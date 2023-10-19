Blue Miburo saison 2 / 20 décembre
Undead Unluck épisode Winter / 25 décembre
Cat’s Eyes remake partie 2 / 26 décembre (Disney+)
Le film d’animation Whoever Steals This Book / 26 décembre (Japon)
Le film d’animation 100 Mètres / 31 décembre (Netflix)
L’épisode spécial de Kaguya-sama wa Kokurasetai : Otona e no Kaidan / 31 décembre
Detective Conan épisode Zero / 3 janvier
Fate Strange Fake / 3 janvier
MF Ghost saison 3 / 4 janvier
My Hero Academia Vigilantes saison 2 / 5 janvier
Golden Kamui saison 5 / 5 janvier
Darwins Incident / 6 janvier
Yoroi Shin Den Samurai / 6 janvier
Jujutsu Kaisen saison 3 première partie / 8 janvier
Demon Slave saison 2 / 8 janvier
The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife / 8 janvier
Fire Force saison 3 partie final / 9 janvier
Le collège Fou fou fou (High School! Kimengumi) / 9 janvier
Le film d’animation All You Need Kill / 9 janvier (Japon)
Trigun Stargaze / 10 janvier
Dead Account / 10 janvier
Scum of the Brave / 10 janvier
Hell’s Paradise saison 2 / 11 janvier
Hell Teacher Jigoku Sensei Nube partie 2 / janvier
Oedo Fire Slayer / 11 janvier
Kaya-chan Isn’t Scary / 11 janvier
Oshi no Ko saison 3 / 14 janvier
Alice au pays des merveilles : Dive in Wonderland / 14 janvier au cinéma
Le Prisme de l’amour / 15 janvier (Netflix)
Frieren saison 2 / 16 janvier
Le film Kaguya Princesse Cosmique / 22 janvier
Le film Mobile Suit Gundam Hathaway, The Sorcery of Nymph Circe / 30 janvier (Japon)
Le film The Dangers in My Heart / les 14 et 15 février au cinéma
Le film Scarlet et l’éternité / 11 mars au cinéma
Le film L'étoile de Paris en fleur / 13 mars (Japon)
J'y ajoutes Samurai Trooper
À voir peut-être Fate Strange Fake.
Et j'oubliais Scarlet et l’éternité.
Très étonnant de ta part