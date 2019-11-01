« Les dirigeants de Microsoft et Halo Studios veulent s'assurer que la nouvelle ère de Halo ne soit pas un échec en jouant la carte de la sécurité et en évitant les risques. Plus précisément, ils veulent éviter de créer un nouveau jeu Halo qui serait vivement critiqué par les fans de la première heure », a déclaré Rebs Gaming, citant sa source. « Ils jouent donc la carte de la sécurité en refaisant les jeux originaux, car ils ne peuvent pas se permettre un nouvel échec et les jeux Halo originaux ont connu un grand succès et sont encore joués par de nombreuses personnes. »

