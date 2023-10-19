Édité par Mana Books, le manga Persona 5 reste agréable à lire ; l'intrigue de la version royale est respectée, tout en maintenant un bon rythme. Le dessin est plutôt sympathique, mais quelques planches sont plutôt brouillonnes, sur les 15 tomes lus, la lecture est plutôt plaisante.



Pour Nier Automata, c’est très différent : le manga ne suit pas l’histoire du jeu, mais fait office de préquelle à l’intrigue tout en se concentrant sur le personnage d'A2. Pearl Harbor suit donc l'escadron Yorha composé de personnages aux caractères bien différents, une histoire riche qui fournit des infos en plus sur l'histoire des YoRHa, et les modèles d'androïdes, un manga en seulement 4 tomes aux dessins plutôt jolis, qui donnent envie de se relancer dans cet univers.