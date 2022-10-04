Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 05/24/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Qui continue de jouer sous 30°C ?
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    posted the 05/24/2026 at 08:12 AM by kevisiano
    comments (4)
    magneto860 posted the 05/24/2026 at 08:24 AM
    GoW Ragnarok toujours
    bourbon posted the 05/24/2026 at 08:31 AM
    Pas beaucoup joué cette semaine, je suis parti en vacances quelques jours ^^

    J'ai juste terminé le 100% de Ratchet : Gladiator hier et je pense commencer L.A. Noire cet après-midi ou ce soir
    ziggourat posted the 05/24/2026 at 08:35 AM
    Principalement Indy sur S2, un petit bijou d'aventure qui est tellement respectueux de l'univers des films. Je prends mon pied. Il mérite tellement plus de reconnaissance

    Par contre avec l'arrivée du beau temps et des chaleurs, j'ai réduit mon temps de jeu cette semaine.
    ratchet posted the 05/24/2026 at 08:44 AM
    Final Fantasy X
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