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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
03/22/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
202
visites since opening :
686281
subscribers :
3
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1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Si quelqu'un veut rejoindre le groupe pour poster, n'hésitez pas
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killia
posted the 03/22/2026 at 10:23 AM by
kevisiano
comments (
15
)
ouken
posted
the 03/22/2026 at 10:28 AM
Du GT même si je commence a me lasser un peu , le rally cette purge de irealisme
Après du aion 2 et du avatar après la mise a jours pépite
djfab
posted
the 03/22/2026 at 10:29 AM
Crimson Desert (PS5 Pro), très bon pour l'instant ! (7-8 heures)
yogfei
posted
the 03/22/2026 at 10:30 AM
Fini :
Quantum break, planet of lana 2 et paranormasight : the seven mysteries of honjo
Commencé :
Monster hunter stories 3
Continué :
Absolum
Octopath traveler 0
Envie de démarrer ensuite :
Cronos
Control
megadeth
posted
the 03/22/2026 at 10:31 AM
final fantasy 12 ZA sur pc et crimson desert sur ps5
kakazu
posted
the 03/22/2026 at 10:32 AM
Space marine 2 sur PC
ratchet
posted
the 03/22/2026 at 10:37 AM
Crimson et Pokopia voilà
killia
posted
the 03/22/2026 at 10:38 AM
Crimson Desert et Assassin Creed Shadow sous blister, j’attends l’arrivée de ma PS5 Pro pour les lancer.
En attendant :
Monster Hunter Stories 3
Ys X Proud Nordics
churos45
posted
the 03/22/2026 at 10:42 AM
J'ai fini The Case of the Golden Idol et franchement j'ai adoré. J'ai enchainé avec les 2 DLC que j'ai terminé également et je viens de commencer la suite : The Rise of the Golden Idol
shinz0
posted
the 03/22/2026 at 10:43 AM
Star Wars : Outlaws, ça reste sympa mais frustrant, Ubisoft aurait pû faire tellement mieux
walterwhite
posted
the 03/22/2026 at 10:58 AM
RE Requeim, quel jeu
akinen
posted
the 03/22/2026 at 11:25 AM
Mario wonder, terminé, j’aime pas les mario 2D, je déteste la physique et l’univers des fleurs est insupportable à force (charac design, jingle, dialogues). J’ai aimé les 2 premiers monde, quelques « événements wonder » et c’est tout. J’le revendrai pour prendre mario 3D land dont j’avais apprécié le 1er opus sur 3DS.
Sinon c’est Yakuza 3 genial
Ori 2 version hollowknight, #pourquoi?
RE Requiem, 4eme run.
niflheim
posted
the 03/22/2026 at 11:26 AM
J'ai essayé Crimson Desert, c'est pas pour moi, disons qu'il n'y a rien qui me pousse à continuer à cause de l'introduction de l'histoire, les dialogues, le charisme des persos, la mise en scène cheap, l'enchainement des événements décousu dans la narration comme au début: tu meurs, tu passes dans l'abysse avec un bracelet magique, après tu retournes sur terre, ok. D'après les tests, c'est décousu comme ça durant tout le jeu avec les quêtes, que ça en devient incohérent.
Et pour le peu que tu veuilles t'intéresser au lore, on te colle du texte dans le codex vraiment pas intéressant à lire, et j'ai vu qu'il y aura 3000 trucs à lire comme ça, au secours.
Ce que j'aime pas aussi c'est qu'il y a beaucoup trop d'interactions, avec les pnj, tous les objets à ramasser, moi qui est tendance à ne vouloir rien louper, des centaines et des centaines d'heures comme ça, je peux clairement pas, en plus sur une map qui est beaucoup trop grande.
Et si l'histoire me pousse pas à avancer, c'est pas la peine.
Je vais retourner sur ma partie de Resident Evil Requiem avec grand plaisir.
icebergbrulant
posted
the 03/22/2026 at 11:35 AM
Platine de YS X Proud Nordics, RPG très sympa, sans prise de tête avec pas mal d’exploration, vivement le 11
Et là, je commence Kingdom Come Deliverance 2, en même pas 30 minutes, je suis déjà dans l’ambiance
pcverso
posted
the 03/22/2026 at 11:59 AM
Star cityzen , manor lord et re requiem
jf17
posted
the 03/22/2026 at 12:16 PM
Crimson désert, que je met en pause en attendant de futur patch
Resident evil requiem
Mario Galaxy 2 et pokemon coloseum ex
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Après du aion 2 et du avatar après la mise a jours pépite
Quantum break, planet of lana 2 et paranormasight : the seven mysteries of honjo
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Monster hunter stories 3
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Cronos
Control
En attendant :
Monster Hunter Stories 3
Ys X Proud Nordics
Sinon c’est Yakuza 3 genial
Ori 2 version hollowknight, #pourquoi?
RE Requiem, 4eme run.
Et pour le peu que tu veuilles t'intéresser au lore, on te colle du texte dans le codex vraiment pas intéressant à lire, et j'ai vu qu'il y aura 3000 trucs à lire comme ça, au secours.
Ce que j'aime pas aussi c'est qu'il y a beaucoup trop d'interactions, avec les pnj, tous les objets à ramasser, moi qui est tendance à ne vouloir rien louper, des centaines et des centaines d'heures comme ça, je peux clairement pas, en plus sur une map qui est beaucoup trop grande.
Et si l'histoire me pousse pas à avancer, c'est pas la peine.
Je vais retourner sur ma partie de Resident Evil Requiem avec grand plaisir.
Et là, je commence Kingdom Come Deliverance 2, en même pas 30 minutes, je suis déjà dans l’ambiance
Resident evil requiem
Mario Galaxy 2 et pokemon coloseum ex