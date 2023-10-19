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Manga - Verse
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creation date : 10/19/2023
last update : 06/19/2026
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Que valent les manga Persona 5 et Nier Automata
MangaTalk


Édité par Mana Books, le manga Persona 5 reste agréable à lire ; l'intrigue de la version royale est respectée, tout en maintenant un bon rythme. Le dessin est plutôt sympathique, mais quelques planches sont plutôt brouillonnes, sur les 15 tomes lus, la lecture est plutôt plaisante.

Pour Nier Automata, c’est très différent : le manga ne suit pas l’histoire du jeu, mais fait office de préquelle à l’intrigue tout en se concentrant sur le personnage d'A2. Pearl Harbor suit donc l'escadron Yorha composé de personnages aux caractères bien différents, une histoire riche qui fournit des infos en plus sur l'histoire des YoRHa, et les modèles d'androïdes, un manga en seulement 4 tomes aux dessins plutôt jolis, qui donnent envie de se relancer dans cet univers.
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    posted the 06/18/2026 at 08:50 PM by yanssou
    comments (7)
    masharu posted the 06/18/2026 at 09:25 PM
    Ah bah j'ai reçu le coffret NieR Automata ya quelques jours, l'origine story d'A2 est vraiment passionnante.
    yanssou posted the 06/18/2026 at 09:47 PM
    masharu yep c'est une vrai réussite
    hyoga57 posted the 06/18/2026 at 11:41 PM
    L’anime Persona 5 en tout cas est vraiment pas terrible.
    5120x2880 posted the 06/19/2026 at 12:06 AM
    J'avais pas du tout aimé l'anime de NieR, à voir si c'est pas une adaptation, je me souviens à peine de ce qu'il se passe dedans
    suzukube posted the 06/19/2026 at 12:24 AM
    Nier Automata 20/20 j'aime trop 2B
    shirou posted the 06/19/2026 at 05:43 AM
    J'ai bien aimé les 4 tomes de Nier
    lion93 posted the 06/19/2026 at 09:46 AM
    Les Nier sont cools même si il manque pleine de chose de la pièce de théâtre, il manque le début entre le maître de A2 qui la forme et ce qu'il devient ensuite. Les souvenirs ancrés en eux pour faire croire qu'ils ont une raison à se battre.
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