Montré durant le Xbox Game Showcase, le nouveau trailer pour Castlevania: Belmont's Curse a confirmé que l'héroïne ne sera donc pas Sonia Belmont comme un erreur l'avait indiqué mais bien une nouvelle tête : Rose Belmont.
Déjà présentée comme la fille de Trevor Belmont (le protagoniste de Castlevania III: Dracula's Curse), Rose est atteinte d'une malédiction qui touche son bras droit.
Une nouvelle protagoniste, digne héritière du clan Belmont.
Son bras droit porte la malédiction du comte Dracula.
Elle manie le fouet sacré « Tueur de vampires » et les cartes de tarot Arcana.
Rose aura également 2 tenues références via l'édition collector, voici un aperçu :
Non parce que depuis les 2 derniers sur console HD et les series netflix, je pense que c’est à destination des Americains les design.
Bientôt la même pour DMC
Il fait uniquement un key art en "bonus".
Un peu comme Ayami Kojima faisait un artwork bonus de Bloodstained Ritual of the Night.
Même si le design de Trevor garde des clins d'oeils de son apparence de Curse of Darkness, on sent que l'habillage général emprunte pas mal à la série Netflix qui est devenu le visage "actuel" de la série à priori...
Ils auraient mieux fait d'engager un designer moins cher mais pour l'ensemble du jeu.
D’ailleurs j’adore metroid dread et castlevania lord of shadow (j’suis pas contre un reboot/remake).
Mais bon, c’est triste que l’on ne revienne pas design des jeux SNES, GBA ou du SotN