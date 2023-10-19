On commence avec une annonce majeure, le manga Hunter X Hunter fait son grand retour dans le Weekly Shônen Jump, le chapitre 411 sera donc disponible dans le prochain numéro du magazine le 29 juin.

Les romans Kiki la petite sorcière d'Eiko Kadono seront prochainement adapté en live action, le projet est une collaboration entre BBC Studios Kids & Family, Wheel in Motion, et la société japonaise Kadokawa. La série est prévue en 10 épisodes d’une demi heure écrits par Irena Brignull (Les Boxtrolls).

Adapté du manga de Jirou Sugiura et Umemaru, l’anime The Fake Alchemist se dévoile dans un premier visuel, le studio Passione est au commande pour cette adaptation.

Produit par Kyoto Animation, l’anime Sparks of Tomorrow s’offre un second trailer pour une diffusion le 5 juillet sur Netflix.

Nouveau trailer pour l’anime Goodbye Lara qui débutera le 5 juillet.

Nouveau teaser pour l’anime Psyren qui débutera en octobre.

Nouveau trailer pour l’anime The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System qui sera diffusé le 2 juillet.

La partie 2 de la saison 4 de Re:ZERO est prévue pour le 12 août sur Crunchyroll.

La saison 3 de Ranma se dévoile en trailer pour une diffusion qui commencera en octobre sur Netflix.

La saison 2 de Black Clover arrive en octobre sur Crunchyroll.

Mappa dévoile l’anime Beat and Motion, adapté du manga de Naoki Fujita qui arrivera prochainement en 2027 sur Netflix.

Premier teaser pour la saison 4 de Jujustu Kaisen qui fait office de partie 2 à l’arc The Culling Game, l’anime est en cours de production.

Mappa dévoile également un premier trailer pour la seconde saison de Chainsaw Man nommée « Assassins Arc », aucune date de sortie n’a encore été dévoilé.

Mappa n’oublie pas la saison 3 de Dorohedoro qui se dévoile en trailer.

Annoncé la semaine dernière, l’anime Fall in love, False Angels a son teaser et sera produit par Mappa qui sortira en 2027.

Le manga Tueur d’Hiroshi Hirata sera édité en France par Komics Initiative, cette nouvelle édition de 240 pages sortira le 25 juin au prix de 13€ en format souple de 15x21cm.

Le manga Flying Ben d’Osamu Tezuka arrive en format prestige en fin d’année chez Delcourt/ Tonkam.

Les éditions Pika sortiront une nouvelle série intitulé « L’été qu’on n'a jamais quitté », le premier tome est à découvrir le 19 août au prix de 7,70€.

La saison 2 d’Akane- Banashi sortira en janvier 2027.