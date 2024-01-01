J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
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creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 03/16/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Spécial] Oscars 2026 / Résultat


6 Oscars

Meilleur film de l'année
Meilleur réalisateur : Paul Thomas Anderson
Meilleur acteur dans un second rôle : Sean Penn
Meilleur casting : Cassandra Kulukundis
Meilleur montage : Andy Jurgensen
Meilleur scénario adapté : Paul Thomas Anderson, d'après le roman Vineland de Thomas Pynchon


4 Oscars

Meilleur acteur : Michael B. Jordan
Meilleur scénario original : Ryan Coogler
Meilleure photographie : Autumn Durald Arkapaw
Meilleure musique de film : Ludwig Göransson


3 Oscars

Meilleurs décors et direction artistique : Tamara Deverell et Shane Vieau
Meilleurs costumes : Kate Hawley
Meilleurs maquillages et coiffures : Mike Hill, Jordan Samuel et Cliona Furey


2 Oscars

Meilleur film d'animation
Meilleure chanson originale


Meilleure actrice : Jessie Buckley / Hamnet
Meilleure actrice dans un second rôle : Amy Madigan Évanouis
Meilleur son : Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo, Juan Peralta et Gareth John / F1
Meilleurs effets visuels : Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon et Daniel Barrett / Avatar : De feu et de cendres

Meilleur film international : Valeur sentimentale (Norvégien)
Meilleur film documentaire : Mr. Nobody Against Putin
Meilleur court métrage documentaire : All the Empty Rooms
Meilleur court métrage : The Singers
Meilleur court métrage d'animation : The Girl Who Cried Pearls

Oscars d'honneur
Debbie Allen — Pour celle dont « le travail a captivé des générations et transcendé les genres ».
Tom Cruise — Pour son « engagement incroyable envers notre communauté cinématographique, l’expérience théâtrale et la communauté des cascadeurs ».
Wynn Thomas — Pour « avoir donné vie à certains des films les plus mémorables grâce à un regard visionnaire et à la maîtrise de son art »

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    posted the 03/16/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (12)
    potion2swag posted the 03/16/2026 at 10:06 AM
    Pas trop compris l'oscar du meilleur scénario pour Sinners. A mes yeux, le film a des qualités indéniables mais l'histoire est vraiment le gros point noir.
    walterwhite posted the 03/16/2026 at 10:08 AM
    Mouais...

    Marty Supreme qui repart bredouille c'est du vol.
    shinz0 posted the 03/16/2026 at 10:14 AM
    Timothée Chalamet et Marty Supreme, acteur jugé arrogant et overdose marketing pour le film, 9 nominations et zéro prix
    Timothée sur la sphère de Las Vegas, Timothée à Paris pour vendre des vestes Marty Supreme, Timothée ceci, Timothée cela...

    Bravo à Michael B. Jordan, je le suis depuis The Wire et Friday Night Lights
    Mais les autres acteurs étaient bons aussi

    walterwhite y a eu pire comme vol aux Oscars
    kameofever posted the 03/16/2026 at 10:29 AM
    Il est vraiment excellent SINNERS ?
    Personnellement, Michael B JORDAN est absolument insupportable dans Creed et Black Panther.
    Un melon gigantesque.
    Ce n'est pas un mauvais acteur mais il est loin du tutoyer les sommets.
    J'espère qu'il a changé en bien pour apporter humilité et profondeur à son personnage (ce qui lui manquait cruellement).
    potion2swag posted the 03/16/2026 at 10:33 AM
    kameofever Bah, dans Sinners, il joue carrément deux persos, donc je pense que tu peux passer ton chemin...
    kameofever posted the 03/16/2026 at 10:35 AM
    potion2swag
    Merci pour l'information.
    J'ai plus l'impression que la récompense tient à sa présence dans de nombreux succès au box-office qu'à son talent intrinsèque.
    Même s'il est loin d'être mauvais.
    shinz0 posted the 03/16/2026 at 10:41 AM
    kameofever dans Creed et Black Panther c'est son rôle qui veut ça
    J'ai bien aimé Sinners après ça ne parlera pas à tout le monde le côté culture noire américaine
    Comme le gagnant une Bataille après l'autre film sur l’extrême gauche

    Le succès du film a porté Michael B. Jordan
    akinen posted the 03/16/2026 at 11:04 AM
    Pour Sinners, je valide meme si je ne suis personne. C’était incroyable.

    Je valide aussi F1 pour le son et Frankenstein pour la photo.

    Par contre je ne regarderai pas une bataille après l’autre. Trop engagé politiquement avec des thèmes qui ne m’intéressent aucunement (j’suis carrément allé lire tout le synopsis après avoir vu un sketch SNL très révélateur sur le coté trash du film).
    kikoo31 posted the 03/16/2026 at 11:53 AM
    kameofever Un melon gigantesque.
    comme 80 % des act amerlok
    mrvince posted the 03/16/2026 at 12:10 PM
    Très faible cette année. Une bataille après l'autre a gagné par défaut.
    pharrell posted the 03/16/2026 at 12:19 PM
    Frankenstein est plutôt sympa, belle surprise. C'est cool qu'il ait eu des Oscar même si ce sont des catagories secondaires.

    "Une bataille après l'autre" c'était pas mal mais je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais à un rythme plus soutenu.

    Heureusement que Di Caprio a eu son Oscar avec The Revenant parce que y a quand même un petit bashing sur lui aux Oscar depuis le début... Comptez le nombre d'Oscar remportés par des films où il est au casting c'est impressionnant le chiffre...

    Et pourtant il a remporté qu'une fois l'Oscar... Au bout d'un moment ça peut pas être des coïncidences. Il transcende les films où il apparait, c'est d'une évidence...
    marcus62 posted the 03/16/2026 at 12:23 PM
    J'ai vu récemment Sinners, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. La photographie et la musique, j'ai plutôt bien aimé. Mais le scénario... l'histoire des vampires, ça m'a pas emballé et j'ai pas trouvé le jeu d'acteur de Michael B. Jordan fantastique, juste correct. Un bon film sans plus pour moi.

    Dommage que Train Dreams repart bredouille.
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