Halo : Campaign Evolved
name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Halo
name : Halo
title : Halo
screen name : halo
url : http://www.gamekyo.com/group/halo
official website : http://
creator : negan
creation date : 01/11/2019
last update : 12/19/2025
description : .
tags :
articles : 2
visites since opening : 571500
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
[Rumeur] Xbox prévoit de refaire la trilogie Halo




Halo Studios travaille actuellement sur Halo: Campaign Evolved, un titre qui sert de remake de la campagne principale de Halo: Combat Evolved. Cependant, l'équipe de développement pourrait avoir des ambitions plus élevées pour la franchise Halo et semble vouloir refaire l'intégralité de la trilogie originale Halo. Un nouveau rapport de Rebs Gaming corrobore ces informations qui ont fait surface pour la première fois en octobre, indiquant que les remakes de Halo 2 et 3 suivraient les traces de Halo: Campaign Evolved et laisseraient de côté les fonctionnalités multi-joueurs.

« Les dirigeants de Microsoft et Halo Studios veulent s'assurer que la nouvelle ère de Halo ne soit pas un échec en jouant la carte de la sécurité et en évitant les risques. Plus précisément, ils veulent éviter de créer un nouveau jeu Halo qui serait vivement critiqué par les fans de la première heure », a déclaré Rebs Gaming, citant sa source. « Ils jouent donc la carte de la sécurité en refaisant les jeux originaux, car ils ne peuvent pas se permettre un nouvel échec et les jeux Halo originaux ont connu un grand succès et sont encore joués par de nombreuses personnes. »


Rebs a ajouté que cette déclaration ne signifie pas que les développeurs ne travaillent pas sur un nouveau projet Halo, il existe différentes équipes au sein du studio, certaines travaillant uniquement sur les remakes de campagnes et d'autres sur le projet multijoueur.




En attendant, Halo: Campaign Evolved est en cours de développement sur Xbox Series X/S, PC, PS5 et sa sortie est prévue pour 2026 avec une disponibilité Day One dans le Xbox Game Pass.

    roivas, goldmen33, calishnikov, ouken
    posted the 12/19/2025 at 08:29 PM by negan
    comments (21)
    sickjackz posted the 12/19/2025 at 08:43 PM
    Mouai... Quand t'es devenu incapable de sortir un nouvel opus de qualité, quoi de mieux qu'une trilogie de remakes pour finir d'essorer la licence...
    masharu posted the 12/19/2025 at 08:56 PM
    sickjackz L'exemple parfait en ce moment avec Retro Studios qui sort MP1 Remastered mais derrière un MP4 qui n'a même pas le quart de l'ambition de MP1.
    sickjackz posted the 12/19/2025 at 09:10 PM
    Et oui Masharu l'industrie continue dans ses choix de merde... Après on s’étonne du succès des indés...
    shambala93 posted the 12/19/2025 at 09:28 PM
    Parfois je me dis qu’il faut savoir dire au revoir à certaines licences.
    wickette posted the 12/19/2025 at 09:41 PM
    Moi j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de licence qui n'a absolument pas su se renouveller et devenir cross generations (dans le sens âge).

    Halo est sorti en 2001,...Aujourd'hui les fans de la licence c'est surtout des 30-50 ans quoi, les joueurs plus jeunes, c'est pas ça.

    Entres les jeux sortis en demi-teinte par 343i et la série TV qui a totalement échouée...forcément l'aura de la licence s'est vraiment évaporé.

    League of Legends, Pokemon, Mario, counter-strike, CoD, BF,...elles ont très bien reussies à ramener de jeunes joueurs et de manières pérennes.

    Du coup les Halo 1,2 et 3, à qui vraiment ils s'addressent ? Aux vétérans ? Je pense la licence doit se renouveler et urgemment.

    C'est pareil pour Final Fantasy, faut savoir rester pertinent, entre FFXV et FFXVI il y a eu 7-8 ans...avec le XIII et le XV qui n'ont pas vraiment fait l'unanimité. Aujourd'hui les fans de FF c'est surtout des "vétérans" qui ont grandi avec une PS1/PS2 et la jeune génération qui n'a vu que des jeux décevants voir pas de jeux, bah aucune attache et c'est logique.
    raiko posted the 12/19/2025 at 09:57 PM
    Sickjackz > Dans le cas de Halo le soucis vient surtout des fans. Dès l'annonce du départ de Bungie les "fans" ont décrété que la série était morte. Quand Halo 4 a été annoncé les "fans" (encore eux) ont décrété que ce serait nul sans Bungie et que Halo 3 était intouchable, ce qui est très drôle quand on voit que ce volet se prenait déjà des critiques sur le fait que la licence s'enlisait et qu'il y avait de la corruption sur les tests (j'avais posté quelques captures d'époque l'an dernier). Mais la simple annonce du départ de Bungie a visiblement suffit à en faire un titre culte.

    Quand Halo 4 est sorti ça a chié sur le jeu et le studio sans même se donner la peine de donner une chance au titre. Oui Halo 4 avait des défauts, mais il avait aussi énormément de bonnes idées et de corrections sur les anciens Halo. Au lieu d'aider le studio à grandir et corriger les quelques erreurs, ça a juste chié de la diarrhée en masse sur le titre et 343I qui a pousser le studio à partir dans tout les sens pour essayer de faire plaisir à ces pseudos fans. Pour moi ce sont eux qui ont tué la licence, s'ils n'avaient pas pété plus haut que leur cul, Halo serait surement encore une excellente licence aujourd'hui !!
    marcelpatulacci posted the 12/19/2025 at 10:00 PM
    Je suis 50/50 mais globalement une bonne idée. Comme dit wickette les fans de Halo sont devenu "vieux" et la trilogie et Reach on mal vieilli.

    Une bonne chose pour la "new" gén.
    zekk posted the 12/19/2025 at 10:15 PM
    Je trouve qu'ils ont raison ! Franchement sortir des jeux ambitieux c'est quand même de plus en plus coûteux et risqué, alors rentabiliser ces jeux par ce genre de remake ce n'est pas une mauvaise chose, ça plaira au fan et ça fera découvrir ces jeux aux nouvelles générations
    vyse posted the 12/19/2025 at 10:29 PM
    marcelpatulacci reach je me souvenais l'avoir adoré mais putain je l'ai refait le mois dernier j'ai pas tenu 2 h tellement ça a vieilli
    negan posted the 12/19/2025 at 10:50 PM
    zekk Surtout si le taff est aussi bien fait que sur le prochain.
    ouken posted the 12/19/2025 at 11:41 PM
    Il on raison et tout le monde le fait depuis des années et vue le trailer du remake je veux bien les suites perso
    marcelpatulacci posted the 12/20/2025 at 12:54 AM
    vyse Pareil! Comme toi, j'ai essayé l'année dérniére et Reach et Halo 2, j'ai tenu a peine 1h!

    J'comprend ceux qui se plaignent des remake/remaster mais les gameplay qui ont mal vieilli mérite vraiment un lifting, comme MGS3.
    roivas posted the 12/20/2025 at 07:59 AM
    Pourquoi pas mais je préférerais que MS nous refasse les Gears plutôt perso.
    sonilka posted the 12/20/2025 at 08:07 AM
    Plus précisément, ils veulent éviter de créer un nouveau jeu Halo qui serait vivement critiqué par les fans de la première heure

    Parce que faire un remake ce n'est pas prendre le risque de se faire critiquer par les fans de la première heure ? Ils sont d'une naïveté déconcertante. Le fan de l'ère Bungie sera probablement encore plus intransigeant avec un remake qu'avec un nouveau jeu.
    linkstar posted the 12/20/2025 at 10:06 AM
    Selon moi, le traitement de Resident Evil a ouvert la voie pour des refontes d'anciens jeux pour mieux les adapter à notre époque. Halo va avoir le même traitement et Tomb Raider aussi. Si succès il y a, je suis persuadé que les deux licences reviendront de manière périodique, alternant entre nouveautés et remakes.
    metroidvania posted the 12/20/2025 at 11:53 AM
    Cool je dis oui
    mrpopulus posted the 12/20/2025 at 11:54 AM
    Pourquoi pas, ça me permettra enfin de découvrir ces jeux parce que j'ai fait aucun Halo. Par contre, dommage pour ceux qui attendaient de nouveaux jeux...
    rasalgul posted the 12/20/2025 at 12:06 PM
    Le but d'un remake n'est pas de faire plaisir aux fans mais de toucher Une nouvelle génération de joueurs
    grievous32 posted the 12/20/2025 at 02:44 PM
    "ils veulent éviter de créer un nouveau jeu Halo qui serait vivement critiqué par les fans de la première heure"

    Vu qu'ils sont déjà en train de chialer comme des merdes, c'est raté. Donc la raison est foireuse, tant qu'il y a rien d'officiel, pour moi ce sera toujours osef ces déclarations.

    Qu'ils terminent l'histoire du Master Chief (contrairement à ce que tu dises certains comme quoi il faut arrêter, oui, mais pas tant qu'on a pas une conclusion au personnage principal) et après ils verront ce qu'ils feront.
    naru posted the 12/22/2025 at 11:11 AM
    wickette
    Ce n'est pas qu'une impression, je suis aussi de ton avis, mais dans une moindre mesure. En tout cas, excellente analyse
    akinen posted the 12/22/2025 at 11:13 AM
    Ils peuvent, vu ce que sont fait avec ses licences. Nintendo devrait aussi le faire histoire que l’on tourne tous en rond sans fin
