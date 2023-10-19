AnimLand
Lors d'une interview avec io9, Phil Lord et Chris Miller, les producteurs de Spider-Verse, ont précisé les causes du retard du dernier volet de la trilogie, Beyond The Spider Verse. Ils ont souligné la pression qu'ils se sont imposée pour surpasser les deux premiers films, qui ont été salués par la critique et le public. De plus, les difficultés liées à la décision de diviser la suite en deux, puis de les réunir pour former une trilogie cohérente, ont également joué un rôle important.
« Au départ, il s'agissait d'un seul film, mais il y avait trop de matière, alors il a été divisé en deux », explique Miller. « Mais quand on regarde la deuxième partie du film, on se dit : « Ce n'est pas seulement une histoire avec un début, un milieu et une fin. » »
« Nous savons où cela mène, mais nous devons mieux comprendre ce qui se passe au milieu », a ajouté Lord. « Et nous avons trouvé une idée vraiment merveilleuse : lorsque votre famille est brisée par votre vocation, vos talents, comment la reconstituer ? Comment tout concilier ? »
« C'est nous qui nous mettons le plus de pression », a déclaré Miller. « Personne ne nous met plus de pression que nous-mêmes, car nous voulons nous surpasser à chaque fois, voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant et vous faire vivre une expérience inédite. C'est donc la volonté d'obtenir un résultat à la hauteur des deux précédents films qui nous a motivés. »
L’ampleur de tout ce travail et cette pression sont les raisons pour lesquelles le film met autant de temps à être finalisé.
« Le fait de devoir tout déconstruire pour tout reconstruire a vraiment été la raison pour laquelle cela a pris plus de temps »
Spider-Man: Beyond The Spider-Verse est prévu le 23 juin 2027 en France.
