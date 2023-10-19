Le film d’animation 100 Mètres (Hyakuemu) sortira le 31 décembre sur Netflix.
SynopsisSur les pistes d’athlétisme, Togashi a toujours été une fusée. Depuis l’école primaire, il enchaîne les victoires au 100 mètres sans jamais regarder en arrière. Mais une fois au collège, son parcours prend un virage inattendu suite à sa rencontre avec Komiya : un garçon animé par une rage de vaincre à toute épreuve, mais dont le manque de technique l’empêche de viser les plus hauts sommets de la course.
En partageant avec lui les fondamentaux de la discipline, Togashi réveille en Komiya un appétit féroce pour la compétition.
Les années passent, les deux sprinteurs affûtent leurs ambitions, pour finalement devenir adversaires ! Désormais rivaux sur la ligne de départ, chacun court pour des raisons bien plus profondes que la victoire…
Nouveau trailer pour la partie final de la saison 3 de Fire Force qui débutera le 9 janvier 2026 sur Crunchyroll.
La saison 5 de Golden Kamui s’offre un nouveau teaser pour une diffusion qui commencera le 5 janvier au Japon.
Nouveau visuel et trailer pour l’anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers qui sortira le 6 janvier, au programme 26 épisodes divisés en deux parties.
SynopsisArago, seigneur des démons, Empereur de l’outre-monde (Yojakai), revient à la vie dans le Japon de la fin du 20e siècle, après un sommeil de 1000 ans.
Il envahit la ville de Tokyo et la place sous son contrôle, grâce aux pouvoirs qu’il possède. Il souhaite contrôler le monde réel (Ningenkai), mais son armure a été brisée en 9 parties, et il doit les réunir pour retrouver sa puissance d’autrefois.
Le responsable de sa défaite, Kaosu, attribua à chaque partie de la gigantesque armure, une vertu essentielle de la pensée du Bushido ou du confucianisme. Les 9 parties d’armure sont transformées en armure complète de taille humaine, chacune ayant une vertu et un élément associé.
Arago en a récupéré 4, qu’il a confié à des humains pour le servir ; les cinq autres sont utilisées par 5 adolescents qui vont s’opposer au plan de Arago, aidés par Kaosu lui-même.
Premier trailer pour le film Kaguya Princesse Cosmique qui est prévu le 22 janvier sur Netflix.
SynopsisSitué dans le royaume virtuel de Tsukuyomi, Cosmic Princess Kaguya! revisite la légende classique à travers une approche cyber-fantastique et poétique.
La princesse Kaguya, figure emblématique du folklore japonais, renaît ici dans un monde numérique où la technologie, les émotions humaines et les souvenirs d’un passé oublié s’entremêlent.
Ce récit interroge la frontière entre le virtuel et le réel, l’amour et la solitude, tout en rendant hommage à la beauté intemporelle du mythe originel.
Le 29e film Détective Conan Highway no Datenshi se dévoile en affiche et en trailer pour une sortie le 10 avril 2026 au Japon.
SynopsisTandis que Yokohama s’anime pour le Festival de la Moto de Kanagawa, Conan Edogawa, Ran Mouri, Sonoko Suzuki et Kogoro Mouri rejoignent la ville portuaire pour retrouver Masumi Sera. Coincé dans la circulation dense, le groupe est surpris par une mystérieuse moto noire qui surgit à pleine vitesse en bondissant par-dessus les voitures. À sa poursuite : Chihaya Hagiwara, membre de l’unité motorisée de la police préfectorale de Kanagawa, connue sous le surnom de « déesse du vent ». La course-poursuite se conclut pourtant de façon brutale : la moto de Chihaya est détruite, et le fugitif parvient à s’échapper de justesse.
Plus tard, une fois arrivés au festival, Conan et ses amis assistent à la présentation d’un tout nouveau modèle de moto blanche baptisé Angel, doté des technologies les plus avancées du moment. Mais la moto noire réapparaît bientôt en ville, semant toutes les unités de police lancées à ses trousses. Au milieu de la confusion, on découvre que le deux-roues hors-la-loi présente d’étranges similitudes avec l’Angel, ce qui lui vaut le surnom de Lucifer.
Le duel entre ces deux machines d’exception entraîne Conan dans une enquête à très haute vitesse. Reste à comprendre qui se cache derrière le casque du mystérieux pilote, quels objectifs il poursuit et pourquoi cette affaire ravive chez Chihaya de pénibles souvenirs liés à son frère aîné…
C’est une annonce assez inattendu, un premier visuel et teaser pour le reboot de l’anime World Trigger, plus d’info prochainement.
SynopsisWorld Trigger est une série de science-fiction centrée sur une organisation chargée d’affronter des envahisseurs venus d’un autre monde, appelés Neighbors. Les membres des forces de défense Border, équipés d’armes spéciales nommées Triggers, luttent chaque jour pour protéger la Terre. L’histoire commence lorsque la jeune recrue Osamu Mikumo rencontre Yuma Kuga, un nouveau venu dans sa classe, originaire de l’autre monde.
Premier trailer pour l’anime Oedo Fire Slayer qui débutera le 11 janvier 2026.
SynopsisÀ l'époque d'Edo.
Une équipe de héros a sauvé de nombreuses vies.
Alors qu'une série de mystérieux incendies criminels sème le chaos à Edo, les pompiers s'acharnent à sauver la ville.
Des pompiers acharnés se lancent dans une course pour sauver la ville.
Le mangaka Yûgo Kobayashi a récemment annoncé la reprise du spin of d’Ao Ashi Brother Foot pour le mois d’avril 2026 au Japon. Sa nouvelle série prend plus de temps que prévu et sera annoncé en temps voulu, pour patienter, l’auteur a publié un croquis de son nouveau projet qui est visible juste au dessus.
L'auteur Hiroshi Takahashi annonce a travers ce visuel une nouvelle série furyô qui fera suite au manga Worst qui est lui même la suite de Crows. Les événements de cette suite se dérouleront au lycée Suzuran, un lieu emblématique de la série.
Soleil Manga dévoile le manga Shinobi Undercover qui sortira au début du printemps 2026 chez nous.
SynopsisLe jeune prodige Yodaka a reçu une mission, protéger la lycéenne Aoi à tout prix. Mais il ignore encore qu’en plus de devoir affronter des adversaires redoutables, il va être confronté à un univers impitoyable pour un phobique des interactions sociales… le lycée !
Ki-oon dévoile le manga Suicide Red, une proposition originale par l’auteur Harimaru qui était l’ancien assistant en chef de Yûsuke Murata (One-Punch Man, EyeShield 21), le premier tome sortira le 2 juillet 2026 au prix de 7,95€.
SynopsisIl y a dix ans, des brèches vers une autre dimension se sont ouvertes au-dessus de Tokyo, déversant un flot de magie. La ville s'est retrouvée envahie par les gobelins, les zombies et autres créatures, et certains humains ont acquis des pouvoirs spéciaux... Madoka en fait partie : elle manie les flammes... et se blesse souvent au passage, au point d'être surnommée "Suicide Red".
La jeune fille gagne sa vie comme chasseuse de trésors mais rêve d'entrer dans les brigades chargées des pires monstres, ceux des souterrains fermés au commun des mortels. C'est là qu'elle a perdu la trace de son grand-père, sa seule famille restante. Coup de chance ou malédiction, une mission la mène en plein cœur de la zone interdite, face à une hydre gigantesque... Avant de chercher son aïeul, il faut d'abord sauver sa peau !
Le remake en CGI de l’anime Hokuto no Ken – Fist of the North Star s’offre un nouveau trailer pour une diffusion en 2026, Hiroshi Maeda réalise la série au studio TMS Entertainment et 7studio.
SynopsisDans un monde post-apocalyptique ravagé par la guerre nucléaire, la loi du plus fort règne au milieu des ruines et des gangs sanguinaires.
Au cœur de ce désert de violence marche Kenshiro, héritier du légendaire art d’assassinat Hokuto Shinken, capable de terrasser un adversaire d’une simple pression sur ses points vitaux. Marqué de sept cicatrices formant la Grande Ourse et animé par l’amour perdu de sa fiancée Yuria, Kenshiro arpente les terres désolées pour protéger les faibles et affronter de redoutables rivaux, de l’impitoyable Shin qui fut son meilleur ami au tyrannique Raoh, son propre frère.
Nouveau trailer pour l’anime Trigun Stargaze , la partie final du projet Trigun Stampede qui sortira à partir du 10 janvier sur Crunchyroll.
SynopsisDeux ans et demi se sont écoulés depuis la tragédie de July, qui a réduit une ville entière en cendres et plongé la planète dans le chaos. Meryl Stryfe, désormais journaliste confirmée, poursuit inlassablement la trace de Vash aux côtés de sa nouvelle partenaire, la jeune et enthousiaste Milly Thompson. Bien vite, une série de nouveaux vols de plantes ravive leurs soupçons envers l’organisation de Millions Knives.
Pendant ce temps, Vash vit caché sous le nom d’Eriks dans une petite ville isolée. Sa tranquillité prend fin lorsqu’une jeune fille nommée Jessica, venue du troisième vaisseau-mère, lui apporte un SOS désespéré.
Au moment où les fils du destin semblent se rejoindre, la planète reçoit un message venu des confins de l’espace : l’invitation d’une flotte de colonies terriennes à rejoindre un nouveau monde ! Mais alors que la population exulte face à cette promesse porteuse d’espoir, l’ange à une aile refait surface, semant à nouveau le chaos et la terreur sur son passage…
L’anime Scum of the Brave dévoile son trailer principal pour une diffusion le 10 janvier 2026 au Japon.
SynopsisDans un futur où Tokyo est sous l’emprise des Seigneurs Démoniaques, des mafieux transformés par des modifications à l’Éther, la seule réponse du système est l’institutionnalisation d’une nouvelle caste de tueurs à gages : les Héros. Grâce à un puissant stimulant, le E3, ces chasseurs de primes sont autorisés à traquer et éliminer ces criminels aux capacités surnaturelles, faisant de l’assassinat un métier à part entière.
Au cœur de ce chaos, Yashiro, un mercenaire solitaire surnommé « Le Faucheur », mène sa vie sans attaches. Mais son quotidien bascule lorsqu’une lycéenne, Shiromine, débarque en proclamant vouloir devenir son apprentie. D’abord réticent, il se retrouve malgré lui embarqué dans une série d’événements explosifs où la morale n’a plus sa place.
Nouveau trailer pour l’anime Fate Strange fake qui sortira le 3 janvier sur Crunchyroll.
