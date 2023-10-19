Yasuhiro Nightow est né à Yokohama le 8 avril 1967, il a grandi à Yokosuka avant de poursuivre ses études à Shizuoka, où il a passé sa jeunesse à dévorer des mangas. Parmi les auteurs qui l'ont marqué, on trouve Fujio Akatsuka, avec son œuvre Tensai Bakabon, ainsi que Leiji Matsumoto, qu'il admire et essaie de copier. À l'adolescence, il découvre aussi des mangakas tels que Katsuhiro Otomo et Fumiko Takano (Miss Ruki et Le livre jaune). C’est durant l’université qu’il commence à dessiner des mangas et à publier des dojinshi (des œuvres auto-publiées)
À l'âge de 22 ans, en 1989, il voit les 500 copies de son premier fanzine se vendre rapidement, attirant ainsi l'attention des organisateurs du festival Manga Gallery & Market. Il n'entame sa carrière qu'en 1994, avec son premier one-shot, Call XXX, qui est publié dans le Super Jump. Par la suite, il adaptera le jeux vidéo Samurai Spirits en manga pour continuer avec Trigun en 1996.
« Mon plus vieux souvenir de manga est la lecture de Tensai Bakabon, de Fujio Akatsuka.En dehors du manga, je reproduisais également des planches de Snoopy»
Trigun raconte le conflit que vit Vash contre son frère jumeau Knives dans un univers qui mélange post-apocalyptique, western et science fiction. En intégrant habilement action et humour, l'auteur a débuté par la lecture d'un manga de western, pour ensuite se consacrer à son projet en y incorporant des touches de science-fiction et ces technologies.
« Avant de commencer le manga , j'ai moi-même lu un manga de type western, ça m'a beaucoup plus, et c'est à partir de là que j'ai à mon tour commencé à créer un univers typé western. J'y ai ensuite ajouté une touche de science-fiction, avec pas mal de technologie, une ambiance un peu cyber. »
« je ne me souviens plus du nom de ce manga. Mais parmi mes autres sources d'inspiration il y a l'illustrateur de comics et d'heroic fantasy Simon Bisley, qui a dessiné Slaine. »
Grâce à l'éditeur Tokuma Shoten, qui lui a permis de lancer Trigun, sa publication a été interrompues en 1997 à cause de l'arrêt de ce magazine. Par la suite, la maison d'édition Shōnen Gahōsha lui a proposé un contrat pour créer un nouveau titre. Frustré de ne pas avoir pu achever sa série précédente, il a alors été autorisé à continuer sa série sous le titre Trigun Maximum jusqu'en 2007.
« Au début, ma série Trigun était éditée par Tokuma Shoten, mais ça n'a pas marché et la série a donc été arrêtée. Plus tard, c'est l'éditeur Shônen Gahosha qui a pris le relais. L'éditeur souhaitait d'abord que je me lance dans une toute nouvelle série, mais je n'étais pas satisfait d'avoir dû laisser Trigun en plan. L'éditeur a accepté que je reprenne Trigun, et je pense que le fait que l'adaptation animée était en négociations à cette époque a joué dans la balance pour que mon envie de reprendre la série soit acceptée. Or, à cause de problèmes de droits, on ne pouvait pas mettre le même titre. J'ai donc rajouté le mot "Maximum". Les deux séries sont donc liées, l'univers est le même, rien n'a changé de ce côté-là.
Par contre, je pense que des choses ont changé dans mon style en lui-même entre Trigun et entre les deux séries, un certains laps de temps s'est écoulé, et j'ai pris conscience qu'à force de vouloir proposer un contenu très dynamique dans Trigun, mes scènes d'action n'étaient pas toujours très lisibles. Dans Trigun Maximum, j'ai donc essayé de faire des scènes plus claires et mieux intégrées à l'histoire. Entre l'idée et la mise sur papier, il y a parfois un décalage. Il n'était pas toujours évident pour moi de bien retranscrire en dessin les idées que j'avais, qui avaient tendance à se complexifier au fil du dessin, ce qui pouvait nuire à la lisibilité du résultat final. Dans Trigun Maximum, j'ai donc redoublé d'efforts pour conserver la logique de l'histoire. »
Pour concevoir le protagoniste Vash, l’auteur a imaginé un personnage à la fois puissant, drôle et pacifiste par ces actions. Et grâce au succès de Trigun, Nightow se voit offrir des perspectives dans l'industrie du jeu vidéo, jouant un rôle crucial dans la création de Gungrave, en collaborant étroitement avec Kôsuke Fujishima pour concevoir les designs des personnages.
« Pour le personnage de Vash, j'ai d'abord imaginé un personnage très puissant, mais en même temps très gentil et comique, plutôt pacifiste. Je me suis dit qu'un personnage comme ça serait amusant. Quant à son look, je voulais quelque chose de très marquant. En ce qui concerne Brandon, à la base il vient du jeu vidéo, et moi-même, quand je joue à un jeu vidéo, je n'aime pas les personnages qui parlent beaucoup. J'ai donc choisi une personnalité renfermée.
Outre son adaptation animée de 98, et son Oav en 2010, le projet Trigun Stampede visait à proposer un reboot pour attirer un nouveau public. Le producteur de Tōhō, Katsuhiro Takei a donc approché Yasuhiro Nightow pour discuter du projet, l’auteur voulait en faire quelque chose d'entièrement nouveau et s’est impliqué dès le début dans ce nouveau Trigun en 3DCG.
Sinon, j'ai toujours aimé tout ce qui est design industriel, et il m'arrive souvent d'observer autour de moi des éléments qui en sont issus. Il s'agit sans doute d'une source d'inspiration. »
« Je pense que chacun de mes personnages reflète une certaine partie de moi-même, mais d'une certaine manière, c'est à Vash que je m'identifie le plus ; je pense qu'il représente ma détermination et une partie de mon côté plus enfantin. »
Katsuhiro Takei : « Pour Trigun, il existe déjà le manga original, bien sûr, ainsi que d'autres adaptations en anime, et chacune d'entre elles est une œuvre vraiment excellente qui est déjà achevée. Ainsi, lorsque j'ai commencé à réfléchir à ce projet, j'ai pris cela en considération et j'ai pensé que nous devrions créer un nouveau Trigun. »
« Tajima est le concepteur artistique, mais il a également une autre corde à son arc. Il a également réalisé les concepts artistiques des personnages. Pour créer ce type de concepts artistiques, Tajima a lu le manga créé par Nightow. À sa manière, il a interprété le manga pour créer les concepts artistiques. À partir de là, c'est le réalisateur Muto qui a repris ces concepts artistiques et réfléchi à ce qu'il voulait faire. Le concept lui-même est assez abstrait et ne contient pas tous les détails. L'ajout des détails s'est fait plutôt tardivement dans le processus. »
Kiyotaka Waki : « Je travaillais chez Madhouse, c'est bien sûr là que la série télévisée précédente et la version cinématographique ont été réalisées, et la personne qui a produit cette série s'appelle Masao Maruyama. Il a aujourd'hui environ 81 ou 82 ans, mais c'est l'un de mes mentors, et j'avais envie de travailler sur une série à laquelle l'une de nos légendes avait participé. »
« Nous avons commencé par les concepts artistiques, puis nous avons développé l'univers de Trigun. Il ne s'agissait pas seulement de dessins, mais aussi d'idées sur la manière de respecter la nostalgie du passé tout en ajoutant de nouveaux designs, réalisés par [Kouji] Tajima. »