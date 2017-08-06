description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Ember Lab
Développeur : Ember Lab
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne
Prévu sur NS2
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois/Coréen.
Dénouez le passé dans la peau de Kena, une jeune guide des esprits à la recherche du temple de la montagne sacrée. Libérez les esprits piégés dans un village oublié avec l’aide des adorables, mais puissants compagnons spirituels de Kena, les Rot.
Ça donne un bon sentiment d'aventure/dépaysement.