XBoxMag 8/10

ActuGaming 7/10

IGNFrance 7/10

JVFrance 70%

Gamekult 5/10

Trois ans après TMNT: Shredder's Revenge, les développeurs canadiens de Tribute Games prouvent qu'ils n'ont absolument rien perdu de leur savoir-faire en matière de beat'em up. Si on reste un peu sur notre faim concernant l'ambiance générale, entre des décors inégaux et des musiques un peu fades, force est de constater que le gameplay, les animations et l'idée de switcher entre deux héros en plein combat nous permettent d'apprécier le titre dès les premiers instants. Une excellente nouvelle pour les amateurs de beat'em up, et bien au-delà, le titre étant taillé pour satisfaire un public aussi large que possible.Mission accomplie pour Tribute Games qui nous gratifie d’un très bon jeu, honorant avec passion la décennie des année 90 créative et importante pour le genre du beat’em all, des jeux de combat aussi, ainsi que pour l’industrie du comics. Si Marvel a su faire briller ses licences super-héroïques surtout au travers de jeux de combat, les tentatives sur le BTA ont rarement déçu. Le genre s’y est toujours bien prêté et Marvel Cosmic Invasion nous le démontre. Si le gameplay bourrin et la profondeur limitée ne combleront pas les joueurs en quête de technique et de courbe de progression significative, le soft est parfait pour sa cible : adultes nostalgiques des années 90, avec son lot de parents désireux de replonger dans l’enfance avec leur progéniture. Ce qu’il perd en profondeur, le jeu le gagne en cœur et en dynamisme. Les 15 personnages jouables garantissent également quelques runs supplémentaire à défaut de mieux. Un bon moment à partager en famille ou entre potes, ni plus ni moins.Clairement destiné aux plus nostalgiques d’entre nous, Marvel Cosmic Invasion transpire, au même titre que ses cousines tortues, cet amour de l’ère Beat’em All Arcade. En cela, vous êtes prévenus, si vous vous attendez à plus que ce que le jeu représente, vous risquez d’être déçu une fois face au générique du titre. Si cependant votre projet est de vous lancer dans un projet puant les années 90 pour une longue session de jeu entre ami(e)s (idéalement dans le même salon et accompagnée de pizzas), votre acquisition risque d’être la meilleure idée de l’année. Dotemu délivre ici un nouveau bonbon arcade qui aurait peut être pu proposer un contenu plus conséquent à sa sortie. Toutefois, vu le suivi qu’ont eu nos Tortues Ninjas une fois déployées, et vu la licence exploitée cette fois-ci, nul doute que Marvel Cosmic Invasion aura droit a un suivi rendant l’expérience de plus en plus captivante et riche.Malgré un pixel art somptueux, un système de tag-team dynamique et une ambiance arcade très réussie, Marvel Cosmic Invasion peine à maintenir sa pleine puissance sur la durée. Le manque de lisibilité en multijoueur, un roster qui semble volontairement incomplet et surtout un bug bloquant dans la Campagne, empêchant purement et simplement de progresser dans le niveau de la Ruche, entachent une expérience pourtant appréciable. Quand tout fonctionne, le jeu offre de vrais moments de plaisir rétro, mais ses accrocs techniques et ses limites ergonomiques l’empêchent d’atteindre les sommets espérés. Un titre attachant mais inégal.Marvel Cosmic Invasion est loin d'être un mauvais jeu. Il est juste un grand rendez-vous manqué. C'est un beat’em up techniquement irréprochable qui a choisi la sécurité d’un succès passé plutôt que l’audace cosmique de son propre sujet. Il souffre de la frilosité du moment de la licence Marvel et se révèle être une expérience clairement déséquilibrée en solo. Sa note finale reflète uniquement la qualité brute du pixel art et la jouissance du mode multijoueur. Pour ceux qui attendaient une soft revolution ou même un simple pas de côté après Shredder's Revenge, la déception est amère. Le talent est là, mais l'inspiration a pris des vacances. À moins d'être fan absolu des comics Marvel, on ne saurait vous recommander de passer à la caisse.