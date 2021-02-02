BetaTesteur 9/10

GAC 8,5/10

ActuGaming 8,5/10

IGNFrance 8/10

En conclusion, Trails Beyond the Horizon est un must pour tous les amoureux de JRPG, tout comme le reste de cette série.Celui-ci a nous est apporté de très belle façon sans briser la suite et nous apporte rapidement vers un futur prometteur pour, ce que les studios semblent mentionner, un dénouement final qui approche pour cette grande série.Si vous ne connaissez pas cette série je vous la recommande grandement.Avec Trails Beyond the Horizon, Falcom livre un épisode charnière qui assume pleinement son héritage tout en faisant progresser sa formule. Plus équilibré dans son rythme que Daybreak II, porté par une narration ambitieuse et par le retour de figures emblématiques comme Rean Schwarzer et Kevin Graham, le jeu récompense avant tout la fidélité des vétérans de la série. Malgré une évolution artistique mesurée et quelques mécaniques discutables, notamment les séquences de filature, l’ensemble brille par la cohérence de son univers, l’évolution maîtrisée de ses combats vers une approche plus ARPG et une exécution technique solide, en particulier sur Switch 2. Trails Beyond the Horizon ne cherche pas à révolutionner la saga, mais à en consolider les fondations, en ouvrant clairement la voie vers une nouvelle étape majeure pour Zemuria.Avec The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, Falcom signe l’un des épisodes les plus solides et maîtrisés de toute la saga. En trouvant enfin le juste équilibre entre son ambition narrative, le fan service assumé et un système de combat hybride pleinement abouti, le studio transforme l’arc Calvard en véritable point culminant de la licence. Il bénéficie d’une écriture plus solide, d’un rythme globalement maîtrisé et de personnages dont la maturité et la cohésion renforcent considérablement l’impact émotionnel. Sur le plan du gameplay, Beyond the Horizon s’impose comme l’itération la plus complète du système introduit avec Daybreak. Malgré quelques longueurs narratives persistantes, des mécaniques secondaires sous-exploitées et une technique parfois perfectible sur PS5, l’expérience proposée reste particulièrement dense, généreuse et gratifiante. S’il demeure peu accessible aux néophytes, cet épisode récompense pleinement la fidélité des fans de longue date et installe une tension narrative rarement atteinte dans la série.Voilà vingt ans que l’univers Trails enrichit patiemment son monde. Généreux, son lore et son monde s’agrandissent d’une dernière pierre avec The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon, qui conclut avec brio l’arc Calvard. Le croisement de plusieurs trames et l’alternance entre trois protagonistes principaux restent équilibrés et ne perdent jamais le joueur sous un flux d’informations excessif. Les événements s’imbriquent avec cohérence pour offrir un voyage complet et maîtrisé. L’affinage du gameplay procure un réel plaisir manette en main, grâce à une formule mêlant efficacement action et stratégie. Pour les joueurs de longue date, The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon s’impose comme une étape essentielle, véritable pierre angulaire, de l’histoire de Zemuria.