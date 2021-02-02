JV 16/20

Gameblog 8/10

JVFrance 80%

ActuGaming 7,5/10

Geeko 7,4/10

IGNFrance 7/10

Numerama 7/10

Millenium 70%

Gamekult 6/10

The Adventures of Elliot : The Millennium Tales porte définitivement bien son nom tant il offre une parenthèse enchantée, à l’image des meilleurs contes de fées, au sein de la myriade de titres sortis cette année. Une fois de plus, Square Enix prouve qu’il a de l’or entre les mains avec la HD-2D et que cette direction artistique compte parmi les créations les plus influentes de ces dernières années. Aujourd’hui, c’est ce très serviable Elliot qui en profite le temps d’une aventure aussi classique que nostalgique, mais surtout remarquablement exécutée et racontée. Si certains moments sortent particulièrement du lot, c’est avant tout grâce à la qualité générale de son écriture — qu’il s’agisse de la trame principale ou des récits secondaires. C’est précisément là que le titre de Square Enix pourrait vous surprendre et vous émouvoir, comme il a su le faire avec moi du début à la fin.S’il ne devait y avoir qu’un seul jeu d’aventure dans votre valise cet été, ce serait sans conteste The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Sans révolutionner le genre, il en incarne les meilleurs aspects avec son aventure généreuse, savamment construite, une exploration qui sait vous récompenser et un monde immersif dont on se sent réellement le héros. La comparaison inévitable avec Zelda et ses donjons trop génériques n’en feront peut-être pas l’une des nouvelles références en la matière, mais il en reste néanmoins l’un des représentants les plus honorables de ces dernières années.Malgré de trop fortes ressemblances entre les âges et les différentes versions des donjons explorables, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales possède de nombreux secrets à découvrir, des quêtes à accomplir et des lieux à explorer riches en récompenses. De ce fait, ce jeu pourrait être une excellente porte d’entrée dans le genre de l’action-fantasy. Même si la construction de l’univers laisse encore à désirer, le gameplay proposé et la narration en font un jeu de très bonne qualité. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est une aventure où il vaut mieux prendre son temps pour en apprécier la richesse, celle du voyage d’un jeune aventurier embarqué dans une quête millénaire où l’espoir doit être partagé et transmis pour créer des liens entre les générations. Ainsi, même si une partie de nous est déçue que The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ne soit pas un chef-d’œuvre sur le thème de l’exploration, on espère tout de même qu’il soit le premier titre d’une nouvelle licence promettant de grandes aventures pour l’avenir.Avec The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, la Team Asano et Claytechworks réussissent un premier essai particulièrement convaincant dans le domaine de l’Action-RPG HD-2D. Porté par une direction artistique somptueuse, un système de combat riche en possibilités et une bonne exploitation narrative des différents Âges, le titre parvient à proposer une aventure attachante. Malheureusement, ses ambitions autour du voyage temporel ne sont pas toujours pleinement exploitées. La redondance de l’exploration et une utilisation parfois trop superficielle de certaines mécaniques empêchent le jeu d’atteindre l’excellence à laquelle il semblait pouvoir prétendre. Malgré ces réserves, cette première aventure reste une réussite et pose des bases solides pour l’avenir.Reprenant le style graphique 2.5D typique des Octopath Traveler, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales se présente comme un petit jeu d’action / aventure à la Zelda très plaisant à parcourir et surtout très charmant visuellement. L’univers 2.5D est superbe, la direction artistique inspirée et la bande son nous accompagne parfaitement dans ce monde féérique. Le changement d’approche dans les combats, qui passent en temps réel, risque toutefois de ne pas plaire à tous, d’autant plus que le jeu a tendance à être vite assez répétitif. Il faut néanmoins bien l’admettre, en cette période relativement peu chargée en sorties, The Adventures of Elliot The Millennium Tales est plutôt une bonne surprise et un petit jeu qui se laissera déguster pendant tout l’été…The Adventures of Elliot propose une aventure riche, un magnifique hommage au genre qu'il empreinte et le respecte et porté par une direction artistique splendide et une narration sincère quoique trop prévisible. Son gameplay volontairement classique et son rythme irrégulier l’empêchent d’atteindre les sommets auxquels il semble parfois prétendre, même s'il est grandement sauvé par son principe de magilithes permettant une grande personnalisation dans notre façon d'aborder notre run. Enfin, sa mécanique inhérente de voyage dans les époques donne a cette aventure un doux parfum de madeleine de Proust très agréable mais donnant malheureusement un arrière gout de répétitivité sur la longueur. En somme, nous avons ici une belle histoire à parcourir pour cet été, bien qu'elle aurait pu être bien plus ambitieuse au final.The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est un jeu avec le boîtier coincé entre deux chaises : il cherche à rester simple sur de nombreux points pour aller à l’essentiel, mais se perd parfois dans sa volonté de trop en proposer. Trop d’éléments sur la carte, trop d’améliorations d’armes, trop de temporalités. Le jeu de Square Enix et de la talentueuse Team Asano aurait gagné à être davantage resserré, quitte à embrasser totalement la formule Zelda-like. Pour autant, la magie opère presque immédiatement, et l’aventure d’Elliot fait mouche à de nombreuses reprises. Si le titre gagne à être joué dans sa difficulté maximale, il s’avère très plaisant en mode normal, notamment grâce à son gameplay vraiment bien conçu et efficace. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales n’est donc pas exempt de défaut, mais le soin accordé au développement se sent à chaque recoins, et permet,malgré tout, de traverser la quarantaine d’heures que dure le titre avec un petit sourire aux lèvres.Le potentiel de The Adventures of Elliot est indéniable, mais il n'est jamais exploité à sa pleine mesure. La construction de son monde, très répétitive, et son gameplay plombé par un bestiaire limité viennent enterrer les quelques bonnes idées que le Zelda de Square Enix met sur la table. Il s'agit tout de même d'une aventure très correcte, qui pourra vous occuper convenablement 20 à 30 heures.Quelle que soit la note d'intention originelle de la team Asano lors de la confection de The Adventures of Elliot : The Millennium Tales, elle n'aura été que partiellement respectée. Outre le fait d'employer la mécanique de voyage entre les ères comme un raccourci de design plutôt qu'en véritable élément narratif cohérent, la dernière épopée en HD-2D se perd dans une répétitivité outrageuse, qui poussera le joueur à réitérer l'exploration des mêmes zones à plusieurs reprises ; et ce ne sont pas les quelques variations sporadiques en fonction des ères qui sauront empêcher l'overdose. Certes, il y a là une âme malgré tout, des systèmes qui fonctionnent et une certaine addiction dans le gameplay, cependant l'expérience s'étale en tant que décor que l'on retraverse, encore et encore, en attendant que l'histoire veuille bien commencer. Et c'est très bien quand ça commence vraiment. Mais dans bien des cas, ce sera déjà trop tard. "L'espoir est éternel", peut-on tirer comme morale du jeu. On aurait surtout préféré qu'il soit un peu plus pressé.