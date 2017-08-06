Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Kena : Bridge of Spirits
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name : Kena : Bridge of Spirits
platform : PC
editor : N.C
developer : Ember Lab
genre : Aventure
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
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L'univers de
70
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/19/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] Kena : Bridge of Spirits / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Ember Lab
Développeur : Ember Lab
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne
Prévu sur NS2
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois/Coréen.

Dénouez le passé dans la peau de Kena, une jeune guide des esprits à la recherche du temple de la montagne sacrée. Libérez les esprits piégés dans un village oublié avec l’aide des adorables, mais puissants compagnons spirituels de Kena, les Rot.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 82%
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    posted the 03/19/2026 at 03:15 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    akinen posted the 03/19/2026 at 03:33 PM
    Alors pour info, le jeu n'est pas un God of par like dans sa structure. Entendez par là que le monde entier est accessible au fur et à mesure. C'est plus de l'architecture à la SoulReaver/DarkSoul que du GOW. N'hésitez donc pas à faire marche arrière, c'est le principe.

    Ça donne un bon sentiment d'aventure/dépaysement.
    airzoom posted the 03/19/2026 at 03:50 PM
    Uniquement en dématérialisé ?
    aeris637 posted the 03/19/2026 at 03:53 PM
    airzoom Une version physique sera edité par Maximum Games. Pas de date communiqué pour le moment mais ce sera dans le courant de l'année
    destati posted the 03/19/2026 at 04:07 PM
    J'ai adoré le jeu, mais mon seul regret, c'est la traduction française qui est pas top (avec un langage trop littéral, des petites fautes d'orthographe, de synthaxe, etc.). J'espère que le 2 sera mieux loti de ce côté.
    rogeraf posted the 03/19/2026 at 04:15 PM
    Oh punaise j'ai cru lire sortie 26 Mars 2021 , mais ca c'etait pour le vrai launch original
    airzoom posted the 03/19/2026 at 04:17 PM
    aeris637 merci
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