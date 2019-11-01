Halo Studios travaille actuellement sur Halo: Campaign Evolved, un titre qui sert de remake de la campagne principale de Halo: Combat Evolved. Cependant, l'équipe de développement pourrait avoir des ambitions plus élevées pour la franchise Halo et semble vouloir refaire l'intégralité de la trilogie originale Halo. Un nouveau rapport de Rebs Gaming corrobore ces informations qui ont fait surface pour la première fois en octobre, indiquant que les remakes de Halo 2 et 3 suivraient les traces de Halo: Campaign Evolved et laisseraient de côté les fonctionnalités multi-joueurs.
« Les dirigeants de Microsoft et Halo Studios veulent s'assurer que la nouvelle ère de Halo ne soit pas un échec en jouant la carte de la sécurité et en évitant les risques. Plus précisément, ils veulent éviter de créer un nouveau jeu Halo qui serait vivement critiqué par les fans de la première heure », a déclaré Rebs Gaming, citant sa source. « Ils jouent donc la carte de la sécurité en refaisant les jeux originaux, car ils ne peuvent pas se permettre un nouvel échec et les jeux Halo originaux ont connu un grand succès et sont encore joués par de nombreuses personnes. »
Rebs a ajouté que cette déclaration ne signifie pas que les développeurs ne travaillent pas sur un nouveau projet Halo, il existe différentes équipes au sein du studio, certaines travaillant uniquement sur les remakes de campagnes et d'autres sur le projet multijoueur.
En attendant, Halo: Campaign Evolved est en cours de développement sur Xbox Series X/S, PC, PS5 et sa sortie est prévue pour 2026 avec une disponibilité Day One dans le Xbox Game Pass.
Halo est sorti en 2001,...Aujourd'hui les fans de la licence c'est surtout des 30-50 ans quoi, les joueurs plus jeunes, c'est pas ça.
Entres les jeux sortis en demi-teinte par 343i et la série TV qui a totalement échouée...forcément l'aura de la licence s'est vraiment évaporé.
League of Legends, Pokemon, Mario, counter-strike, CoD, BF,...elles ont très bien reussies à ramener de jeunes joueurs et de manières pérennes.
Du coup les Halo 1,2 et 3, à qui vraiment ils s'addressent ? Aux vétérans ? Je pense la licence doit se renouveler et urgemment.
C'est pareil pour Final Fantasy, faut savoir rester pertinent, entre FFXV et FFXVI il y a eu 7-8 ans...avec le XIII et le XV qui n'ont pas vraiment fait l'unanimité. Aujourd'hui les fans de FF c'est surtout des "vétérans" qui ont grandi avec une PS1/PS2 et la jeune génération qui n'a vu que des jeux décevants voir pas de jeux, bah aucune attache et c'est logique.
Quand Halo 4 est sorti ça a chié sur le jeu et le studio sans même se donner la peine de donner une chance au titre. Oui Halo 4 avait des défauts, mais il avait aussi énormément de bonnes idées et de corrections sur les anciens Halo. Au lieu d'aider le studio à grandir et corriger les quelques erreurs, ça a juste chié de la diarrhée en masse sur le titre et 343I qui a pousser le studio à partir dans tout les sens pour essayer de faire plaisir à ces pseudos fans. Pour moi ce sont eux qui ont tué la licence, s'ils n'avaient pas pété plus haut que leur cul, Halo serait surement encore une excellente licence aujourd'hui !!
Une bonne chose pour la "new" gén.
J'comprend ceux qui se plaignent des remake/remaster mais les gameplay qui ont mal vieilli mérite vraiment un lifting, comme MGS3.
Parce que faire un remake ce n'est pas prendre le risque de se faire critiquer par les fans de la première heure ? Ils sont d'une naïveté déconcertante. Le fan de l'ère Bungie sera probablement encore plus intransigeant avec un remake qu'avec un nouveau jeu.
Vu qu'ils sont déjà en train de chialer comme des merdes, c'est raté. Donc la raison est foireuse, tant qu'il y a rien d'officiel, pour moi ce sera toujours osef ces déclarations.
Qu'ils terminent l'histoire du Master Chief (contrairement à ce que tu dises certains comme quoi il faut arrêter, oui, mais pas tant qu'on a pas une conclusion au personnage principal) et après ils verront ce qu'ils feront.
Ce n'est pas qu'une impression, je suis aussi de ton avis, mais dans une moindre mesure. En tout cas, excellente analyse