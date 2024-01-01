Wikipédia 6 Oscars
Meilleur film de l'année
Meilleur réalisateur : Paul Thomas Anderson
Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn
Meilleur casting : Cassandra Kulukundis
Meilleur montage : Andy Jurgensen
Meilleur scénario adapté : Paul Thomas Anderson, d'après le roman Vineland de Thomas Pynchon
4 Oscars
Meilleur acteur : Michael B. Jordan
Meilleur scénario original : Ryan Coogler
Meilleure photographie : Autumn Durald Arkapaw
Meilleure musique de film : Ludwig Göransson
3 Oscars
Meilleurs décors et direction artistique : Tamara Deverell et Shane Vieau
Meilleurs costumes : Kate Hawley
Meilleurs maquillages et coiffures : Mike Hill, Jordan Samuel et Cliona Furey
2 Oscars
Meilleur film d'animation
Meilleure chanson originale
Meilleure actrice : Jessie Buckley / Hamnet
Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Madigan Évanouis
Meilleur son : Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta et Gareth John / F1
Meilleurs effets visuels : Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett / Avatar : De feu et de cendres
Meilleur film international : Valeur sentimentale (Norvégien)
Meilleur film documentaire : Mr. Nobody Against Putin
Meilleur court métrage documentaire : All the Empty Rooms
Meilleur court métrage : The Singers
Meilleur court métrage d'animation : The Girl Who Cried Pearls
Oscars d'honneur
Debbie Allen — Pour celle dont « le travail a captivé des générations et transcendé les genres ».
Tom Cruise — Pour son « engagement incroyable envers notre communauté cinématographique, l’expérience théâtrale et la communauté des cascadeurs ».
Wynn Thomas — Pour « avoir donné vie à certains des films les plus mémorables grâce à un regard visionnaire et à la maîtrise de son art »
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posted the 03/16/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
Marty Supreme qui repart bredouille c'est du vol.
Timothée sur la sphère de Las Vegas, Timothée à Paris pour vendre des vestes Marty Supreme, Timothée ceci, Timothée cela...
Bravo à Michael B. Jordan, je le suis depuis The Wire et Friday Night Lights
Mais les autres acteurs étaient bons aussi
walterwhite y a eu pire comme vol aux Oscars
Personnellement, Michael B JORDAN est absolument insupportable dans Creed et Black Panther.
Un melon gigantesque.
Ce n'est pas un mauvais acteur mais il est loin du tutoyer les sommets.
J'espère qu'il a changé en bien pour apporter humilité et profondeur à son personnage (ce qui lui manquait cruellement).
Merci pour l'information.
J'ai plus l'impression que la récompense tient à sa présence dans de nombreux succès au box-office qu'à son talent intrinsèque.
Même s'il est loin d'être mauvais.
J'ai bien aimé Sinners après ça ne parlera pas à tout le monde le côté culture noire américaine
Comme le gagnant une Bataille après l'autre film sur l’extrême gauche
Le succès du film a porté Michael B. Jordan
Je valide aussi F1 pour le son et Frankenstein pour la photo.
Par contre je ne regarderai pas une bataille après l’autre. Trop engagé politiquement avec des thèmes qui ne m’intéressent aucunement (j’suis carrément allé lire tout le synopsis après avoir vu un sketch SNL très révélateur sur le coté trash du film).
comme 80 % des act amerlok
"Une bataille après l'autre" c'était pas mal mais je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais à un rythme plus soutenu.
Heureusement que Di Caprio a eu son Oscar avec The Revenant parce que y a quand même un petit bashing sur lui aux Oscar depuis le début... Comptez le nombre d'Oscar remportés par des films où il est au casting c'est impressionnant le chiffre...
Et pourtant il a remporté qu'une fois l'Oscar... Au bout d'un moment ça peut pas être des coïncidences. Il transcende les films où il apparait, c'est d'une évidence...
Dommage que Train Dreams repart bredouille.