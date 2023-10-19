Le film d’animation 100 Mètres (Hyakuemu) sortira le 31 décembre sur Netflix.

Nouveau trailer pour la partie final de la saison 3 de Fire Force qui débutera le 9 janvier 2026 sur Crunchyroll.

La saison 5 de Golden Kamui s’offre un nouveau teaser pour une diffusion qui commencera le 5 janvier au Japon.

Nouveau visuel et trailer pour l’anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers qui sortira le 6 janvier, au programme 26 épisodes divisés en deux parties.

Premier trailer pour le film Kaguya Princesse Cosmique qui est prévu le 22 janvier sur Netflix.

Le 29e film Détective Conan Highway no Datenshi se dévoile en affiche et en trailer pour une sortie le 10 avril 2026 au Japon.

C’est une annonce assez inattendu, un premier visuel et teaser pour le reboot de l’anime World Trigger, plus d’info prochainement.

Premier trailer pour l’anime Oedo Fire Slayer qui débutera le 11 janvier 2026.

Le mangaka Yûgo Kobayashi a récemment annoncé la reprise du spin of d’Ao Ashi Brother Foot pour le mois d’avril 2026 au Japon. Sa nouvelle série prend plus de temps que prévu et sera annoncé en temps voulu, pour patienter, l’auteur a publié un croquis de son nouveau projet qui est visible juste au dessus.

L'auteur Hiroshi Takahashi annonce a travers ce visuel une nouvelle série furyô qui fera suite au manga Worst qui est lui même la suite de Crows. Les événements de cette suite se dérouleront au lycée Suzuran, un lieu emblématique de la série.

Soleil Manga dévoile le manga Shinobi Undercover qui sortira au début du printemps 2026 chez nous.

Ki-oon dévoile le manga Suicide Red, une proposition originale par l’auteur Harimaru qui était l’ancien assistant en chef de Yûsuke Murata (One-Punch Man, EyeShield 21), le premier tome sortira le 2 juillet 2026 au prix de 7,95€.

Le remake en CGI de l’anime Hokuto no Ken – Fist of the North Star s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en 2026, Hiroshi Maeda réalise la série au studio TMS Entertainment et 7studio.

Nouveau trailer pour l’anime Trigun Stargaze , la partie final du projet Trigun Stampede qui sortira à partir du 10 janvier sur Crunchyroll.

L’anime Scum of the Brave dévoile son trailer principal pour une diffusion le 10 janvier 2026 au Japon.

Nouveau trailer pour l’anime Fate Strange fake qui sortira le 3 janvier sur Crunchyroll.