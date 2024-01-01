6 Oscars



Meilleur film de l'année

Meilleur réalisateur : Paul Thomas Anderson

Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn

Meilleur casting : Cassandra Kulukundis

Meilleur montage : Andy Jurgensen

Meilleur scénario adapté : Paul Thomas Anderson, d'après le roman Vineland de Thomas Pynchon

4 Oscars



Meilleur acteur : Michael B. Jordan

Meilleur scénario original : Ryan Coogler

Meilleure photographie : Autumn Durald Arkapaw

Meilleure musique de film : Ludwig Göransson

3 Oscars



Meilleurs décors et direction artistique : Tamara Deverell et Shane Vieau

Meilleurs costumes : Kate Hawley

Meilleurs maquillages et coiffures : Mike Hill, Jordan Samuel et Cliona Furey

2 Oscars



Meilleur film d'animation

Meilleure chanson originale

Meilleure actrice : Jessie Buckley /Meilleure actrice dans un second rôle : Amy MadiganMeilleur son : Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta et Gareth John /Meilleurs effets visuels : Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett /Meilleur film international : Valeur sentimentale (Norvégien)Meilleur film documentaire : Mr. Nobody Against PutinMeilleur court métrage documentaire : All the Empty RoomsMeilleur court métrage : The SingersMeilleur court métrage d'animation : The Girl Who Cried PearlsOscars d'honneurDebbie Allen — Pour celle dont « le travail a captivé des générations et transcendé les genres ».Tom Cruise — Pour son « engagement incroyable envers notre communauté cinématographique, l’expérience théâtrale et la communauté des cascadeurs ».Wynn Thomas — Pour « avoir donné vie à certains des films les plus mémorables grâce à un regard visionnaire et à la maîtrise de son art »