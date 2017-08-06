Editeur : Annapurna Interactive

Développeur : BlueTwelve Studio

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Néerlandais / Portugais / Russe / Coréen / Chinois / Polonais.

Graphismes améliorés

4K/Framerate amélioré

Mode souris intégré



-Le jeu est à 16,79 € au lieu de 27,99€ sur l'eShop jusqu'au 17/06/2026

Vous incarnez un chat.L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses.