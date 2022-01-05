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Castlevania : Belmont's Curse
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name : Castlevania : Belmont's Curse
platform : PC
editor : Konami
developer : Motion Twin
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/08/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Castlevania: Belmont's Curse - Konami présente Rose Belmont
Actualité
Montré durant le Xbox Game Showcase, le nouveau trailer pour Castlevania: Belmont's Curse a confirmé que l'héroïne ne sera donc pas Sonia Belmont comme un erreur l'avait indiqué mais bien une nouvelle tête : Rose Belmont.

Déjà présentée comme la fille de Trevor Belmont (le protagoniste de Castlevania III: Dracula's Curse), Rose est atteinte d'une malédiction qui touche son bras droit.




Une nouvelle protagoniste, digne héritière du clan Belmont.

Son bras droit porte la malédiction du comte Dracula.

Elle manie le fouet sacré « Tueur de vampires » et les cartes de tarot Arcana.


Rose aura également 2 tenues références via l'édition collector, voici un aperçu :

ex-Twitter - https://x.com/Castlevania_JP/status/2063818306805526933
    tags : konami castlevania belmont's curse
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    alucardhellsing
    posted the 06/08/2026 at 04:04 PM by masharu
    comments (10)
    rogeraf posted the 06/08/2026 at 04:17 PM
    Des chances que l'on revoit un jour un Castlevania 3D ? (pas celui de la N64). Je garde Rose pour TITANIC
    abookhouseboy posted the 06/08/2026 at 04:18 PM
    Il y a Katsuya Terada comme désigner mais ça ne se voit pas du tout dans le design.
    dokidokii posted the 06/08/2026 at 04:20 PM
    Je n'aime vraiment pas la DA de ce Castlevania, que ce soit le jeu ou les concept arts
    akinen posted the 06/08/2026 at 04:22 PM
    C’est pas japonais Castlevania?

    Non parce que depuis les 2 derniers sur console HD et les series netflix, je pense que c’est à destination des Americains les design.

    Bientôt la même pour DMC
    5120x2880 posted the 06/08/2026 at 04:30 PM
    akinen Les deux derniers dont tu parles sont faits par ceux qui développent les Metroid 2D récents chez Nintendo (qui est aussi japonais à la base), qui sont espagnols. Ceux qui s’occupent de la série US ont aussi réalisé une série sur DMC. Quant aux jeux, il existe aussi un DMC développé par un studio anglais (Ninja Theory). En gros, ça passe entre toutes les mains, même chez les autres, que ce soit Konami, Nintendo, Sega ou peu importe.
    weldar posted the 06/08/2026 at 04:32 PM
    abookhouseboy

    Il fait uniquement un key art en "bonus".
    Un peu comme Ayami Kojima faisait un artwork bonus de Bloodstained Ritual of the Night.


    Même si le design de Trevor garde des clins d'oeils de son apparence de Curse of Darkness, on sent que l'habillage général emprunte pas mal à la série Netflix qui est devenu le visage "actuel" de la série à priori...
    micheljackson posted the 06/08/2026 at 04:33 PM
    DA immonde, on sent le truc à cheveux bleus made in France.
    ducknsexe posted the 06/08/2026 at 04:37 PM
    Rose c'est poil de carotte
    abookhouseboy posted the 06/08/2026 at 05:05 PM
    weldar OK
    Ils auraient mieux fait d'engager un designer moins cher mais pour l'ensemble du jeu.
    akinen posted the 06/08/2026 at 05:08 PM
    5120x2880 i know i know. C’est ce que mon propos illustre. Le metroidvania a bien été récupéré par les occidentaux.

    D’ailleurs j’adore metroid dread et castlevania lord of shadow (j’suis pas contre un reboot/remake).

    Mais bon, c’est triste que l’on ne revienne pas design des jeux SNES, GBA ou du SotN
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