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On est pas très furry sur Waifukyo, mais personnellement j'aime beaucoup Katt Monroe et Krystal que je devais relayer cette information.
Katt a complètement été redesigné pour ce 4e reboot de la série à venir en juin prochain, avec une apparence plus laide et vilaine. Son pelache est blanc au lieu du rose qui lui était caractéristique. Alors Katt avait déjà eu un redesign dans Star Fox Command sur DS, mais on restait les mêmes standards que les autres personnages. Certains pensent que puisque Kat est une mercenaire, son nouveau design est cohérent à cette fonction, mais les membres de Star Fox sont eux-mêmes des mercenaires et leur design sont impeccable, eux. On est dans l'hypocrisie et ça me rappelle les discussions sur Mrs Freeze dans le jeu Suicide Squad...
Je ne sais pas qui développe ce jeu, mais il va y avoir des comptes à rendre.
posted the 05/07/2026 at 08:47 AM by masharu
Bizarre, qu'est ce qui dit que c'est vraiment ce personnage ?
Sinon globalement, les personnages ont une sacrée gueule je trouve, c'est du lourd, en dehors de celui-ci si vraiment c'est confirmé.
Falco passe bien, les autres aussi, mais la gueule bouffi de fox, j'accroche pas.
Ils auraient du reproduire à l'identique l'art SNES, aujourd'hui c'est largement faisable.
https://www.retroplace.com/pics/sfc/packshots/47310--star-fox.png
Là t'as un vrai héros de space opéra charismatique pour moi avec ce design (corps, vetements et visage) et on sent que l'histoire va être préparée sérieusement.
Mais quand quelqu'un aime un design et est habitué à quelque chose depuis plus de 30 ans, je comprend que ça perturbe, mais pour moi c'est comme Donkey Kong, leur nouveau design dans Bananza est vraiment plus expressif et attachant que l'ancien qui a toujours été vraiment laid pour moi (et je n'aime pas sa gueule non plus dans le film Mario)
Mais je compare par rapport a star fox adventure, qui étais vraiment pas mal.
La on dirait un bad boy, un peu tête brulé, on peut même douter qu'il soit dans le camp des gentils.
Après oui plus de 20 ans on passer, va falloir s'habituer.
Pour banansa j'ai pas étais choquer.
Car rien ne correspond mise a part la race.
Bon pour Kat c'est plus compliqué, ça se voit qu'ils ont voulu, comme pour kes autres lui donner un petit côté plus réaliste et badass. Du coup elle a vraiment un nez de chat et la couleur rose de son pelage est parti pour ne se retrouver que de façon éparse ("cheveux", maquillage, pull). Ça ne serait pas facile de restituer Krystal non plus avec cette esthétique je pense.
Non, ce qui me trigger vraiment pour le coup, c'est que c'est un "vieux" remake (je dis vieux, parce que ça ça à plus la gueule d'un remaster pour moi) de Starfox 64 alors qu'on en a déjà eu un sur 3DS, et que je pense pas que ça soit un si grand jeu que ça pour qu'il se permette d'avoir le privilège d'obtenir des tas de remake comme ça.
Le jeu de base est très bon hein, je dis pas le contraire mais c'est pas Zelda OOT non plus quoi...