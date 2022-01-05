Collection























































On termine l'année avec des figurines officielles mais surtout de qualité premium (avec un certain budget donc...). Avis donc aux gros collectionneurs qui ont les moyens et l'espace pour exposer.En commence directement par le gros de la collection avec des figurines officielles produites par le japonais Prime 1 Studio. Parmi leur dernières annonces (dont du Halo, God of War Ragnarok, Evangelion, One Punch Man, etc...), voici quelques nouvelles figurines des héroïnes de jeux vidéo.Deux belles figurines de Mai Shiranui de The King of Fighters 98 et Chun-Li de Street Fighter 6 :Une figurine d'Aerith Gainsborough de Final Fantasy VII Rebirth :Une figurine d'Ivy de SoulCalibur VI. Je l'inclus alors qu'elle n'a que le prototype (pas de couleur encore).Dans un autre genre "fighting", voici Ryuko Matoi et Satsuki Kiryuin de l'anime Kill la Kill, ansi que Asuka Soryu Langley et Rei Ayanami d'Evangelion 3.0+1.0 :Pour finir avec Prime 1 Studio, ils ont également présenter 2 figurines de personnages réalistes que je vais vous partager tout de même. La première c'est Atsu de Ghost of Yotei.La seconde, c'est l'héroïne principale Lucy MacLean de la série Fallout d'Amazon Prime.Et histoire d'être le plus exhaustif possible, je devais inclure, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Prime 1 Studio (comme moi haha), deux de leur dernières figurines disponibles. Tout d'abord Ryza d'Atelier Ryza 3, mais aussi Triss Merigold de The Witcher 3: Wild Hunt dans sa fameuse robe verte.Je termine avec une dernière figurine officielle, cette fois ci Capcom s'allie avec Infinity Studio pour proposer une figure premium à échelle 1/2 d'Ashley Graham de Resident Evil 4 Remake. Comme les figurines d'EVE et Tachy par JND Studio, cette figurine a des cheveux synthétiques.Rendez-vous demain pour le livestream NIKKE pour le nouvel an et mardi pour le bilan de l'année du groupe.