Éditeur : Ember Lab

Développeur : Ember Lab

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Prévu sur NS2

Date de sortie : 26 Mars 2026

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois/Coréen.

Dénouez le passé dans la peau de Kena, une jeune guide des esprits à la recherche du temple de la montagne sacrée. Libérez les esprits piégés dans un village oublié avec l’aide des adorables, mais puissants compagnons spirituels de Kena, les Rot.