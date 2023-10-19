Réalisé par Mokochan au studio Science Saru, The Ghost in the Shell s’offre un nouveau teaser et sera diffusé le 7 juillet exclusivement sur Prime Video.

Nouveau trailer pour l’anime Reiwa no Dara-san qui fixe sa sortie pour le 2 juillet.

Le manga d’action comédie Murciélago sera adapté en anime, plus d’info prochainement.

Nouveau trailer pour la saison 3 de Grand Blue qui débutera le 2 juillet.

Premier visuel pour la saison 3 de Blue Lock qui est en cours de production.

Nouveau visuel et trailer pour l’anime Smoking Behind the Supermarket with You qui sortira à partir du 9 juillet sur Crunchyroll et comptera 12 épisodes.

L’anime Tomb Raider King s’offre un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 8 juillet.

Un nouveau trailer pour l’anime Iwamoto Senpai qui sortira le 4 juillet.

Le manga shōjo Fall in Love You False Angels de Coco Uzuki est adapté en anime et sortira en 2027, le tome 1 est sortit récemment chez Pika.

ADN et Disney plus s’associe pour une collaboration stratégique destinée à renforcer l'offre d'anime de Disney+ en France, plus de 1 500 épisodes provenant du catalogue d'ADN, parmi lesquels Naruto, Assassination Classroom et The Eminence in Shadow, seront accessibles sur Disney+. Cette alliance favorise également l'émergence de nouveaux projets éditoriaux et créatifs, offrant des possibilités de créer ensemble des œuvres françaises originales et jamais vues auparavant.

Le shōjo Liste Rouge débarque aux éditions Komikku, son premier volume est attendu le 9 juillet au prix de 7,99€.

Berserk fait son petit come back avec trois nouveaux chapitres, l’un à été publié ce 12 juin, les deux autres attendront les 26 juin et 10 juillet. Pour rappel, le tome 43 sortira le 1er juillet en librairie, je vous laisse avec ce message de Kôji Mori à l’occasion de ces nouveaux chapitres.



« Berserk paraîtra dans le numéro de demain du Young Animal. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps.



Cet épisode est l'un de ceux qui a tourmenté Miura pendant vingt ans. Moi-même, qui l'ai entendu me le raconter des dizaines de fois, ai eu beaucoup de mal à le finaliser…



Nous y sommes finalement parvenus, notamment après avoir autrefois vérifié les dialogues à maintes reprises avec M. Miura et M. Shimada, qui était notre responsable à l'époque et qui est aussi notre mentor de longue date.



Cette fois encore, Kurosaki et toute l'équipe du Studio Gaga ont fait un travail vraiment formidable ! J'espère que vous apprécierez. »

Dans un village isolé au cœur des montagnes, subsiste la légende terrifiante de Yamatagi Madara, une créature mi-femme mi-serpent qui aurait autrefois semé la terreur parmi les habitants. Sur la montagne de l’Ouest, désormais zone interdite, se dresse encore un sanctuaire en son honneur, gardé par la famille Misogiya depuis des générations.Mais un jour, poussés par la curiosité, les jeunes Hinata et Kaoru Misogiya enfreignent les règles et s’aventurent dans la zone interdite. C’est là qu’ils rencontrent la fameuse entité légendaire qui fait preuve d’une douceur bienveillante qui contraste avec les légendes. Loin d’être effrayés par son apparence, les jeunes adolescents, qui la surnomment affectueusement Dara-san, décide d’entretenir une amitié avec elle.Ancienne prêtresse déchue et âme mélancolique, Yamatagi Madara retrouve peu à peu le goût de la vie grâce à leur innocence et à leurs rires.[/i]