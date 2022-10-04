Vos jeux de la semaine ?
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Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 04/26/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Du Mouse, Replaced, bientôt Saros ?
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    idd, burningcrimson
    posted the 04/26/2026 at 08:58 AM by kevisiano
    comments (11)
    natedrake posted the 04/26/2026 at 09:00 AM
    Toujours Pragmata
    shinz0 posted the 04/26/2026 at 09:08 AM
    Minishoot' Adventures à 100%
    Je commence Planet of Lana 2, MUI
    cyr posted the 04/26/2026 at 09:11 AM
    Donkey banansa, fallout 4, disney dreamlight valley....

    Je recherche un nouveau jeux qui peut m'occuper longtemps....en attendant un petit par ici, un petit peu par la....
    idd posted the 04/26/2026 at 09:20 AM
    J'ai fini Pragmata (vraiment chouette) et là je le refais en difficulté lunatique.
    churos45 posted the 04/26/2026 at 09:26 AM
    Je me suis acheté le bundle Rusty Lake sur Steam donc j'ai commencé les tous premiers jeux de la saga
    ratchet posted the 04/26/2026 at 09:34 AM
    J’ai platine Pragmata ce matin et là j’ai acheter Stellar Blade (enfin) en édition ultime sur le store (en promo)

    Je commence cet aprem
    yogfei posted the 04/26/2026 at 09:36 AM
    Pragmata
    Rogue legacy 2
    pcverso posted the 04/26/2026 at 10:23 AM
    Ceimson desert comme chaque semaine , squad ou je viens de dépasser les 1000 heures , re9 et prince of persia lc
    jenicris posted the 04/26/2026 at 10:46 AM
    Pragmata
    thelastone posted the 04/26/2026 at 10:55 AM
    Red dead 2 il était temps je sais , après j'enchaîne avec crimson desert sinon en parallèle nier replicante sur Steam deck après avoir torché automata
    thelastone posted the 04/26/2026 at 10:58 AM
    Sinon toujours du versus après le grand master avec ken sur street c'est au tour de kazuya en Tekken lord, prochaine étape lord of destruction
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