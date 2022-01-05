Actualité





Une nouvelle protagoniste, digne héritière du clan Belmont.



Son bras droit porte la malédiction du comte Dracula.



Elle manie le fouet sacré « Tueur de vampires » et les cartes de tarot Arcana.

Montré durant le Xbox Game Showcase, le nouveau trailer pour Castlevania: Belmont's Curse a confirmé que l'héroïne ne sera donc pas Sonia Belmont comme un erreur l'avait indiqué mais bien une nouvelle tête : Rose Belmont.Déjà présentée comme la fille de Trevor Belmont (le protagoniste de Castlevania III: Dracula's Curse), Rose est atteinte d'une malédiction qui touche son bras droit.Rose aura également 2 tenues références via l'édition collector, voici un aperçu :