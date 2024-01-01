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J'aime me faire des films
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name :
Critiques Cinéma
title :
J'aime me faire des films
screen name :
pressescinema
url :
http://www.gamekyo.com/group/pressescinema
official website :
http://
creator :
nicolasgourry
creation date :
01/01/2024
last update :
04/30/2026
description :
Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
tags :
articles :
215
visites since opening :
520312
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2
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nicolasgourry
(creator)
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kevinmcca
nicolasgo
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[Bande Annonce] Resident Evil / Teaser
Réalisé par Zach Cregger : Barbare / Evanouis
Date de sortie : 16 Septembre 2026
https://www.youtube.com/watch?v=rTHyVHkfKy8
tags :
2
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kidicarus
,
ravyxxs
posted the 04/30/2026 at 01:20 PM by
nicolasgourry
comments (
21
)
amario
posted
the 04/30/2026 at 01:32 PM
Ça fait plus Silent Hill que Résident
adamjensen
posted
the 04/30/2026 at 01:33 PM
Vraiment bof pour l’instant.
En plus, à un moment, il s’est cru dans Silent Hill.
Je vais attendre un deuxième trailer, mais pour l’instant, ça sent pas bon.
kidicarus
posted
the 04/30/2026 at 01:36 PM
L'ambiance soutenue. On verra ce qui fait lien à la licence. Mais je ne doute pas d'un bon film.
nigel
posted
the 04/30/2026 at 01:42 PM
Comme je disais sur les rumeurs autour du film, ça ne ressemble pas vraiment à Resident Evil, mais à vrai dire tant mieux. Les scénarios des jeux sont des énormes nanar, donc si on peux avoir un truc qui se tiens pour une fois, c'est pas plus mal.
J'aurais juste aimé avoir un manoir ou quoi pour au moins respecter ça, mais curieux de voir le résultat final.
deathegg
posted
the 04/30/2026 at 01:49 PM
Pour le coup, je fais confiance à Zach Cregger, Evanouis était vraiment bien.
Rien à foutre que ca ressemble pas à Resident evil (de toute facon, la saga a tellement été plein de trucs....).
ravyxxs
posted
the 04/30/2026 at 01:50 PM
TRES TRES PROPRE !!
Je suis un gros fan des films d'horreur et cette bande annonce est plus que crédible.
yukilin
adamjensen
Vous avez vu ce qui se passe lorsqu'on se force à faire
comme dans les jeux
?
Soyez plus ouvert d'esprit, on part sur quelque chose de plus frais, j'espère, donc à voir !!
gaeon
posted
the 04/30/2026 at 01:52 PM
Ca raccrochera certainement avec les jeux de façon discrète ou indirecte. Peut être que ce ne sera pas une bonne adaptation de RE mais au moins un bon film d'horreur/zombi (et ça serait déjà bien)
yukilin
posted
the 04/30/2026 at 01:53 PM
Je n'aime pas du tout ce que je vois pour le moment. Je ne retrouve oas ce qui fait Resident Evil, surtout en terme d'ambiance.
ravyxxs
: Je demande pas de copier le jeu bêtement. Mais là, ça n'a rien de RE pour moi.
ravyxxs
posted
the 04/30/2026 at 01:54 PM
yukilin
Je comprends. On verra, peut être y aura des persos de RE par exemple, et des secteurs de labo etc
yukilin
posted
the 04/30/2026 at 01:56 PM
ravyxxs
: J'attends de voir plus, oui. Je jugerai avec le resultat final et complet
azerty
posted
the 04/30/2026 at 02:01 PM
Classe
rogeraf
posted
the 04/30/2026 at 02:02 PM
Pas de 3D, pas de billet
momotaros
posted
the 04/30/2026 at 02:22 PM
Après le carnage SH2, plus rien ne m'étonne, ça sera une daube de plus vomme 99% des jeux adaptés au cinéma.
pharrell
posted
the 04/30/2026 at 02:28 PM
Le côté « Résident Evil » ne resort pas du tout pour l’instant. Ça peut être un bon film d’horreur mais à voir comment ils se raccrochent à la licence.
Y aura peut être aucun autre rapport que le titre et les zombies…
batipou
posted
the 04/30/2026 at 02:32 PM
Alors oui pour un fan de film d’horreur : c’est très propre : la photographie, les effets horrifiques, les plans… tout ça donne diablement envie…
Mais où est Résident Evil ?
Après je préfère largement ça que la daube de série sur Netflix ou les films de Mila. Au moins il y a une ambiance de malade
mercure7
posted
the 04/30/2026 at 02:34 PM
On verra.
Weapons était pas mal, donc je lui laisserai sa chance.
ravyxxs
posted
the 04/30/2026 at 02:58 PM
momotaros
Weapons est un très bon film du genre, le réalisateur a un bon CV. Les RE avec Mila c'est juste parce que le réalisateur c'était son mari
et même si les films étaient pourri et qu'elle jouait mal, bah...c'est son mari
Pour le coup c'était de la faute de Capcom.
ratchet
posted
the 04/30/2026 at 02:58 PM
Prometteur cette BA!
bladagun
posted
the 04/30/2026 at 03:01 PM
Ça a l'air cool mais bon rien de RE là
icebergbrulant
posted
the 04/30/2026 at 03:08 PM
Pas mal ce Silent Hill
altendorf
posted
the 04/30/2026 at 03:13 PM
J'avoue que c'est assez drôle qu'un film Resident Evil ressemble plus à un film Silent Hill
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En plus, à un moment, il s’est cru dans Silent Hill.
Je vais attendre un deuxième trailer, mais pour l’instant, ça sent pas bon.
J'aurais juste aimé avoir un manoir ou quoi pour au moins respecter ça, mais curieux de voir le résultat final.
Rien à foutre que ca ressemble pas à Resident evil (de toute facon, la saga a tellement été plein de trucs....).
Je suis un gros fan des films d'horreur et cette bande annonce est plus que crédible.
yukilin adamjensen Vous avez vu ce qui se passe lorsqu'on se force à faire comme dans les jeux ? Soyez plus ouvert d'esprit, on part sur quelque chose de plus frais, j'espère, donc à voir !!
ravyxxs : Je demande pas de copier le jeu bêtement. Mais là, ça n'a rien de RE pour moi.
Y aura peut être aucun autre rapport que le titre et les zombies…
Mais où est Résident Evil ?
Après je préfère largement ça que la daube de série sur Netflix ou les films de Mila. Au moins il y a une ambiance de malade
Weapons était pas mal, donc je lui laisserai sa chance.
Pour le coup c'était de la faute de Capcom.