Dans la série des jeux vidéo Batman Arkham :



Dans le film de 1997 "Batman & Robin" :

Alors, pas mal nonOn sait que de part plusieurs teases que la Saison 2 du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League introduira le personnage de Mrs. Freeze, on peut se rassurer en disant que ce potentiel leak du visuel n'est pas encore confirmé au moment où je poste cet article...(Je n'en doute pas que certains aiment et aimeront, mais le problème c'est tout de même le choix d'un tel design quand on connait les références d'origines).Mrs. Freeze est le pendant féminin de Mr Freeze et antagoniste dans la série Batman. Sa réelle identité est Nora Fries, la femme de Mr Freeze. Nora / Mrs. Freeze n'a pas de lien avec la Suicide Squad qui dispose déjà de la super-vilaine Killer Frost (et ne pas avoir repris cette dernière fait parti des critiques).Dans les comics, il y aura eu plusieurs versions de Nora Fries, mais il y aura notamment celle qui donnera donc la super-vilaine "Mrs. Freeze" (correspondant ici à la version du jeu vidéo Suicide Squad: Kill the Justice League) créée en 2019 :Dans la majorité des fictions, Nora Fries est simplement la femme de Victor "Mister Freeze". Atteinte d'un mal incurable, Nora se retrouve cryogénisée par son mari. Elle est donc essentiellement représentée comme une femme belle et élégante, comme presque figée dans le temps dans un énorme caisson.Cet article n'a pas pour but d'être exhaustif, je vous épargne notamment les versions live action (Smallville, Gotham, Arrow) ou encore la version du dessin animé de 2019 centré sur Harley Quinn.Voici à quoi ressemble Nora Fries dans le dessin animé de 1992, sa toute première apparition :