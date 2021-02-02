La presse dénote...Presse Start
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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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La presse des tests ou pas...
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name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 05/14/2026
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
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articles : 289
visites since opening : 847364
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[PC/XSX] Forza Horizon 6 / Quelques tests...
PC/Microsoft


Metacritic 92% (XSX) -Pour l'instant-
( 60 Positives / 2 Mitigées / 0 Négative)
OpenCritic 91% -Pour l'instant-

JV 19/20
Le roi du monde ouvert motorisé passe la sixième au pays du soleil levant ! L’édition japonaise du festival Horizon respecte les traditions tout en laissant de la place à la modernité. Forza Horizon 6 revoit légèrement son système de progression et ajoute à son moteur des épreuves “Rush” très funs. Avec la personnalisation toujours plus poussée, les joueurs ont de quoi concrétiser toutes les folies qu'ils auraient en tête. Énorme dans son contenu, superbe graphiquement, fluide, riche dans son monde ouvert, le titre de Playground Games place la barre au sommet du Mont Fuji. Ce n’est pas seulement un Forza Horizon exceptionnel : il s'agit du meilleur, tout simplement.

Gamergen 19/20
Plus vaste, plus dense, plus intelligent dans sa progression, mais surtout infiniment plus attachant. Il y a ce petit supplément d’âme qui donne envie d’y revenir encore et encore, même sans objectif précis. Nous pensions lancer la manette pour « tester quelques courses », nous avons terminé à chercher des parkings cachés, à photographier des temples et à dépenser nos crédits dans une voiture japonaise des années 90 dont nous n’avions absolument pas besoin. Bref, la série réussit encore une fois son coup, transformer une simple session en road trip dont il devient très difficile de sortir. Si vous avez lu jusque-là, il y a de fortes chances qu’une envie étrange de démarrer un moteur virtuel vous démange déjà. Ne passez pas à côté d’une virée au Pays du Soleil-Levant !

Millenium 90%
Si l'on pourra reprocher à la série Forza Horizon de faire du sur-place, impossible de nier l'efficacité de la formule de Playground Games, à son prime dans ce sixième opus : le Japon de FH6 est sublime, dense et intéressant à parcourir. Sans forcer, il devient donc le nouveau mètre-étalon des jeux de course arcade, une place campée avant ça par Forza Horizon 5.

Jdg 8,5/10
Forza Horizon 6 est la nouvelle pépite de Playground Games. On sent la volonté d’apporter de nouvelles choses grâce à une double campagne qui se concentre d’une part sur la compétition et d’autre part sur la découverte et le voyage. Plusieurs petites nouveautés sont proposées dans les épreuves, issues de la culture du Japon. Nous retrouvons une formule toujours aussi solide, complète et efficace. Hélas, on aurait aimé plus, surtout après cinq ans d’attente. Encore une fois, on garde le sentiment d’avoir un très gros DLC avec un skin différent et on peine à se dire que nous sommes dans une vraie suite. Les passionnés de la saga s’y retrouveront et prendront encore une fois un énorme plaisir, tandis que ceux qui avaient déjà du mal avec les précédents risquent une nouvelle fois de passer leur chemin.

Gamekult 8/10
Forza Horizon 6 est l'apex de la formule inaugurée il y a 14 ans. Si vous êtes réfractaire au modèle de Playground Games, ce n'est pas cet épisode qui vous fera changer d'avis. Mais pour tous les autres, pour ceux qui ont la moindre appétence pour l'arcade, le Japon et les jeux de course monde ouvert, c'est un indispensable absolu. C'est, sans conteste, le meilleur jeu de la saga Forza. Il enterre la concurrence (très moyenne depuis des années, admettons-le) par sa générosité, roule sur le cadavre de la monotonie et nous offre enfin le Japon de nos fantasmes avec une maestria technique insolente. Le roi est de retour, et il a un mecha dans son rétroviseur.

IGN France 8/10
Il est très agréable de constater que la série ronronne, mais que cet épisode monte les potards partout où c'est pertinent : le sixième Forza Horizon a une identité visuelle et sonore encore plus marquée, et c'est heureux. L'accent et les moyens ont été mis pour transporter le joueur avec deux atouts - le bon son et une carte variée, vecteurs pour parler à un très grand public sans aller dans le trop niche ou le trop performatif. Le contenu se repose grandement sur les fondations établies par les épisodes précédents - pléthore d'activités, de customisation, de bagnoles et d'option multijoueurs pour devenir un jeu immédiatement agréable qui durera plusieurs années de DLCs. Pour les bolideurs du Japon, et tous les autres !

GAC 8/10
Forza Horizon 6 reste un excellent jeu de course. Il est beau, fluide, accessible et propose une quantité de contenu impressionnante. D’ailleurs, les modes en ligne sont efficaces et le nouveau menu permet d’y accéder beaucoup plus facilement. Cependant, le titre donne aussi l’impression de jouer une carte trop sécuritaire en s’appuyant fortement sur les bases établies par ses prédécesseurs. Pour un nouveau joueur, c’est une porte d’entrée idéale dans la franchise. Pour les habitués, c’est un retour en terrain connu, avec quelques détours intéressants, mais sans véritable surprise.

https://www.youtube.com/watch?v=oYhaW-Vr4wg
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    escobar, junaldinho
    posted the 05/14/2026 at 02:00 PM by nicolasgourry
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    mrvince posted the 05/14/2026 at 02:06 PM
    Propre. Il me donnait pas envie car il semblait trop similaire aux précédents mais ça a pas l'air d'être le cas finalement. Je prendrais un mois de Gamepass pour tester.
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 02:13 PM
    Ma clé se débloque dans 12h pour la premium
    pcverso posted the 05/14/2026 at 02:16 PM
    ravyxxs la meme mais malheureusement je suis pas chez moi mais donc se commencerai sur steamdeck.
    thauvinho posted the 05/14/2026 at 02:30 PM
    J'ai pris la version Steam malheureusement la combine Nouvelle Zélande ne fonctionne pas Vivement demain !
    snave posted the 05/14/2026 at 02:48 PM
    Ça sera day one sur PS5 (Pro) pour ma part.
    vyse posted the 05/14/2026 at 03:33 PM
    jen ai jamais fait et je comprends pas trop l'interet de jouer un jeu de voiture si elles se roulent un peu toute pareil (arcade)
    akinen posted the 05/14/2026 at 03:38 PM
    J’ai trop de jeu à faire et d’autres se rajouteront dans le prochains jours. Mais c’est à prendre c’est clair
    taiko posted the 05/14/2026 at 03:41 PM
    A chaque fois ça me donne envie... Et puis je me prends le délire jeunz festival en pleine tronche et ça me tombe des mains.
    22 posted the 05/14/2026 at 03:42 PM
    Le 5 a été critiqué parce c'était juste un "portage" du 4 au Mexique.

    Mais la si on comprend bien, c'est vraiment un "nouveau" ?
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 04:08 PM
    Au passage la page d'acceuil du GamePass Ultimate sur PC est ULTRA à chier. Les mecs ont des gros jeux là, en ce moment, qui viennent de sortir et qui arrive, ils te mettent quoi à l'acceuil ? 007 en préco, hors il sera pas sur le GP, Stranger than Heaven, date fin d'année , Callofduty X Robocop^etc...

    Je savais que XBOX était vraiment des débutants dans le marketing, mais là c'est grave, tu me mets à la charge, je te jure que tu fais de l'argent.

    Ils ont oublié que FH6 arrive bientôt et se tape 92 Meta !!! Super les mecs Ne le mettez SURTOUT PAS en page d'acceuil, obligé d'aller tout en bas pour voir qu'il existe...
    pcverso posted the 05/14/2026 at 04:08 PM
    Prechargement dispo
    kalas28 posted the 05/14/2026 at 04:15 PM
    22 non mais comme ça se passe au japon tous les weebs en chaleur sont content.

    que veux tu le mexique ça ne fais pas rêver....
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