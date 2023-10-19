"J'irai dormir chez vous - Japon" / Antoine de Maximy a décidé de parcourir la planète avec l'idée d'aller dormir chez l'habitant. Comme à son habitude, il porte sur lui plusieurs caméras qui filment ses rencontres en temps réel.



Bien qu'il ne parle pas japonais et qu'il n'ait jamais les pieds au "pays du soleil levant", il débarque sans aucune préparation à Tokyo pour découvrir comment vivent les Japonais d'aujourd'hui. Bien évidemment, il compte éprouver l'hospitalité locale.



Mais au Japon, il n'est pas d'usage d'accueillir ses amis chez soi, et encore moins les étrangers. La partie sera difficile. Très difficile.



Il faudra beaucoup d'énergie et de diplomatie à Antoine pour entrer dans l'intimité de personnages aussi différents que le cuisinier d'un restaurant scolaire, un jeune surfeur décoloré gérant de karaoke et une famille qui tient une casse de voitures.



Le Japon est également le pays de la technologie. Ici, il existe des toilettes complètement électroniques avec plein de boutons, de réglages avec affichage à cristaux liquides. Le "trône du futur" ne laisse pas de marbre!



Le choc des cultures et la barrière des langues confrontés à la détermination optimiste d'Antoine de Maximy, provoque bien des situations cocasses. Mais c'est ainsi que l'on découvre un peuple étonnant, toujours prêts à rendre service.

Cette vidéo te plonge dans la VRAIE vie de salarié au Japon, sans filtre et sans romantisation. Tu découvriras la culture du travail japonaise, les fameux trains bondés de Tokyo aux heures de pointe, l'atmosphère des bureaux japonais, et tous ces petits détails du quotidien qui font la différence entre la vie à Tokyo et la vie en France.



Que tu envisages de vivre à Tokyo, de travailler au Japon, ou que tu sois simplement curieux de la différence entre la France et le Japon en termes de culture du travail, cette journée complète en immersion va te donner toutes les réponses.