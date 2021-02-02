Gamekult 9/10

Wccftech 8,5/10

ROUTINE est un excellent jeu d’horreur à la première personne axé sur les énigmes qui, malgré son rythme lent, parvient à vous garder en haleine pendant 10 heures d’affilée. Son atmosphère tendue et riche, portée par une superbe mise en scène de son esthétique rétro-futuriste et un paysage sonore saisissant, vous plonge totalement dans son monde et vous pousse à tendre l’oreille au moindre bruit pour éviter de vous faire repérer.

Son récit ne parvient peut-être pas à briller, mais au final, c’est un jeu intéressant dans son ensemble, un jeu qui mérite d’être rejoué, et le jeu que les fans d’Alien: Isolation devraient découvrir en attendant que sorte Alien: Isolation 2.

GamesRadar+ 3,5/5

Est-ce que Routine valait une attente de 13 années terrestres ? Non, bien sûr que non ; aucun jeu ne le vaudrait. Mais c’est un jeu d’horreur intelligent et atmosphérique qui, malgré quelques faux pas, reste intrigant du début à la fin. J’espère juste que vous aimez jouer à cache-cache et au chat, cela dit.

GamesRand 5/10

Il n’y a rien de problématique dans ROUTINE d’un point de vue technique, et son histoire, ses graphismes et son audio sont tous de qualité. Le problème, c’est que son gameplay est tellement laborieux qu’il devient difficile d’apprécier tout ce qu’il fait bien. Il peut être franchement ennuyeux la plupart du temps, et les moments frayeurs ne sont tout simplement pas suffisants pour compenser son manque de gameplay captivant.

Il n'y a pas de texte qui puisse retranscrire comme je l'aimerais la terreur primordiale qui m'a habité en affrontant les couloirs de Routine. J'ai retrouvé, après tant d'années, ces puissantes sensations qui m'ont appelé plus jeune à m'approprier le genre noble de l'horreur : l'incapacité d'avancer au-delà de toute raison, la contraction des boyaux, la vision qui se trouble même, et par tout cela, une sensation enivrante d'abandon, consumé par l'exploration de ce qui ne devrait pas être exploré. Et je pense que la vulnérabilité inhabituelle de ma plume témoigne assez de l'effet puissant que ce voyage a eu sur moi. Si l'idée d'explorer une station spatiale dans les bottes d'un simple travailleur égaré vous parle et que les contraintes d'une aventure volontairement pesante et revêche ne vous troublent pas, alors je vous invite à pénétrer en ces lieux et, peut-être, si la foudre frappe juste, partager ces sentiments.