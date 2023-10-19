Réalisé par Mokochan au studio Science Saru, The Ghost in the Shell s’offre un nouveau teaser et sera diffusé le 7 juillet exclusivement sur Prime Video.
SynopsisEn l’an 2029, dans un Japon futuriste, le monde est devenu fortement dépendant de l’information, traversé par un vaste réseau corporatif planétaire, animé par des flux d’électrons et de lumière. Pourtant, l’État-nation et les groupes ethniques continuent de coexister. Dans ce contexte, le major Motoko Kusanagi, cyborg intégral, dirige une unité d’élite chargée de lutter contre les menaces terroristes. Elle ambitionne par ailleurs de créer une force spéciale capable de neutraliser de manière préventive les dangers émergents.
Lorsque Daisuke Aramaki, issu du ministère de l’Intérieur et désireux de constituer une unité similaire, recrute Kusanagi et son équipe, naît la Section 9 : une unité tactique offensive surnommée « Shell Squad ». Confrontés à des cybercrimes sophistiqués et à des conspirations internationales, ils découvrent peu à peu l’existence d’un mystérieux hacker surnommé le « Puppet Master ». Quel destin attend la Major et jusqu’où ira le Puppet Master pour imposer sa vision ?
Nouveau trailer pour l’anime Reiwa no Dara-san qui fixe sa sortie pour le 2 juillet.
SynopsisDans un village isolé au cœur des montagnes, subsiste la légende terrifiante de Yamatagi Madara, une créature mi-femme mi-serpent qui aurait autrefois semé la terreur parmi les habitants. Sur la montagne de l’Ouest, désormais zone interdite, se dresse encore un sanctuaire en son honneur, gardé par la famille Misogiya depuis des générations.
Mais un jour, poussés par la curiosité, les jeunes Hinata et Kaoru Misogiya enfreignent les règles et s’aventurent dans la zone interdite. C’est là qu’ils rencontrent la fameuse entité légendaire qui fait preuve d’une douceur bienveillante qui contraste avec les légendes. Loin d’être effrayés par son apparence, les jeunes adolescents, qui la surnomment affectueusement Dara-san, décide d’entretenir une amitié avec elle.
Ancienne prêtresse déchue et âme mélancolique, Yamatagi Madara retrouve peu à peu le goût de la vie grâce à leur innocence et à leurs rires.[/i]
Le manga d’action comédie Murciélago sera adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisDans une ville en proie aux crimes les plus odieux et à une violence omniprésente, le gouvernement a instauré une unité spéciale composée de meurtrières condamnées à mort pour traiter des affaires jugées trop périlleuses pour la police. Kuroko Koumori, une tueuse ayant 715 meurtres à son actif, a échappé au couloir de la mort en prouvant qu’elle était toujours saine d’esprit. Désormais exécutrice mandatée par l’État, elle est chargée de traquer d’autres assassins aux côtés d’Hinako Tozakura, une jeune fille insouciante et conductrice hors pair.
Ensemble, elles doivent accomplir la mission macabre d’éliminer les tueurs en série les plus vicieux du pays, prouvant que, pour ce genre de travail, il est nécessaire d’être tout sauf normal.
Nouveau trailer pour la saison 3 de Grand Blue qui débutera le 2 juillet.
Premier visuel pour la saison 3 de Blue Lock qui est en cours de production.
Nouveau visuel et trailer pour l’anime Smoking Behind the Supermarket with You qui sortira à partir du 9 juillet sur Crunchyroll et comptera 12 épisodes.
SynopsisSmoking Behind the Supermarket with You suit le quotidien de Sasaki, un salarié de bureau ordinaire qui trouve du réconfort dans ses visites au supermarché Super S, où la caissière Yamada illumine ses soirées.
Un jour, alors qu’il cherche à évacuer son stress avec une cigarette derrière le magasin, il fait la rencontre de Tayama, une employée vive d’esprit qui lui propose de partager ce moment. Ce qu’il ignore, c’est que Tayama et Yamada ne font qu’une !
Entre quiproquos, confidences et cigarettes partagées en secret, Sasaki découvre peu à peu la vraie nature de la femme qui égaye sa routine.
L’anime Tomb Raider King s’offre un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 8 juillet.
SynopsisEn 2025, le monde bascule dans le chaos suite à l’apparition de mystérieux tombeaux aux quatre coins du globe. Leurs entrailles renferment de puissants artefacts capables de conférer des pouvoirs surnaturels à ceux qui parviennent à les piller. Très vite, des opportunistes exploitent cette manne inédite pour amasser des fortunes colossales.
Seo Juheon, pilleur de tombes aguerri, est trahi par son employeur et se retrouve au bord de la mort lors d’un énième pillage. C’est alors qu’un étrange corbeau à quatre yeux lui accorde une seconde chance : propulsé quinze ans dans le passé, à une époque où les artefacts demeurent encore entourés de mystère, Juheon choisit de mettre à profit ses connaissances et son sens tactique hors norme pour assouvir sa revanche.
Un nouveau trailer pour l’anime Iwamoto Senpai qui sortira le 4 juillet.
SynopsisDans le Japon des années 1910, à une époque où l’armée étend son influence jusque dans l’éducation, Kodo Iwamoto est élève au collège Seiho, un établissement placé sous tutelle militaire. Sur ordre de sa hiérarchie, il parcourt le pays afin d’enquêter sur des phénomènes surnaturels inexpliqués qui menacent l’équilibre du territoire.
Lors d’une mission dans un village frappé par une inquiétante neige noire, Iwamoto rencontre Shizuma, un adolescent doté de pouvoirs étranges qu’il considère comme une malédiction. Iwamoto lui révèle alors qu’ils partagent un lien singulier avec ces manifestations occultes et lui offre une lettre de recommandation pour intégrer le collège Seiho. Dès lors, à mesure que leurs chemins se croisent, mystères paranormaux et destins liés se multiplient, donnant naissance à une relation empreinte de fantastique, de secrets et de sensibilité, au cœur d’un Japon en pleine mutation.
Le manga shōjo Fall in Love You False Angels de Coco Uzuki est adapté en anime et sortira en 2027, le tome 1 est sortit récemment chez Pika.
SynopsisOtogi Katsura est l’une des élèves les plus populaires de son lycée. Belle, élégante et toujours parfaite en apparence, elle est surnommée « l’ange voleur de cœur » par ses camarades, tant son regard semble capable de faire fondre n’importe qui. Mais derrière cette image irréprochable, Katsura cache une personnalité bien différente : elle est fière, calculatrice et n’a pas sa langue dans sa poche.
Son petit jeu se complique lorsqu’elle laisse accidentellement tomber le masque devant Toki Ninomae, le prince du lycée. Alors qu’elle pensait être la seule à jouer un rôle, elle découvre que lui aussi cache son véritable caractère derrière son image de garçon idéal. Dès lors, Katsura et Ninomae n’ont plus besoin de faire semblant lorsqu’ils sont ensemble. Chacun connaît le vrai visage de l’autre, et ce petit secret pourrait bien les rapprocher plus qu’ils ne l’auraient imaginé !
ADN et Disney plus s’associe pour une collaboration stratégique destinée à renforcer l'offre d'anime de Disney+ en France, plus de 1 500 épisodes provenant du catalogue d'ADN, parmi lesquels Naruto, Assassination Classroom et The Eminence in Shadow, seront accessibles sur Disney+. Cette alliance favorise également l'émergence de nouveaux projets éditoriaux et créatifs, offrant des possibilités de créer ensemble des œuvres françaises originales et jamais vues auparavant.
Le shōjo Liste Rouge débarque aux éditions Komikku, son premier volume est attendu le 9 juillet au prix de 7,99€.
SynopsisLes humains sont une espèce menacée, protégés par les chimères qui cherchent à assurer leur reproduction. Un jeune garçon chimère, devenu tuteur, se consacre à élever une fille humaine jusqu’au jour tant attendu. Cependant, un sentiment particulier commence à naître dans le cœur de la chimère, allant jusqu’à provoquer un incident qui restera gravé dans l’histoire.
Quinze ans plus tard, il ne reste plus que onze humains et un nouveau spectacle démarre.
Bienvenue dans un monde où les humains sont en voie de disparation !
Berserk fait son petit come back avec trois nouveaux chapitres, l’un à été publié ce 12 juin, les deux autres attendront les 26 juin et 10 juillet. Pour rappel, le tome 43 sortira le 1er juillet en librairie, je vous laisse avec ce message de Kôji Mori à l’occasion de ces nouveaux chapitres.
« Berserk paraîtra dans le numéro de demain du Young Animal. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps.
Cet épisode est l'un de ceux qui a tourmenté Miura pendant vingt ans. Moi-même, qui l'ai entendu me le raconter des dizaines de fois, ai eu beaucoup de mal à le finaliser…
Nous y sommes finalement parvenus, notamment après avoir autrefois vérifié les dialogues à maintes reprises avec M. Miura et M. Shimada, qui était notre responsable à l'époque et qui est aussi notre mentor de longue date.
Cette fois encore, Kurosaki et toute l'équipe du Studio Gaga ont fait un travail vraiment formidable ! J'espère que vous apprécierez. »