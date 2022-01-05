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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 05/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Star Fox - Nintendo a changé l'apparence de Katt Monroe
Actualité


On est pas très furry sur Waifukyo, mais personnellement j'aime beaucoup Katt Monroe et Krystal que je devais relayer cette information.

Katt a complètement été redesigné pour ce 4e reboot de la série à venir en juin prochain, avec une apparence plus laide et vilaine. Son pelache est blanc au lieu du rose qui lui était caractéristique. Alors Katt avait déjà eu un redesign dans Star Fox Command sur DS, mais on restait les mêmes standards que les autres personnages. Certains pensent que puisque Kat est une mercenaire, son nouveau design est cohérent à cette fonction, mais les membres de Star Fox sont eux-mêmes des mercenaires et leur design sont impeccable, eux. On est dans l'hypocrisie et ça me rappelle les discussions sur Mrs Freeze dans le jeu Suicide Squad...

Je ne sais pas qui développe ce jeu, mais il va y avoir des comptes à rendre.
    tags : nintendo star fox ns2
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    aeris201
    posted the 05/07/2026 at 08:47 AM by masharu
    comments (17)
    cyr posted the 05/07/2026 at 08:51 AM
    Je connaissais pas ce personnage, mais j'ai grandement peur de voir le résultat si Krystal (il y avait un début de romance en fox et elle sur adventure) devait réapparaitre...
    aozora78 posted the 05/07/2026 at 08:57 AM
    WTF, c'est quoi cette nouvelle gueule horrible de chat de goutière qui va dans les bars douteux

    Bizarre, qu'est ce qui dit que c'est vraiment ce personnage ?
    aozora78 posted the 05/07/2026 at 09:00 AM
    https://preview.redd.it/the-villains-look-sick-v0-zbl7iv2semzg1.jpeg?auto=webp&s=fd94da61e88dd794933cb84c78384bb414b35a2e

    Sinon globalement, les personnages ont une sacrée gueule je trouve, c'est du lourd, en dehors de celui-ci si vraiment c'est confirmé.
    cyr posted the 05/07/2026 at 09:03 AM
    aozora78 Même fox?

    Falco passe bien, les autres aussi, mais la gueule bouffi de fox, j'accroche pas.
    ducknsexe posted the 05/07/2026 at 09:06 AM
    Katt en mode clodo qui attend le rsa
    keiku posted the 05/07/2026 at 09:08 AM
    les effets de la drogue
    alexkidd posted the 05/07/2026 at 09:13 AM
    Les personnages sont laids et Fox fait vraiment flipper.
    Ils auraient du reproduire à l'identique l'art SNES, aujourd'hui c'est largement faisable.

    https://www.retroplace.com/pics/sfc/packshots/47310--star-fox.png
    aozora78 posted the 05/07/2026 at 09:14 AM
    cyr Moi je préfère cette gueule là pour Fox à ce qu'ils ont fait d'ultra mignon insipide dans le film Mario Galaxy ou on dirait un shitty friend de Sonic... et j'ai toujours trouvé la gueule de Fox dans les Smash et autres, vraiment naze et fade.

    Là t'as un vrai héros de space opéra charismatique pour moi avec ce design (corps, vetements et visage) et on sent que l'histoire va être préparée sérieusement.

    Mais quand quelqu'un aime un design et est habitué à quelque chose depuis plus de 30 ans, je comprend que ça perturbe, mais pour moi c'est comme Donkey Kong, leur nouveau design dans Bananza est vraiment plus expressif et attachant que l'ancien qui a toujours été vraiment laid pour moi (et je n'aime pas sa gueule non plus dans le film Mario)
    cyr posted the 05/07/2026 at 09:21 AM
    aozora78 J'ai pas vu le film galaxy 3, donc je sais pas a quoi il ressemble.

    Mais je compare par rapport a star fox adventure, qui étais vraiment pas mal.

    La on dirait un bad boy, un peu tête brulé, on peut même douter qu'il soit dans le camp des gentils.

    Après oui plus de 20 ans on passer, va falloir s'habituer.

    Pour banansa j'ai pas étais choquer.
    sylphide posted the 05/07/2026 at 09:24 AM
    Vous etes sur que c'est le meme personnage ?

    Car rien ne correspond mise a part la race.
    epicurien posted the 05/07/2026 at 09:28 AM
    Dites rien que vous pourriez regrettez, en ce qui me concerne c'est une magnifique renarde transgenre, très courageuse. La question est qu'en pense Asterion ?
    guiguif posted the 05/07/2026 at 09:35 AM
    Tout le charadesign est degueulasse.
    cyr posted the 05/07/2026 at 09:37 AM
    guiguif exagère pas, fox oui, elle oui, mais les autres c'est pas mal.
    churos45 posted the 05/07/2026 at 09:46 AM
    Je ne suis vraiment pas fan du charadesign de ce remake de manière globale
    gaeon posted the 05/07/2026 at 09:52 AM
    aozora78 Moi aussi j'alme beaucoup cette nouvelle esthétique pour Starfox, les mecs de Starwolf sont géniaux aussi, en plus c'est rafraichissant, là au moins j'ai l'impression de jouer sur une new gen.

    Bon pour Kat c'est plus compliqué, ça se voit qu'ils ont voulu, comme pour kes autres lui donner un petit côté plus réaliste et badass. Du coup elle a vraiment un nez de chat et la couleur rose de son pelage est parti pour ne se retrouver que de façon éparse ("cheveux", maquillage, pull). Ça ne serait pas facile de restituer Krystal non plus avec cette esthétique je pense.
    shao posted the 05/07/2026 at 10:08 AM
    Bof... je suis pas vraiment trigger par les re-design des perso vu que c'est juste un retour aux sources du design Nes.

    Non, ce qui me trigger vraiment pour le coup, c'est que c'est un "vieux" remake (je dis vieux, parce que ça ça à plus la gueule d'un remaster pour moi) de Starfox 64 alors qu'on en a déjà eu un sur 3DS, et que je pense pas que ça soit un si grand jeu que ça pour qu'il se permette d'avoir le privilège d'obtenir des tas de remake comme ça.


    Le jeu de base est très bon hein, je dis pas le contraire mais c'est pas Zelda OOT non plus quoi...
    testament posted the 05/07/2026 at 10:22 AM
    manque les clopes + maximator
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