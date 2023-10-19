accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Actu anime / manga et bien plus !
group information
11
Likes
Likers
Who likes this ?
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
,
gunotak
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
02/08/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
471
visites since opening :
891629
subscribers :
16
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
channel
members (16)
kakazu
kevinmcca
clivekunn
nindo64
lt93
almightyb
minbox
opthomas
rbz
hyoga57
davenor
rendan
more members
all
Actu Manga / Anime
MangaTalk
JV
Vos openings / Ost préférés
AnimLand
La passion Dragon Ball
Lire ou relire
Voir ou revoir
Divers
Animation et conception
Le coin Test
Dossier JV
Made in Abyss : Mezameru Shinpi / premier trailer
Actu Manga / Anime
Suite de la saison 2 et premier d’une série de 6 films d’animation, Made in Abyss : Mezameru Shinpi a son premier trailer pour une sortie en automne dans les salles japonaises.
https://adala-news.fr/2026/02/le-film-anime-made-in-abyss-mezameru-shinpi-en-teaser-video/
tags :
1
Like
Who likes this ?
burningcrimson
posted the 02/08/2026 at 12:23 PM by
yanssou
comments (
4
)
derno
posted
the 02/08/2026 at 12:29 PM
Les 6 films ça nous amène jusqu'à la fin de l'histoire ou c'est juste un choix du studio? Je trouve le lore de cette histoire fascinant mais je ne comprend pas trop la logique de diffusion,un coup une série un autre un film, retour a la série en deux partie et maintenant 6 films^^
yanssou
posted
the 02/08/2026 at 12:33 PM
derno
ça adapte le reste du manga, beaucoup de studio font ce genre de procédé, c'est un peu la norme aujourd’hui.
guiguif
posted
the 02/08/2026 at 12:42 PM
Dommage, c'est juste de extraits des deux premieres saisons
5120x2880
posted
the 02/08/2026 at 04:29 PM
derno
Il y a pas de fin à l'histoire pour le moment, et comme dit yanssou c'est un principe assez récurrent, entre les récaps et les films qui font suite, puis l'anime (Madoka, Kimetsu, Made in Abyss, Overlord...), Overlord c'est encore pire car le film qui sort après l'anime se passe au milieu de la saison précédente.
et pour Kimetsu, tu as le « récap » du film sous forme d'anime carrément, puis ça repars sur de l'anime, puis films etc...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo