au mariage arrangé par son père…
Nouveau trailer pour l’anime Goodbye Lara qui débutera le 5 juillet.
SynopsisAprès sa mort, elle renaît 200 ans plus tard dans le Japon moderne, au lac Biwa, où elle doit apprendre à s’adapter au monde humain en tant qu’adolescente.
Le cadre du lac Biwa, situé dans la préfecture de Shiga au Japon, est également le lieu d’origine du réalisateur Takushi Koide.
Nouveau teaser pour l’anime Psyren qui débutera en octobre.
SynopsisAgeha Yoshina, lycéen bagarreur et désabusé par la société, voit sa vie basculer le jour où il trouve une mystérieuse carte marquée « Psyren« . Lorsqu’il tente d’en percer le secret, il est propulsé dans un monde post-apocalyptique terrifiant, peuplé de créatures monstrueuses et régi par une entité énigmatique nommée Nemesis Q.
Aux côtés d’autres « joueurs », Ageha doit survivre dans cet univers hostile en développant de nouveaux pouvoirs psychiques et en répondant aux énigmes de Psyren.
Mais ce monde n’est pas un simple jeu : les épreuves y sont réelles, et l’échec signifie la mort.
Nouveau trailer pour l’anime The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System qui sera diffusé le 2 juillet.
SynopsisElma, héritier d’une lignée de Chevaliers Épéistes, se trouve confronté à un tournant décisif lors de sa cérémonie de Bénédiction Divine à l’âge de 15 ans. Au lieu d’hériter d’une classe prestigieuse, il se voit attribuer la classe de Chevalier Lourd (Tank), jugée défectueuse et méprisée pour ses compétences inutiles et son statut déséquilibré. Déshonoré et dépouillé de sa position d’héritier de la maison Edvan, Elma est exilé.
Cependant, Elma détient un secret: le monde dans lequel il vit est celui d’un jeu auquel il jouait dans sa vie antérieure. Il sait que le Chevalier Lourd, contrairement aux croyances populaires, est la classe la plus puissante qui soit. Armé de ses connaissances antérieures, Elma commence à exploiter efficacement ses compétences pour prouver sa valeur et dominer ce monde fantastique.
La partie 2 de la saison 4 de Re:ZERO est prévue pour le 12 août sur Crunchyroll.
La saison 3 de Ranma se dévoile en trailer pour une diffusion qui commencera en octobre sur Netflix.
La saison 2 de Black Clover arrive en octobre sur Crunchyroll.
Mappa dévoile l’anime Beat and Motion, adapté du manga de Naoki Fujita qui arrivera prochainement en 2027 sur Netflix.
SynopsisDepuis l’enfance, Tatsuhiko Hirayama rêve de vivre du dessin et de l’animation. Mais à présent jeune adulte, il a renoncé à cette ambition et s’est enfermé dans un quotidien ordinaire et sans éclat. Sa rencontre avec Nico Kashiwagi, une jeune musicienne indépendante au caractère bien trempé, va toutefois bouleverser sa vie comme un ouragan, ravivant la passion profondément enfouie en lui.
Poussé à reprendre confiance en son talent, Tatsuhiko crée une courte animation qui attire l’attention sur les réseaux sociaux. Cette création le rapproche alors du monde de la musique, où Nico cherche elle aussi à faire entendre sa voix. Rapidement, leurs deux univers se mêlent pour donner naissance à une nouvelle forme d’expression, portée par la force du son et de l’image.
Premier teaser pour la saison 4 de Jujustu Kaisen qui fait office de partie 2 à l’arc The Culling Game, l’anime est en cours de production.
Mappa dévoile également un premier trailer pour la seconde saison de Chainsaw Man nommée « Assassins Arc », aucune date de sortie n’a encore été dévoilé.
Mappa n’oublie pas la saison 3 de Dorohedoro qui se dévoile en trailer.
Annoncé la semaine dernière, l’anime Fall in love, False Angels a son teaser et sera produit par Mappa qui sortira en 2027.
SynopsisOtogi Katsura est l’une des élèves les plus populaires de son lycée. Belle, élégante et toujours parfaite en apparence, elle est surnommée « l’ange voleur de cœur » par ses camarades, tant son regard semble capable de faire fondre n’importe qui. Mais derrière cette image irréprochable, Katsura cache une personnalité bien différente : elle est fière, calculatrice et n’a pas sa langue dans sa poche.
Son petit jeu se complique lorsqu’elle laisse accidentellement tomber le masque devant Toki Ninomae, le prince du lycée. Alors qu’elle pensait être la seule à jouer un rôle, elle découvre que lui aussi cache son véritable caractère derrière son image de garçon idéal. Dès lors, Katsura et Ninomae n’ont plus besoin de faire semblant lorsqu’ils sont ensemble. Chacun connaît le vrai visage de l’autre, et ce petit secret pourrait bien les rapprocher plus qu’ils ne l’auraient imaginé !
Le manga Tueur d’Hiroshi Hirata sera édité en France par Komics Initiative, cette nouvelle édition de 240 pages sortira le 25 juin au prix de 13€ en format souple de 15x21cm.
SynopsisIzô Okada est un tueur chargé d’éliminer tous ceux qui se dressent contre les ambitions de son seigneur, Hanpeita Takechi. Mais l’assassin finit par ne plus accepter les ordres peu scrupuleux de son maître, et devient rônin, samouraï sans attache. Takechi, néanmoins, n’a pas renoncé aux services d’Izô, et compte bien, malgré son errance, se servir de lui pour accomplir ses sombres desseins…
Le manga Flying Ben d’Osamu Tezuka arrive en format prestige en fin d’année chez Delcourt/ Tonkam.
SynopsisDans les catacombes de Rome, trois chiots ingèrent une mystérieuse drogue liquide. Rapidement, ils se transforment en chiens aux pouvoirs surhumains : ils peuvent courir à une vitesse fulgurante, voler dans les airs et mordre des lions à mort. Les trois super-chiens font alors équipe avec Tadashi, un garçon qui possède une carte indiquant l'emplacement de trésors cachés sur la Route de la Soie…
Les éditions Pika sortiront une nouvelle série intitulé « L’été qu’on n'a jamais quitté », le premier tome est à découvrir le 19 août au prix de 7,70€.
SynopsisPour Suzuki et Takagi, élèves de première, le temps semble s’être figé : le 31 août recommence inlassablement, et ils sont les seuls à se souvenir des journées qui se répètent. Selon eux, ils seraient bloqués ce jour-ci car Suzuki n'a pas pu accomplir tout ce qu'il a voulu faire cet été... notamment une chose particulièrement importante. Ensemble, ils vont tenter de briser la boucle, condamnés à revivre encore et encore cette même journée d'ici là...
La saison 2 d’Akane- Banashi sortira en janvier 2027.