Beyond The Spider Verse

« Au départ, il s'agissait d'un seul film, mais il y avait trop de matière, alors il a été divisé en deux », explique Miller. « Mais quand on regarde la deuxième partie du film, on se dit : « Ce n'est pas seulement une histoire avec un début, un milieu et une fin. » »



« Nous savons où cela mène, mais nous devons mieux comprendre ce qui se passe au milieu », a ajouté Lord. « Et nous avons trouvé une idée vraiment merveilleuse : lorsque votre famille est brisée par votre vocation, vos talents, comment la reconstituer ? Comment tout concilier ? »



« C'est nous qui nous mettons le plus de pression », a déclaré Miller. « Personne ne nous met plus de pression que nous-mêmes, car nous voulons nous surpasser à chaque fois, voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant et vous faire vivre une expérience inédite. C'est donc la volonté d'obtenir un résultat à la hauteur des deux précédents films qui nous a motivés. »

« Le fait de devoir tout déconstruire pour tout reconstruire a vraiment été la raison pour laquelle cela a pris plus de temps »

