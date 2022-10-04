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Vos jeux de la semaine ?
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burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
04/26/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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kevisiano
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kevinmcca
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Vos jeux de la semaine ?
Du Mouse, Replaced, bientôt Saros ?
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idd
,
burningcrimson
posted the 04/26/2026 at 08:58 AM by
kevisiano
comments (
11
)
natedrake
posted
the 04/26/2026 at 09:00 AM
Toujours Pragmata
shinz0
posted
the 04/26/2026 at 09:08 AM
Minishoot' Adventures à 100%
Je commence Planet of Lana 2,
MUI
cyr
posted
the 04/26/2026 at 09:11 AM
Donkey banansa, fallout 4, disney dreamlight valley....
Je recherche un nouveau jeux qui peut m'occuper longtemps....en attendant un petit par ici, un petit peu par la....
idd
posted
the 04/26/2026 at 09:20 AM
J'ai fini Pragmata (vraiment chouette) et là je le refais en difficulté lunatique.
churos45
posted
the 04/26/2026 at 09:26 AM
Je me suis acheté le bundle Rusty Lake sur Steam donc j'ai commencé les tous premiers jeux de la saga
ratchet
posted
the 04/26/2026 at 09:34 AM
J’ai platine Pragmata ce matin et là j’ai acheter Stellar Blade (enfin) en édition ultime sur le store (en promo)
Je commence cet aprem
yogfei
posted
the 04/26/2026 at 09:36 AM
Pragmata
Rogue legacy 2
pcverso
posted
the 04/26/2026 at 10:23 AM
Ceimson desert comme chaque semaine , squad ou je viens de dépasser les 1000 heures , re9 et prince of persia lc
jenicris
posted
the 04/26/2026 at 10:46 AM
Pragmata
thelastone
posted
the 04/26/2026 at 10:55 AM
Red dead 2 il était temps je sais , après j'enchaîne avec crimson desert sinon en parallèle nier replicante sur Steam deck après avoir torché automata
thelastone
posted
the 04/26/2026 at 10:58 AM
Sinon toujours du versus après le grand master avec ken sur street c'est au tour de kazuya en Tekken lord, prochaine étape lord of destruction
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Je commence Planet of Lana 2, MUI
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Je commence cet aprem
Rogue legacy 2