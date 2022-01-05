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Les membres de Gamekyo n'ont pas été nombreux à voter, le système étant encore récent, mais vous avez été une trentaine à voter pour les héroïnes de la "semaine Summer Game Fest". Voici les résultats.On commence par le premier évènement de la semaine : Le State of Play. Initialement pas prévu, le sondage est arrivé en même temps que celui du Xbox Game Showcase et a recueilli le moins de suffrage avec 9 votes au total, mais le résultat est unanime : Lara Croft du prochain Tomb Raider: Legacy of Atlantis conforte sa place de favorite avec 5 votes. Un membre du site à voté pour Laufey de GOWL, ex-aequo avec la pilote Tasha du prochain Ace Combat 8.Le Xbox Game Showcase a tout de même recueillie un peu plus de suffrage ici avec 11 votes. Et sans personnages populaires les résultat sont ici plus variés. Rose Belmont, l'héroïne du prochain opus de la série Castlevania est définitivement la préféré de Gamekyo devant l'antagoniste Isabel du reboot Fable et Sophia l'héroïne de Resonace - A Plague Tale Legacy.On termine avec le Summer Game Fest, 31 votants ont donné leur avis sur la meilleure héroïne de la conférence de Geoff Keighley. Evie du prochain Stellar Blade: BLOOD RAIN a laissé une forte impressionant en étant largement en tête avec 15 votes, devant les figures emblématiques que sont Tifa (8 votes) et Claire (3 votes).Pour revenir l'actualité cette semaine :Lara Croft, qui cette semaine sur le plateau d'IGN a été vanté par les développeurs pour être "physiquement neutre" pour ainsi convenir à tout le monde des "gamers" aux "gay".On ne peut pas convenir à tout le monde, et je trouve que l'apparence de Lara est ici un minimum respecté, on est un peu comme avec le cas de Tifa Lockhart de la série Final Fantasy VII Remake où l'apparence du personnage a été adapté parce qu'on est dans des jeux mainstream qui tapent dans les 10+ millions de ventes à travers la Terre, c'est pour ne pas paraitre exagérée au delà des frontière des communautés de JV. Après l'apparence de Lara n'est pas complexe, c'est juste la taille des seins qui change."Convenir aux maximum de gens", ou "casser les standards de beauté", c'est au choix. Parce qu'on ne passera pas à coté du sujet des personnages basés sur des actrices et mannequin rendues volontairement plus moche in-game par les éditeurs occidentaux, comme Isabel de Fable (Hayley Atwell) mais surtout Laufey de God of War Laufey (Deborah Ann Woll) dont le sujet a malheureusement glissé sur la polémique "elle remplace Kratos" alors qu'on s'en fout parce que c'est un spin-off de la série. Résultat, une partie de l'industrie à traiter les communautés de misogyne à je cite "ne pas vouloir de femmes jouables dans le jeu vidéo" alors qu'il y a des dizaines d'exemples dans le même évènement PlayStation, à oublier la présence de Lara Croft ! Je ne sais pas, prenez Kojima Production avec Death Stranding, ou même les Resident Evil moderne de Capcom, il n'y a pas se problème à enlaidir les actrices.Evie du prochain opus de Stellar Blade est l'héroïne qui un peu partout a également donné une forte impression et c'est l'héroïne la plus voté sur Gamekyo la semaine dernière. Mais qui pourtant aura elle aussi suscité une polémique, celle du "elle fait trop jeune, c'est une mineure dans un corps de pornstar !". Qu'est-ce que vous voulez que je dise, on ne peut définitivement pas convenir à tout le monde... Monde d'hypocrites par ailleurs (aucun problème d'avoir Yuffie en bikini, ou encourager des scènes de baiser entre mineurs...).Je n'ai pas réalisé de sondage pour le Future Game Show + PC Gaming Show par faute de temps (et dont de toute façon je pense que Lara Croft aurait été en tête devant Emma de Beast of Reincarnation, il n'y a pas de compétition), ni pour le Nintendo Direct (trop de personnages haha).Je souhaiterais avoir des suggestions exclusivement pour le déroulement de la Gamescom en aout prochain, alors tout avis est à écouter, pas sûr que l'entend par contre. Par exemple, choix multiple avec nom des votants ça vous irez (les noms seront masqués sur Strawpoll) ? Je pense également arrêter les sondages à 48h (contre 1 semaine actuellement).