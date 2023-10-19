« Pour Cat's Eye, de nombreux lecteurs l'ont davantage appréciée comme une comédie romantique que pour ses histoires de cambriolages. Les relations entre les personnages, cette dynamique où l'on est sur le point de révéler ses vrais sentiments mais où l'on s'en empêche finalement, ces sentiments mitigés où l'on aime quelqu'un tout en le détestant : tous ces éléments ont séduit les fans, en particulier les femmes. » « Au fond, il y a toujours eu cette conviction que ce sont des œuvres de divertissement destinées à être appréciées simplement, sans chichis. C'est particulièrement vrai pour *Cat's Eye*, où j'avais l'intention d'offrir aux lecteurs un « aperçu de l'amour entre adultes », car « vous deviendrez vous aussi des adultes un jour ». Comme ces séries paraissaient dans un magazine *shonen*, je les ai dessinées en pensant aux élèves du primaire, mais ce sont en fait les collégiens et lycéens qui m'ont semblé les plus réceptifs. »

City Hunter

Ryo Saeba

Kaori

City Hunter

« Dans mon œuvre suivante, City Hunter, j’ai fait du protagoniste Ryo Saeba un personnage pervers (un « mokkori man »), je m’attendais donc à ce que les fans féminin se détournent de la série, mais apparemment, il y avait en fait plus de fans femmes que d’hommes. En fait, je me souviens que les fans masculins m’ont dit : « Tout ce côté mokkori, c’est gênant, alors arrêtez ça, s’il vous plaît » (rires). J’étais constamment surpris par les réactions de mes lecteurs. »



« j'ai laissé toutes les scènes d'action spectaculaires à l'anime et aux films, et j'ai opéré un changement de cap radical dans le manga, où j'ai plutôt conçu la série comme une histoire entre un homme et une femme, en mettant davantage l'accent sur les relations humaines. C'était peut-être là, au fond, l'essence même de la série. »



« Pour ce qui est des anecdotes, City Hunter (Ryo Saeba) a fait l'objet de plaintes de la part de groupes de femmes qui estimaient que la série était sexiste. Elles auraient apparemment appelé la rédaction, mais mon éditeur de l'époque leur a répondu : « Non, cette série est populaire auprès des filles. Bonne journée », puis il leur a raccroché au nez, et elles n'ont plus jamais rappelé. (Rires). Je suis toujours reconnaissant de toute l'aide que j'ai reçue de la part d'alliés solides à mes côtés, comme mon éditeur. »