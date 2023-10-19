group information
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 12/18/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 435
visites since opening : 796211
subscribers : 16
bloggers : 7
Les animes de cet hiver 2025 - 2026
AnimLand


Blue Miburo saison 2 / 20 décembre




Undead Unluck épisode Winter / 25 décembre




Cat’s Eyes remake partie 2 / 26 décembre (Disney+)




Le film d’animation Whoever Steals This Book / 26 décembre (Japon)




Le film d’animation 100 Mètres / 31 décembre (Netflix)




L’épisode spécial de Kaguya-sama wa Kokurasetai : Otona e no Kaidan / 31 décembre




Detective Conan épisode Zero / 3 janvier




Fate Strange Fake / 3 janvier




MF Ghost saison 3 / 4 janvier




My Hero Academia Vigilantes saison 2 / 5 janvier




Golden Kamui saison 5 / 5 janvier




Darwins Incident / 6 janvier




Yoroi Shin Den Samurai / 6 janvier




Jujutsu Kaisen saison 3 première partie / 8 janvier




Demon Slave saison 2 / 8 janvier




The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife / 8 janvier




Fire Force saison 3 partie final / 9 janvier




Le collège Fou fou fou (High School! Kimengumi) / 9 janvier




Le film d’animation All You Need Kill / 9 janvier (Japon)




Trigun Stargaze / 10 janvier




Dead Account / 10 janvier




Scum of the Brave / 10 janvier




Hell’s Paradise saison 2 / 11 janvier




Hell Teacher Jigoku Sensei Nube partie 2 / janvier




Oedo Fire Slayer / 11 janvier




Kaya-chan Isn’t Scary / 11 janvier




Oshi no Ko saison 3 / 14 janvier




Alice au pays des merveilles : Dive in Wonderland / 14 janvier au cinéma




Le Prisme de l’amour / 15 janvier (Netflix)




Frieren saison 2 / 16 janvier




Le film Kaguya Princesse Cosmique / 22 janvier




Le film Mobile Suit Gundam Hathaway, The Sorcery of Nymph Circe / 30 janvier (Japon)




Le film The Dangers in My Heart / les 14 et 15 février au cinéma




Le film Scarlet et l’éternité / 11 mars au cinéma




Le film L'étoile de Paris en fleur / 13 mars (Japon)
    posted the 12/18/2025 at 09:51 PM by yanssou
    comments (5)
    marcelpatulacci posted the 12/18/2025 at 09:58 PM
    Je retiens que Le collège Fou fou fou
    fritesmayo76 posted the 12/18/2025 at 10:05 PM
    marcelpatulacci
    J'y ajoutes Samurai Trooper
    volran posted the 12/18/2025 at 10:37 PM
    Vivement le Fate Fake Stranger
    shofroy posted the 12/18/2025 at 10:51 PM
    Frieren
    À voir peut-être Fate Strange Fake.


    Et j'oubliais Scarlet et l’éternité.
    cail2 posted the 12/18/2025 at 10:52 PM
    marcelpatulacci
    Très étonnant de ta part
