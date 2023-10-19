group information
Made in Abyss : Mezameru Shinpi / premier trailer
Actu Manga / Anime


Suite de la saison 2 et premier d’une série de 6 films d’animation, Made in Abyss : Mezameru Shinpi a son premier trailer pour une sortie en automne dans les salles japonaises.


https://adala-news.fr/2026/02/le-film-anime-made-in-abyss-mezameru-shinpi-en-teaser-video/
    burningcrimson
    posted the 02/08/2026 at 12:23 PM by yanssou
    comments (4)
    derno posted the 02/08/2026 at 12:29 PM
    Les 6 films ça nous amène jusqu'à la fin de l'histoire ou c'est juste un choix du studio? Je trouve le lore de cette histoire fascinant mais je ne comprend pas trop la logique de diffusion,un coup une série un autre un film, retour a la série en deux partie et maintenant 6 films^^
    yanssou posted the 02/08/2026 at 12:33 PM
    derno ça adapte le reste du manga, beaucoup de studio font ce genre de procédé, c'est un peu la norme aujourd’hui.
    guiguif posted the 02/08/2026 at 12:42 PM
    Dommage, c'est juste de extraits des deux premieres saisons
    5120x2880 posted the 02/08/2026 at 04:29 PM
    derno Il y a pas de fin à l'histoire pour le moment, et comme dit yanssou c'est un principe assez récurrent, entre les récaps et les films qui font suite, puis l'anime (Madoka, Kimetsu, Made in Abyss, Overlord...), Overlord c'est encore pire car le film qui sort après l'anime se passe au milieu de la saison précédente. et pour Kimetsu, tu as le « récap » du film sous forme d'anime carrément, puis ça repars sur de l'anime, puis films etc...
