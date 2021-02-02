JV 19/20

Gamergen 19/20

Millenium 90%

Jdg 8,5/10

Gamekult 8/10

IGN France 8/10

GAC 8/10

Le roi du monde ouvert motorisé passe la sixième au pays du soleil levant ! L’édition japonaise du festival Horizon respecte les traditions tout en laissant de la place à la modernité. Forza Horizon 6 revoit légèrement son système de progression et ajoute à son moteur des épreuves “Rush” très funs. Avec la personnalisation toujours plus poussée, les joueurs ont de quoi concrétiser toutes les folies qu'ils auraient en tête. Énorme dans son contenu, superbe graphiquement, fluide, riche dans son monde ouvert, le titre de Playground Games place la barre au sommet du Mont Fuji. Ce n’est pas seulement un Forza Horizon exceptionnel : il s'agit du meilleur, tout simplement.Plus vaste, plus dense, plus intelligent dans sa progression, mais surtout infiniment plus attachant. Il y a ce petit supplément d’âme qui donne envie d’y revenir encore et encore, même sans objectif précis. Nous pensions lancer la manette pour « tester quelques courses », nous avons terminé à chercher des parkings cachés, à photographier des temples et à dépenser nos crédits dans une voiture japonaise des années 90 dont nous n’avions absolument pas besoin. Bref, la série réussit encore une fois son coup, transformer une simple session en road trip dont il devient très difficile de sortir. Si vous avez lu jusque-là, il y a de fortes chances qu’une envie étrange de démarrer un moteur virtuel vous démange déjà. Ne passez pas à côté d’une virée au Pays du Soleil-Levant !Si l'on pourra reprocher à la série Forza Horizon de faire du sur-place, impossible de nier l'efficacité de la formule de Playground Games, à son prime dans ce sixième opus : le Japon de FH6 est sublime, dense et intéressant à parcourir. Sans forcer, il devient donc le nouveau mètre-étalon des jeux de course arcade, une place campée avant ça par Forza Horizon 5.Forza Horizon 6 est la nouvelle pépite de Playground Games. On sent la volonté d’apporter de nouvelles choses grâce à une double campagne qui se concentre d’une part sur la compétition et d’autre part sur la découverte et le voyage. Plusieurs petites nouveautés sont proposées dans les épreuves, issues de la culture du Japon. Nous retrouvons une formule toujours aussi solide, complète et efficace. Hélas, on aurait aimé plus, surtout après cinq ans d’attente. Encore une fois, on garde le sentiment d’avoir un très gros DLC avec un skin différent et on peine à se dire que nous sommes dans une vraie suite. Les passionnés de la saga s’y retrouveront et prendront encore une fois un énorme plaisir, tandis que ceux qui avaient déjà du mal avec les précédents risquent une nouvelle fois de passer leur chemin.Forza Horizon 6 est l'apex de la formule inaugurée il y a 14 ans. Si vous êtes réfractaire au modèle de Playground Games, ce n'est pas cet épisode qui vous fera changer d'avis. Mais pour tous les autres, pour ceux qui ont la moindre appétence pour l'arcade, le Japon et les jeux de course monde ouvert, c'est un indispensable absolu. C'est, sans conteste, le meilleur jeu de la saga Forza. Il enterre la concurrence (très moyenne depuis des années, admettons-le) par sa générosité, roule sur le cadavre de la monotonie et nous offre enfin le Japon de nos fantasmes avec une maestria technique insolente. Le roi est de retour, et il a un mecha dans son rétroviseur.Il est très agréable de constater que la série ronronne, mais que cet épisode monte les potards partout où c'est pertinent : le sixième Forza Horizon a une identité visuelle et sonore encore plus marquée, et c'est heureux. L'accent et les moyens ont été mis pour transporter le joueur avec deux atouts - le bon son et une carte variée, vecteurs pour parler à un très grand public sans aller dans le trop niche ou le trop performatif. Le contenu se repose grandement sur les fondations établies par les épisodes précédents - pléthore d'activités, de customisation, de bagnoles et d'option multijoueurs pour devenir un jeu immédiatement agréable qui durera plusieurs années de DLCs. Pour les bolideurs du Japon, et tous les autres !Forza Horizon 6 reste un excellent jeu de course. Il est beau, fluide, accessible et propose une quantité de contenu impressionnante. D’ailleurs, les modes en ligne sont efficaces et le nouveau menu permet d’y accéder beaucoup plus facilement. Cependant, le titre donne aussi l’impression de jouer une carte trop sécuritaire en s’appuyant fortement sur les bases établies par ses prédécesseurs. Pour un nouveau joueur, c’est une porte d’entrée idéale dans la franchise. Pour les habitués, c’est un retour en terrain connu, avec quelques détours intéressants, mais sans véritable surprise.